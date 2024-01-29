"راك سنترال" سيوفر وجهة نابضة بالحياة للعمل والعيش والترفيه في رأس الخيمة بفرص اقتصادية استثنائية

سيتم إطلاق المشروع رسمياً في عام 2026 كأول مجمع للمكاتب التجارية الفاخرة المخصصة للإيجار في الإمارة وسيصبح المقر الرئيسي للعديد من الشركات الرائدة بما فيها "مرجان"

المشروع سيسهم في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030 عبر توفير فرص عمل جديدة وتحفيز قطاعات الأعمال المتنوعة بما فيها السياحة والضيافة

"راك سنترال" سيوفر فرصة مثالية للمستثمرين عبر طرح أراضٍ سكنية بنظام التملك الحر، وحدائق، ومساحات عامة

المشروع التطويري الضخم الجديد سيعتمد حلول التكنولوجيا المتقدمة وأعلى معايير الاستدامة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة؛ اليوم عن مشروع "راك سنترال"، أحدث وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات في الإمارة، والتي تتضمن مجمعاً متكاملاً للأعمال، حيث من المقرر افتتاحه نهاية 2026.

وبعد اتمام جميع مراحل "راك سنترال" سيعد أحد أبرز المشاريع النابضة بالحياة في الإمارة، ووجهة مثلى للعمل والعيش والترفيه تسهم في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى تأسيس اقتصاد مزدهر ومتنوع، وبناء مجتمعات سعيدة ومتماسكة، وتأمين مستقبل مستدام عبر حماية البيئة باتباع استراتيجيات الأبنية الخضراء المتقدمة.

ويتخذ "راك سنترال" موقعاً استراتيجياً على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويحظى بإطلالة مميزة على نادي الحمرا للجولف، وسيحتضن أكبر منطقة أعمال تجارية في الإمارات الشمالية، وأول مكاتب فاخرة متاحة للتأجير في الإمارة. كما سيراعي تصميم المساحات التجارية للمشروع احتياجات المستأجرين الرئيسيين، حيث التنوع واتسام الطوابق بمخطط مفتوح يتيح للشركات تصميم مساحاتها بمرونة، مما يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات أنظمة العمل الخاصة بكل جهة، ليصبح "راك سنترال" العنوان الأبرز والاختيار الأمثل لمقرات الأعمال في رأس الخيمة، إذ سيحتضن المكاتب الرئيسية للعديد من الشركات الرائدة والمؤسسات البارزة في المنطقة، ومنها المقر الرئيسي لشركة "مرجان" نفسها، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية في الإمارة.

كما ستراعي المكاتب في المشروع جميع معايير الفئة الذهبية لشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، بالإضافة إلى استخدام أنظمة التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتأسيس منظومة ذكية ومتطورة تدعم نمو وازدهار المجتمعات والشركات.

وفي إطار تعزيز مسيرة "مرجان" في مجال تطوير الوجهات السكنية الراقية، سيوفر مشروع "راك سنترال" للمستثمرين قطع أراضٍ بنظام التملك الحر. وتم تخطيط جميع الأراضي بدقة لضمان تمتع جميع الوحدات بإطلالات خلابة، كما يضم المشروع منطقة عامة للمشاة مع مساحات مفتوحة خضراء وحدائق وارفة توفر للقاطنين نمط حياة صحي وهادئ.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "سيطلق مشروع ’راك سنترال‘ حقبة جديدة من النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة، حيث سيوفر للمستثمرين الدوليين خيارات عالية القيمة، وسيشكل مركزاً استثنائياً للأعمال حيث سيعد الخيار الأول للعيش والعمل والترفيه، وهو ما ينسجم مع رؤية قيادة الإمارة الطموحة، الرامية إلى تعزيز منظومة الأعمال في رأس الخيمة. كما سيرسخ ’راك سنترال‘ سمعة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات الاستثمارية والسياحية نمواً، مع دعم المشهد الحضري الحديث لرأس الخيمة من الواجهة البحرية إلى المناطق الداخلية في الإمارة".

وأضاف العبدولي: "يستمد ’راك سنترال‘ تصميمه من المناظر الطبيعية الخلابة لإمارة رأس الخيمة، ليشكل تكملةً لمبادئ شركة ’مرجان‘ بتوفيرها مشروعاً طموحاً يحيي تراث إمارتنا العريق. وتعمل ’مرجان‘ على تطوير عدة وجهات متنوعة حالياً بعد نجاح مشروعها الأبرز جزيرة المرجان، مع التحضير لمخططات عمرانية متعددة تشمل مشاريع خارج نطاق الواجهات البحرية، وتشمل وجهات وسط المدينة ومجتمعات جبلية".

وفضلاً عما سبق، تدرس "مرجان" حالياً العديد من الشراكات الاستراتيجية لتطوير مشروع "راك سنترال" الذي سيحقق رؤية القيادة الرشيدة. ومن المتوقع أن يجذب المشروع شركات متعددة الجنسيات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد، بغية إنشاء مكاتبها ومقارها فيه.

وسيتم تشييد "راك سنترال" على عدة مراحل، إذ ستشمل المرحلة الأولى انجاز 1 مليون قدم مربّع من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار مع مساحات إضافية مطروحة للتطوير منها 34 قطعة أرضٍ سكنية حصرية، حيث يمكن للمطورين العقاريين الاستحواذ عليها لبناء أبراج سكنية يصل ارتفاعها إلى 45 طابقاً أو ما يقارب 200 متر.

كما ستتضمن هذه المرحلة انجاز المقر الرئيسي لشركة "مرجان" ومجمع الأعمال المتكامل الذي تم تصميمه من قبل شركة "جينسلر" الأمريكية Gensler، شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية، والتي تضم 53 مكتبًا، وأكثر من 6,000 متخصص في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا والصين ودول آسيا والشرق الأوسط.

وسيضم "راك سنترال"، عند اكتماله، ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة، وأكثر من 4,000 شقة سكنية، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق بسعة تتجاوز 1,000 غرفة فندقية، والعديد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه والحدائق.

كما يتضمن المشروع عدة مبانٍ متصلة وأكثر من 1,000 موقف للزوار. ومن المقرر البدء بأعمال بناء المشروع خلال عام 2024، واستكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية ومجمع الأعمال الرئيسي في الربع الأخير من 2026.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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