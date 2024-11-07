سيعزز هذه الشراكة الدعم والخدمات المقدمة للشركات العالمية الناشطة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتي تتطلع إلى توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

تركز الشراكة على توفير الدعم لشركات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من المحاور الرئيسية، بما فيها تبادل المعرفة، وتقديم رؤى فكرية ومحتويات متخصصة، إضافةً إلى توفير توجيهات إرشادية مهنية ودعم وتوجيه الشركات المُسجّلة في المركز.

تنضم "آي بي إم للاستشارات" إلى شركاء آخرين مثل Builder.ai و AGGC ، بهدف دعم قاعدة واسعة ومتنامية من أعضاء مركز الذكاء الاصطناعي، والتي تضم حالياً نحو 60 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، انضمام شركة "آي بي إم للاستشارات" كشريك لمركز الذكاء الاصطناعي. وقد نجح هذا المركز، منذ اطلاقه خلال شهر سبتمبر الماضي، في جذب واستقطاب نحو 60 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أحد أبرز الوجهات الرائدة للشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها دولياً انطلاقاً من إمارة دبي.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون شركة "آي بي إم للاستشارات" مع مركز دبي للسلع المتعددة في بحث العديد من مجالات التعاون بهدف دعم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في إمارة دبي. ويشمل ذلك تعزيز المحتوى الفكري الرائد، وتقديم التوجيهات الإرشادية وتنظيم الندوات التعليمية، وغيرها من المؤتمرات المتخصصة، وفعاليات الابتكار التنافسي "الهاكاثون"، والعديد من المبادرات الأخرى.

تنضم "آي بي إم للاستشارات" إلى قائمة الشركاء الرسميين لمركز الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Builder.ai وAGCC، حيث يقدم هؤلاء الشركاء حزمة واسعة من خدمات الدعم المتنوعة، بداءً من تطوير البرمجيات والتطبيقات المخصصة وصولاً إلى برامج المسرعات وفرص دخول الأسواق. وبالتعاون مع "آي بي إم للاستشارات" والشركاء الآخرين، يتيح مركز الذكاء الاصطناعي للشركات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات والتطبيقات المخصصة المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج المسرعات وفرص دخول الأسواق. كما يوفر المركز للشركات المُسجّلة تقنيات متقدمة تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى التوجيه المهني وتطوير المهارات، وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2024، حقق مركز الذكاء الاصطناعي نمواً استثنائياً، وسرعان ما أصبح مجتمعاً ديناميكياً يضم حالياً نحو 60 شركة رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات من مختلف أنحاء العالم، مسجلاً زيادة بنسبة 20% خلال أقل من شهرين. ويعكس هذا النمو الملحوظ التزام المركز بدعم الابتكار وتعزيز التعاون داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي والروبوتات على المستوى العالمي.

وخلال الشهر الماضي، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أول مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي – نسخة الاستدامة، والتي كانت الأكبر من نوعها في معرض "إكسباند نورث ستار" بالتعاون مع AGCC وغرفة دبي. وقد عرض الفائزون الثلاثة مشاريعهم ورؤاهم عبر منصة Elevate، وفازوا بجوائز نقدية بلغت قيمتها 100,000 دولار أمريكي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: "تُعد الجهود المبذولة في تطوير التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي أحد الأهداف الأساسية لمركز الذكاء الاصطناعي، حيث يمكننا تحقيق مكاسب شاملة وقيمة ملموسة عبر تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي. وتُشير التقديرات أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030. ونحن لدينا قناعة راسخة بأن يكون الذكاء الاصطناعي رافداً رئيسياً لدعم النمو الاقتصادي العالمي، ومن هنا تبرز أهمية شراكاتنا الجديدة مع ’آي بي إم للاستشارات’، والتي ستضيف قيمة كبيرة إلى مركز دبي للسلع المتعددة الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في استقطاب أفضل الخبرات الدولية لتقديم قيمة مضافة للشركات المُسجّلة".

وبدوره، قال بيل فاريل، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "آي بي إم للاستشارات": "لا يمكننا الإغفال عن الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في دبي. وتُعد المنظومات الرئيسية والحيوية، مثل مركز الذكاء الاصطناعي في مركز دبي للسلع المتعددة، محاور ارتكاز أساسية لدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لنا بالتعاون في مجموعة واسعة من الحلول التقنية الناشئة. ونتطلع إلى التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع مركز دبي للسلع المتعددة والمساهمة في تسريع وتيرة تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي".

وتجدر الإشارة أنه تم إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي في مركز دبي للسلع المتعددة خلال شهر سبتمبر 2024، بهدف توفير منظومة مخصصة ومتكاملة تقدم الدعم اللازم للشركات المتخصصة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية. ومن خلال توفير الدعم عبر العديد من القنوات ونقاط الاتصال، أصبح بمقدور الشركات توسيع نطاق عملياتها في إمارة دبي، مما يسهم في تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وترسيخ مكانة الإمارة كنقطة محورية عالمية لتطوير التقنيات المتقدمة.

يشكل مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد على مساحة طابقين في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون، جزءاً محورياً ضمن منظومة متكاملة عصرية تضم مراكز تكنولوجية متطورة مثل مركز كريبتو ومركز الألعاب. وسيوفر المركز بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطوّرة، بالإضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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