الكويت: ضمن إطار سعيه الدائم لتلبية متطلبات عملائه اليومية ومنحهم خيارات تسوّق إضافية من علامات تجارية إقليمية ودولية راقية، أعلن مركز الحمراء للتسوّق عن افتتاح 6 متاجر جديدة تندرج ضمن فئات الأطعمة والمقاهي، فضلاً عن الأزياء والعطورات والتجميل، مما يؤكد على التزام المركز بمواصلة تعزيز تجارب زوّاره من خلال تقديم عروض جديدة ومميزة عبر إحدى الوجهات المفضلة في الكويت.

وتستعد المتاجر الجديدة وهي مركز سلطان "Sultan Center" وزاهي "Zahi" والأسطورة لبيع الأزياء النسائية والرجالية "Al Ostoura" ومطعم أوبن فليم كيتشن "OFK"، بالإضافة إلى مركز دكار "Decaar" للتجميل، ومقهى ليف لايف "Live Life"، لتوفير باقة متنوعة من المنتجات والمأكولات والأزياء المتنوعة والمميزة لجميع أفراد العائلة. فمن خلال إضافة "مركز سلطان" سيتسنّى للزوار شراء المواد الغذائية والاستهلاكية كاللحوم والأجبان، بالإضافة إلى الاحتياجات المنزلية مثل الإلكترونيات والكهربائيات والأواني، وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم.

أما معطرات المنزل والعطور فهم على موعد مع افتتاح متجر زاهي "Zahi" الذي سيقدم من خلال مركز الحمراء للتسوق تشكيلات واسعة من الروائح المتميزة التي تناسب جميع الأذواق، وبالإضافة إلى ذلك " متجر الاسطورة" الذي يعد مركزا يلتقي فيه الشرق بالغرب بمثابة بوابة لعشاق التسوق والعلامات التجارية الراقية مثل موسكينو وكلوي وإميليو بوتشي ودريس فان نوتن من شراء الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات من علامات تجارية متعددة وراقية لشراء الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات من ماركات عالمية لا حصر لها.

ومع توفر خيارات طعام عديدة ومتنوعة في مركز الحمراء للتسوق، سيتمكن العملاء اليوم من خوض تجربة جديدة لدى مطعم أوبن فليم كيتشن "OFK" الذي يقدم أصناف الطعام الشهية بلمسة عالمية، مع تجربة المطبخ المفتوح والطهي بلهب النيران المشتعلة، كما يجدر الإشارة إلى أن تحضير الأطباق يتم بأجود المنتجات المنتقاة من أفضل المصادر العالمية. ويمكن لمحبي الفطور والحلويات والقهوة المختصة التمتّع بالأصناف المتعددة التي سيقدمها مطعم ومقهى ليف لايف "Live Life" مثل السندويتشات والكوكيز والعصائر والمشروبات الساخنة.

وسينضم إلى هذه القائمة أيضاً مركز دكار "Decaar" المتخصص في العناية بصحة وجمال البشرة والذي يقدم أفضل الحلول والمنتجات والجلسات الآمنة لكل أنواع البشرة مهما كانت حالتها، يقوم بتقديمها متخصصون تم تدريبهم للحصول على نتائج استثنائية.

وتعكس هذه الشراكات الحديثة ثقة العلامات التجارية الرائدة تجاه شركة الحمراء العقارية ومركز الحمراء للتسوق الذي بات وجهة فريدة في المنطقة مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية. فمنذ افتتاحه، سعى مركز الحمراء للتسوق لتعزيز تجارب العملاء في التسوق والترفيه في الكويت ليرتقي بها إلى مستويات متميزة. واليوم، يسعى المركز للمحافظة على ريادته من خلال ضمّه لأحدث العلامات التجارية للأزياء والمطاعم والمقاهي الإقليمية والدولية الشهيرة، فضلاً عن توفيره لفرص ترفيهية ممتعة وملائمة لرواده، بما في ذلك جراند سينماز، وصالونات التجميل وغيرها الكثير.

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عن شركة الحمراء العقارية

تعتبر شركة الحمراء العقارية شركة رائدة في مجال إدارة العقارات، إذ تمتلك وتدير أطول برج أعمال في الكويت " برج الحمراء للأعمال " وهو معلم وطني بارز، فيه أضخم مساحة للمكاتب في السوق الكويتي، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية. يعد برج الحمراء للأعمال المعروف عالميا أطول ناطحة سحاب منحوتة بارتفاع 413 متراً، ويتألف من 80 طابقاً، يقع برج الحمراء في نقطة محورية في قلب منطقة الأعمال وسط مدينة الكويت، مما يوفر للأفراد والشركات فرصاً للنمو، والنجاح، والازدهار. ويضم البرج مركز تسوق عصري ذو مستوى عالمي يعد وجهة للتسوق تلبي متطلبات نمط الحياة المعاصرة عبر مجموعة من العلامات التجارية المنتقاة، ويضم عدد من المقاهي والمطاعم المميزة تمثل مزيجاً ديناميكياً من نكهات الطهي المتنوعة كما يضم مراكز ترفيه على أعلى مستوى.

يعود لبرج الحمراء الفضل في إحداث ثورة في مساحات العمل في القرن الـ 21 وتزييّن المشهد الحضري في أفق مدينة الكويت. كما فاز البرج بعدة جوائز عالمية منها، جائزة «أذكى مبنى» من قبل شركة هاني ويل لمنطقة الشرق الأوسط، وجائزة «التميز في البناء الخرساني» من قبل معهد الخرسانة الأميركيACI ، حيث احتل البرج المركز الأول من بين أبراج عالمية، وجائزة «التصميم: جائزة الجدارة المعمارية» من المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، فرع نيويورك، بالإضافة إلى جائزة «العمارة الأميركية» الصادرة عن متحف العمارة والتصميم في شيكاغو أثينيوم. وحاز برج الحمراء للأعمال اليوم على جائزة "صوت الجمهور" عن فئة العشرة أعوام للمشاريع المستكملة في العام 2011 من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية ("سي تي بي يو إتش").

لمعرفة المزيد عن شركة الحمراء العقارية وكيف تقدم خدماتها وعروضها، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.alhamra.com.kw أو @alhamratower.

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نجاح بسكال

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