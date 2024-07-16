مسقط، عمان: أعلن مركز الزبير لتطوير المؤسسات عن تسهيل اتفاقية تعاون بين مشروع "طحلب"، أحد أعضاء برنامج الدعم المباشر، ومركز الرواد للاستشارات والتنمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إجراء دراسة جدوى فريدة من نوعها لاستخدام نبتة الأزولا كمادة خام لتغذية الأسماك في عمان، ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المركز في تعزيز الاستدامة البيئية، ويأتي هذا من خلال وضع معايير جديدة لمبادرة برنامج الدعم المباشر، حيث يكافئ مركز الزبير لتطوير المؤسسات الأعضاء الذين يظهرون التزاماً استثنائياً بالنجاح والتفاني في تطبيق التوصيات المقدمة من المستشارين المتخصصين في ريادة الأعمال بمركز الزبير لتطوير المؤسسات. يتعين على المشاريع والأعمال أن تعبر عن التخطيط الاستراتيجي والدراسات الجدوى الدقيقة، مما يدل على استعدادها لتبني أفضل ممارسات إدارة الأعمال بمساعدة مركز الزبير.

قال علي شاكر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في مركز الزبير، "إن الاتفاقية التي عمل عليها مركز الزبير لإجراء هذه الدراسة هي شهادة على التزامنا بدعم رواد الاعمال أعضاء برنامج الدعم المباشر في استكشاف حلول مبتكرة يمكن أن تعزز الأمن الغذائي في السلطنة. نحن متحمسون لرؤية النتائج المحتملة لهذه الدراسة ونتمنى كل النجاح لشركة طحلب المستدامة في مشروع طحلب لإنتاج أعلاف الاسماك، الذي يعد مثالاً للمشاريع المستدامة ويلهم الجيل الأصغر نحو نماذج أعمال أكثر استدامة وابتكاراً تتماشى مع رؤية عمان 2040. كما أود أن أعبر عن امتناني للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (OMINVEST) لجهودهم المستمرة في دعم رواد الأعمال الشباب وريادة الأعمال المستدامة في عمان."

لقد عمل مركز الزبير لتطوير المؤسسات بنشاط مع مشروع طحلب لتطوير مختلف جوانب العمل، مع المساعدة الأخيرة في تحديد وتأمين العديد من الهيئات البحثية لإجراء دراسة جدوى شاملة لاستخدام نبتة الأزولا في تغذية الأسماك.

ومن جهته، أعرب زاهر العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة طحلب المستدامة، قائلاً: "تعد دراسة الجدوى هذه خطوة حاسمة نحو ابتكار ممارسات مستدامة في صناعة أعلاف الأسماك. بدعم من مركز الزبير لتطوير المؤسسات وخبرة مركز الرواد للاستشارات والتنمية، نحن متفائلون باكتشاف طرق جديدة لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة."

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار، الراعي لمشروع طحلب في برنامج الدعم المباشر، لها تاريخ حافل في دعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي ملتزمة بثبات بتمكين ودعم ريادة الأعمال ونمو الأعمال. هذه المبادرة متداخلة ضمن جهودهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

قال وليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والاستدامة]، "نحن في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار نؤمن بإمكانات شبابنا وأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي. ومن خلال هذه الدراسة لاستخدام نبتة الأزولا في تغذية الأسماك، تعكس التزامنا بتعزيز مشاريع الأعمال المستدامة وذات الأثر الكبير."

ويأتي هذ التعاون مع مركز الرواد للاستشارات والتنمية نظرا لخدماتهم الزراعية الواسعة، بما في ذلك تقديم خدمات الاستشارات في مجال إنتاج النبات والحيوان، وإدارة المزارع باستخدام البيوت المحمية، وأنظمة الري، وأنظمة الزراعة المائية والأكوابونيك، ومجالات الاستزراع السمكي، فإن مركز الرواد للاستشارات والتنمية في وضع مثالي لتنفيذ هذه الدراسة الحيوية. تمتد خبرتهم إلى الإرشاد الزراعي، والاستشارات الميدانية، وبرامج التسميد، والمبيدات، والبذور الشاملة.

قال عيد بن سالم الشكيلي، مدير مركز الرواد: "نحن سعداء بالتعاون مع مركز الزبير لتطوير المؤسسات وشركة طحلب المستدامة، ونسعى إلى تقديم خبرتنا الواسعة في الخدمات الزراعية لتضعنا في موقع جيد لاستكشاف جدوى استخدام نبتة الأزولا كمكون مستدام في أعلاف الأسماك، والذي يمكن أن يحدث ثورة ابتكارية في هذا المجال."

يعد تسهيل مركز الزبير لتطوير المؤسسات لهذه الاتفاقية علامة فارقة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة. يظل المركز ملتزماً بتمكين رواد الأعمال وتعزيز الحلول المبتكرة من خلال برنامج الدعم المباشر والبرامج الأخرى المقدمة من المركز.

يعتبر مركز الزبير للمؤسسات لتطوير المؤسسات الذي تأسس عام 2013 أحد أهم المبادرات المنبثقة من رؤية “مؤسسة الزبير” الإستراتيجية لمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع العماني، والتي تعكس إيمان المؤسسة بمدى أهمية المؤسسات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا