ستستثمر داماك ما مجموعه مليار دولار أمريكي (32 مليار بات تايلاندي) في مشاريعها المستقبلية بقطاع مراكز البيانات في تايلاند

تقدم إيجنكس المملوكة من قبل مجموعة داماك خدمات متطورة في قطاع مراكز البيانات وتدعم خدمات البيع بالجملة والتجزئة على نطاق واسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مراكز بيانات إيجنكس من داماك" الرائدة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتابعة لمجموعة داماك، عن ثاني استثماراتها الكبرى في البنية التحتية الرقمية في تايلاند، حيث تعتزم المجموعة استثمار نحو 32 مليار بات تايلاندي (1 مليار دولار أمريكي) عبر شركة "مراكز بيانات إيجنكس من داماك" التابعة لها، لإنشاء سلسلة من مراكز البيانات المتخصصة، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وقدرات معالجة البيانات.

وجاء الإعلان عن هذا الاستثمار الضخم بعدما أبرمت إيجنكس شراكة استراتيجية مع شركة "بروين كورب العامة المحدودة" والتي تعد واحدةً من أبرز شركات التكنولوجيا في البلاد، وهو ما سيمكن إيجنكس من التوسع أكثر في تايلاند، ودعم قطاع التحول الرقمي في دول منطقة جنوب شرق آسيا.

ترسيخاً لحضور شركة "مراكز بيانات إيجنكس من داماك" في تايلاند، ستستأثر الشركة بـ 70% من حصص هذا المشروع المشترك، إلى جانب أنها ستضطلع بمسؤولية إدارة عمليات مركز البيانات الذي سيجري إنشاؤه.

هذا وتم الكشف عن تفاصيل هذا المشروع خلال مؤتمر عُقد بحضور معالي براسيرت تشانترارونغثونغ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمجتمع الرقمي في تايلاند، الذي تطرق إلى رؤية الحكومة في توسيع نطاق الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية.

في هذه المناسبة، قال معالي براسيرت تشانترارونغثونغ: "يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحدث وأن أبارك انطلاقة هذا المشروع المشترك بين كل من إيجنكس وبروين كورب . إنها فرصة رائعة للقاء شخصيات رئيسية في صناعة التكنولوجيا، الذين يلعبون أدواراً حيوية في تطوير التحول الرقمي في تايلاند. تدرك الحكومة أهمية وضع أسس متينة للبنية التحتية الرقمية، ولدينا سياسات مرنة وواعدة لدعم جميع جوانب النمو في هذه المجال، بدءاً من البنية التحتية الأساسية وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى تعزيز الأعمال الرقمية".

وأضاف: "سيعمل هذا الاستثمار على تعزيز قدرات معالجة البيانات في تايلاند بشكل كبير، بما يتماشى مع الاتجاهات المتنامية في التحول الرقمي وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. علاوةً على ذلك، سيخلق المشروع فرص عمل واعدة في السوق المحلية للمتخصصين والمهنيين، الذين يسعون إلى تنمية قدراتهم وتطويرها في قطاع الأعمال الرقمية.

أود أن أغتم هذه الفرصة أيضاً لأعرب عن عميق امتناني لشركة إيجنكس لاخيتارها تايلاند وإيمانها بقدرات البلاد والفرص الكامنة التي توفرها للمستثمرين الأجانب. أعتقد أن هذا المشروع المشترك يمثل بداية واعدة لتطوير البنية التحتية الرقمية في بلدنا".

بدوره قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: "نحن سعداء بتوسيع نطاق استثماراتنا في منطقة جنوب شرق آسيا عموماً، وتحديداً تايلاند، التي أظهرت إمكانات واعدة للنمو في مجال الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة. ونسعى من خلال هذا الاستثمار إلى دعم الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نمواً متسارع الخطى في تايلاند، وتزويدها بالبنى التحتية اللازمة التي تمهد الطريق نحو جيلٍ جديد من الشركات والأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي. كما نستهدف من خلال هذا المشروع المشترك، تأكيد التزامنا الراسخ بدعم أسواق تايلاند عبر إنشاء مراكز بيانات تصل سعتها الإجمالية إلى نحو 100 ميجاواط".

ومن جهته، قال كيتيبان سريبوايام، الرئيس التنفيذي لشركة "بروين كورب": "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة التي عقدناها مع شركة ’مراكز بيانات إيجنكس من داماك‘ التي تسير بخطىً متسارعة لتصبح قطباً بارزاً في مجال مراكز البيانات، من خلال خبرتها المتعمقة وحضورها الواسع بمنطقة جنوب شرق آسيا. هذه الشراكة تُبرز أهمية هذا الاستثمار الذي ضخّته الشركة ودوره في تلبية الطلب المتنامي على البنية التحتية الرقمية في تايلاند، ونتطلع في ذات الوقت إلى تعزيز معايير التميز والابتكار المحلي".

وسيثمر المشروع المشترك بين الجانبين عن إنشاء مركز بيانات متطور بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 20 ميجا واط، حيث من المقرر بدء العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى التي ستبلغ نحو 5 ميجا واط بداية العام 2025. وإلى جانب ذلك، سيلبي المركز الجديد معايير الفئة الثالثة (Tier III) الأكثر تطوراً، ليقدم للعملاء معايير عالية من الاعتمادية والمرونة. ومن المقرر الانتهاء من كافة الإجراءات والتحضيرات المرتبطة ببدء الأعمال التشغيلية قبيل نهاية العام الجاري.

هذا وتشير التوقعات إلى أن قطاع مراكز البيانات سيشهد نمواً مضطرداً بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُقدّر حجم سوق مراكز البيانات حالياً بـ 14.27 ألف ميجا واط، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.21% إلى 23.2 ألف ميجا واط بحلول العام 2029.

نبذة عن "مراكز بيانات إيجنكس من داماك"

إيجنكس هي شركة عالمية مملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، ومتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية. تنتهج الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، نهجاً واضحاً قائماً على الابتكار وتلبية الطلب الجديد والمتنامي على الجيل الجديد من مراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، كما تقوم بشكل استباقي ببناء مراكز بيانات وإبرام الشراكات أوالاستحواذ على شركات محلية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدان التي تنشط فيها.

https://www.edgnex.com/

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