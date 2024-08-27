مسقط: شارك مركز الزبير لتطوير المؤسسات، وهو الذراع المجتمعي لتطوير المؤسسات التابع لمؤسسة الزبير، في برنامج تقييم المشاريع الناشئة للأعمال بكلية الشرق الأوسط، ويأتي هذا التعاون من الدور الحيوي لمركز الزبير في تعزيز تنمية المؤسسات والتزامه برعاية الجيل القادم من رواد الأعمال في السوق المحلي، تماشيا مع استراتيجية المركز لتطوير المؤسسات في الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في مشهد ريادة الأعمال في السلطنة وتعزيزها من خلال العمل عن كثب مع المؤسسات الداعمة، والذي يؤكد التزام مركز الزبير بالمساهمة في نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في عمان.

وقال علي شاكر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في مركز الزبير لتطوير المؤسسات: "يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر برعاية منظومة ريادة الأعمال في السلطنة. من خلال شراكتنا مع كلية الشرق الأوسط، حيث لا نسهم فقط بخبراتنا المتراكمة، بل ندعم أيضًا تطوير الجيل القادم من قادة الأعمال في سلطنة عمان.

وأضافت ثريا بنت ماجد المحروقية أخصائية الأعمال في مركز الزبير قائلة: نوجه الشكر الى كلية الشرق الأوسط على هذه الدعوة، ونضم ايدينا مع ايديهم ونتمنى كل التوفيق لمبادرة حاضنة الشركات الناشئة في الكلية، ونتطلع لمخرجاتها للعمل معهم في اثراء الاقتصار الوطني.

يهدف برنامج حاضنة الشركات الناشئة في كلية الشرق الأوسط إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ، ويوفر البرنامج بيئة محفزة تدعم نمو الشركات الناشئة الجديدة من خلال مبادرات مثل ورش العمل السابقة للاحتضان، وجلسات توليد الأفكار، وإنشاء الشركات، وتطوير السوق. يهدف البرنامج إلى تعزيز عقلية ريادية بين الطلاب، وإعدادهم ليصبحوا قادة ومغيرين في صناعاتهم.

وقالت رقية بنت راشد الحاتمية اخصائي أول ريادة أعمال في كلية الشرق الأوسط: "رؤيتنا هي إلهام وتمكين الطلاب لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة ومستدامة. تجلب شراكتنا مع مركز الزبير لتطوير المؤسسات خبرات ثمينة لبرنامجنا، مما يضمن حصول طلابنا على أفضل دعم وإرشاد ممكن".

تسعى كلية الشرق الأوسط من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون مركزًا للتميز في ريادة الأعمال، مما يلهم الطلاب للتفكير بشكل إبداعي وتزويدهم بالموارد والمهارات القيادية اللازمة للنجاح في سوق سريع التغير. من خلال الشراكة مع كلية الشرق الأوسط، سيلعب مركز الزبير لتطوير المؤسسات دورًا حيويًا في توجيه وتقييم مشاريع الطلاب، مما سيساهم في تشكيل مستقبل الطلاب المشاركين في ريادة الأعمال في عمان.

مركز الزبير لتطوير المؤسسات هوذراع الأعمال المجتمعي لتطوير المؤسسات ، و يهدف إلى تعزيز تنمية المؤسسات في الاقتصاد العماني المتنوع. يوفر المركز بيئة ملهمة وداعمة ومحترفة لرواد الأعمال العمانيين، مما يوفر الأدوات والخبرات اللازمة لتسريع نمو الشركات المستدامة.

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