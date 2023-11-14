أقام مركز التميز للموارد البشرية بمؤسسة الزبير مؤخرا منتدى الموارد البشرية الرابع لهذه العام، حضر المنتدى شريفة بنت خالد البلوشية رئيسة المركز، إلى جانب عدد من مدراء الموارد البشرية بمجموعة شركات الزبير وعدد من موظفي المجموعة.

منذ انطلاقه لأول مرة، يهدف منتدى الموارد البشرية إلى تحسين وتطوير الكوادر البشرية وإيجاد بيئة عمل جاذبة داخل مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها ويعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لمناقشة السياسات الجديدة والقائمة في إدارة الموارد البشرية، حيث تم وضع إطار عام يهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل المؤسسة والشركات التابعة لها في كافة المجالات، كما تم تسليط الضوء على عدة اهداف استراتيجه تعنى برفع روح العمل الجماعي بين الاقسام وتحسين جوانب الصحة والسلامة البيئية لخلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للموظفين، لذلك تم إستضافة الفاضل حمد الشيباني مدير الجودة والصحة والسلامة البيئية بشركة آرا للبترول لنشر الوعي حول مسائل الجودة والصحة والسلامة البيئية في مجموعة شركات الزبير.

بالاضافة إلى ذلك، قام المنتدى أيضًا بالكشف عن أفضل السبل لدمج سياسات قانون العمل الجديدة ضمن سياسات ولوائح العمل الداخلية لضمان حماية وتعزيز حقوق الموظفين وتمكينها، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز الوعي والمعرفة وتمكين الموظفين من فهم حقوقهم ومسؤولياتهم في مكان العمل ، ومن هذه المنطلق قام المنتدى بتقديم ورشة عمل حول قانون العمل الجديد قدمها الفاضل مهدي اللواتي الشريك الإداري في مكتب اللواتي للمحاماه.

وقد ركز المنتدى أيضًا على ضرورة تطبيق سياسات حماية البيانات الشخصية وكيفية تعزيزها وتنفيذها في شركات المجموعة بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في فبراير الماضي، ففي هذا الصدد تم الفصح عن تفاصيل مبادرة "صون" والتي اطلقتها مؤسسة الزبير بتوجيه من مركز التميز للموارد البشرية والتي تعنى بتقديم أفضل الممارسات التي اتبعها المكتب الرئيسي في هذا الصدد، وحث الشركات التابعه لها بالمضي قدما حول تطبيقها.

وقد شمل المنتدى جلسه لعرض التحدّيات المختلفة في نظام (SAP) والتي واجهتها الشركات وفريق التحول الرقمي التي ستساعد في إحداث التغيير بسهولة و تعزيز ثقافة التعلم المستمر والانفتاح على التغيير. وفي نهاية الجلسة قام الحضور بطرح العديد من الأسئلة والإستفسارات حول نظام "منار" والتحسينات المتوقعة التي من الممكن إضافتها على البرنامج بهدف تحسين الخدمات المقدمة للموارد البشرية مستقبلا.

وحول هذا المنتدى قالت شريفة بنت خالد البلوشية، رئيسة مركز التميز للموارد البشرية بمجموعة الزبير: إن مركز التميز للموارد البشرية يحرص على الإهتمام بالموارد البشرية في مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها بالشكل المناسب بما يتوافق مع رؤية المؤسسة المستقبلية. وأشارت: بأن هذا المنتدى جاء تنظيمه من أجل تعزيز دور إدارات الموارد البشرية من خلال نشر القيم الأساسية للمؤسسة وهي النزاهة والشفافية. كما أكدت شريفة البلوشية: على أهمية التعلم المستمر والنمو المهني ودعت الموظفين إلى التعاون البناء لتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز روح العمل في مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها.

لأكثر من خمسة عقود، عملت مؤسسة الزبير على جذب الخبرات والابتكارات الجديدة من جميع أنحاء العالم إلى السلطنة وغيرها من الأسواق التي تعمل بها، حيث كانت إحدى أكبر المؤسسات التي ساهمت في إنشاء البنية الأساسية على المستوى الوطني، إلى جانب دورها المحوري في قطاعات الثقافة والسياحة والصناعة بمجالاتها المختلفة. تضم مؤسسة الزبير مجموعة متنوعة من الشركات المميزة ووحدات الأعمال الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تنتشر إلى جانب السلطنة في أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وأوروبا وشرق أفريقيا.

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