دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّع مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع لجنة الإمارات للملاكمة، بهدف تعزيز سلامة الرياضيين والارتقاء بالمعايير الطبية في فعاليات الملاكمة الاحترافية في دولة الإمارات. وبموجب الشراكة، سيعمل المركز بصفته أحد مقدمي الخدمات الطبية المعتمدين لدى اللجنة لتقديم تقييمات شاملة لصحة الدماغ والأداء قبل النزالات.

يُطلب من جميع الملاكمين المحترفين المشاركين في الفعاليات المعتمدة في دولة الإمارات الخضوع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي قبل النزالات كجزء من إجراءات التصريح الطبي الإلزامية. وإلى جانب ذلك، يمكن للرياضيين اختيار الخضوع لتقييم أشمل لصحة الدماغ والأداء في المركز. وتستكمل هذه التقييمات الاختيارية فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الإلزامي من خلال توفير بيانات عصبية وموضوعية إضافية حول الأداء قبل المنافسة.

يعتمد مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، على تقنيات متقدمة وبروتوكولات تقييم مثبتة علمياً لتقييم الوظائف الإدراكية، وسرعة رد الفعل، والتوازن، وغيرها من المؤشرات الرئيسية، بما يوفّر فهماً أشمل لصحة دماغ الرياضي ويدعم اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة واستنارة قبل المنافسات.

وقال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية: «تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مهمتنا الرامية إلى النهوض بصحة الدماغ من خلال الابتكار والعلوم. ومن خلال تعاوننا مع لجنة الإمارات للملاكمة، نوسّع نطاق الوصول إلى التقييمات العصبية الاستباقية، ونمنح الرياضيين فرصة للحصول على فهم أشمل لصحة الدماغ ومستوى الأداء لديهم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الملاكمين وحمايتهم داخل الحلبة وخارجها.»

وقال بات فياكو، مفوض الملاكمة في لجنة الإمارات للملاكمة: «تعزز هذه الشراكة التزامنا بأعلى المعايير الدولية في مجال صحة الرياضيين وسلامتهم. ويسهم إتاحة التقييمات الشاملة إلى جانب فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الإلزامية في تعزيز نزاهة واحترافية رياضة الملاكمة في دولة الإمارات، كما يضع معياراً واضحاً مع استمرار نمو هذه الرياضة في مختلف أنحاء المنطقة.»

سيبدأ مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، بصفته أحد مقدمي الخدمات الطبية المعتمدين لدى اللجنة، في إتاحة هذه التقييمات الاختيارية للملاكمين المحترفين المشاركين في الفعاليات المعتمدة في وقت لاحق من هذا العام، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آلية الإحالة والتنفيذ.

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مجموعة M+C Saatchi الشرق الأوسط

سيدني ميراندا، مديرة العلاقات العامة

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نبذة عن مركز التميّز الذهني والبدني، إحدى شركات موانئ دبي العالمية

يُعد مركز التميّز الذهني والبدني وجهة عالمية لصحة الدماغ، ويستخدم أكثر التقنيات تطوراً على مستوى العالم لتعزيز الصحة الإدراكية والبدنية لدى الأطفال والبالغين. وتتمحور برامجه العلاجية المصممة خصيصاً حول بروتوكول متقدم للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، صُمم للمساعدة على شفاء الدماغ والجسم من الداخل. وتجمع منشأة المركز المتطورة بين نخبة من الاختصاصيين الطبيين والرعاية الشخصية، لمساعدة العملاء على تحقيق تحسينات مستدامة في القدرات الإدراكية والبدنية والحفاظ عليها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.braindubai.com

نبذة عن لجنة الإمارات للملاكمة

تُعد لجنة الإمارات للملاكمة (UAEAC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الملاكمة الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل اللجنة ضمن الإطار القانوني للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات واللوائح المعمول بها في مختلف الإمارات. كما تضمن اللجنة سلامة المنافسات ونزاهتها وعدالتها لجميع المشاركين المرخصين.

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