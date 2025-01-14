أبوظبي: أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، عن فوزه بجائزة الإنجاز العالمية للطرق (GRAA) المرموقة من قِبل الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، عن فئة إدارة الحركة المرورية والأنظمة الذكية للنقل (ITS)، وذلك عن مشروعه "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل"، الذي يجسّد خطوةً هامة لتطوير وتحسين الحلول الذكية التي تضمن راحة وسلامة مستخدمي الطرق في أبوظبي، والمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة في إدارة النقل.

وأطلق أبوظبي للتنقل مشروع "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل" في نوفمبر 2023، في إطار جهوده لتوفير أنظمة متطورة تسهم في التحكم الفعّال في حركة المرور خلال الأحداث والمناسبات الكبيرة والمواقف الطارئة، حيث يتيح المركز المتنقل التفاعل السريع مع تدفقات الحركة، بما يساهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور. فقد تم تصميم هذه الوحدة المتنقلة الحديثة لمراقبة وإدارة حركة المرور على الطرق داخل إمارة أبوظبي، والاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، إذ تدير شبكة مكونة من 645 إشارة مرور و1,665 كاميرا للمراقبة والتحليل في الوقت الفعلي.

ويعد دور المركز المتنقل بالغ الأهمية لإدارة حركة المرور، وخاصةً أثناء الأحداث الكبرى، من خلال جمع صناع القرار من مختلف الجهات لتحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين سُبل السلامة لكل من المركبات والمشاة. وتشمل الأحداث الرئيسية التي يديرها المركز سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسبوع أبوظبي للتنقل، والفعاليات الكبرى التي تقام في مركز ابوظبي الوطني للمعارض (ADNEC). حيث يسهم في تسهيل التنسيق بين الجهات المتعددة في مواقع الحوادث أو الأحداث في مكانٍ واحد، مما يجعل اتخاذ القرار والاستجابة أسرع وأكثر فعالية.

هذا أوضح أبوظبي للتنقل أن الفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق عن مشروع "مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل" يمثل دليلاً على التزامه بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز السلامة المرورية والتنقل. كما ويؤكد هذا التكريم ريادة أبوظبي في حلول النقل الذكي، وهو ما يعد جوهريًا لرؤية المركز لتحقيق تنقل حضري مستدام وفعّال. وقد شكلت شراكة أبوظبي للتنقل مع الاتحاد الدولي للطرق عاملًا رئيسيًا في تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات لدفع الابتكار في أنظمة الطرق والنقل على مستوى العالم.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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