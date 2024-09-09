



تتيح محطة التناضح العكسي المتطورة التابعة للشركة خفض معدلات استهلاك الطاقة لتصل الى 57.75 في المائة، بما يحدّ من الانبعاثات والتكاليف التشغيلية.

عمان: حصدت شركة "مرافق"، إحدى شركات مجموعة "أوكيو" التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب عبدالله الهاشمي، مديرها التنفيذي، جائزتي "التميز في كفاءة الطاقة" و"قائد الاستدامة لهذا العام" على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الاستدامة للعام 2024. وتأتي هذه الجائزة، التي نظمتها مؤسسة "بي إن سي للنشر" في دبي، لتسلط الضوء على التزام "مرافق" الثابت يدعم كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".

وتجسّد هاتان الجائزتان شهادة على الدور الريادي الذي تؤديه الشركة على صعيد الإشراف البيئي، مبرزةً استراتيجيتها المتكاملة في مجال البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، التي تضمّ مجموعة من المبادرات الرائدة التي تعنى بالطاقة الخضراء، منها الحدّ من الاعتماد على المحطات التي تعمل بالديزل. وتحرص "مرافق" من خلال جهودها الحثيثة هذه على دعم مسيرة سلطنة عمان للتحول الى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز النمو المستدام، بما يتوافق مع خطط السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2050.

وفي هذا الإطار، اتخذت شركة "مرافق" عدداً من التدابير المبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة، مثل حلول تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي والتي تتضمن أجهزة خفض الطاقة (مبادل الضغط العالي) ، التي تسهم في الحدّ من استهلاك الطاقة والانبعاثات ، فضلاً عن اعتمادها لألواح الطاقة الشمسية والأجهزة عالية الكفاءة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز التنمية المستدامة.

وقال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لشركة "مرافق": "نولي، في "مرافق"، أهمية كبيرة للاستدامة، حيث نحرص على اعتماد الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا لتوفير أفضل الخدمات العامة المتكاملة في سلطنة عمان وغيرها من الحلول المبتكرة. وقد حققت الشركة نجاحاً لافتاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لتؤكد بذلك على التزامها بتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040". وسنواصل، في "مرافق"، جهودنا في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة عبر اعتماد الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة، في ظلّ التطور الذي تشهده منطقة الدقم كمركز عالمي رائد في الصناعة والخدمات اللوجستية. ويشرفنا أن نقدم نموذجاً ريادياً متميزاً للاستدامة في هذا المجال، مؤكدين حرصنا على توفير أفضل الحلول والخدمات للأطراف المعنية في مختلف القطاعات".

ونفذت "مرافق" عدداً من المشاريع والمبادرات الريادية، في خطوة لترسيخ التزامها بالحدّ من استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة، حيث أنشأت محطة التناضح العكسي التابعة لها في منطقة الدقم، التي تعمل من خلالها على تحلية مياه البحر المالحة، وتضمنت المحطة مبادلات الضغط من أجل التخفيف من استهلاك الطاقة بنسبة تصل الى نحو 57.75 في المائة، بما يحدّ من الانبعاثات والتكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالمحطة. إذ نجحت في خفض كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج المياه من 7.1 كيلوواط في الساعة إلى 3 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب، لتقلل بذلك من الأثر البيئي والنفقات المحتملة. علاوة على ذلك، حرصت الشركة على تعزيز استراتيجيتها التي تعنى بالبيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، من خلال إنشاء قسم "الاستدامة وخلق القيمة" لزيادة الوعي ودعم المبادرات المجتمعية في السلطنة. كما استطاعت، من خلال محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة الدقم للكهرباء (DPC)، تعزيز كفاءة الطاقة من خلال اعتماد معدات كهربائية عالية الكفاءة وتثبيت الألواح الشمسية.

وفي هذا الصدد، تمّ تكريم عبدالله الهاشمي، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الاستدامة للعام 2024، تقديراً لما يقدمه من إسهامات فاعلة في سبيل تشجيع الممارسات المستدامة وما يظهره من التزام ثابت بالحد من البصمة الكربونية ودعم المبادرات الخضراء. وتولى الهاشمي إدارة شركة "مرافق" منذ العام 2018، حيث لعب دوراً محورياً في دفع النمو الاستراتيجي للشركة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نجح من خلاله في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في توفير الخدمات العامة المتكاملة، مستعيناً بخبرته الطويلة والوفيرة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال والتمويل والادارة، للوصول الى عمليات مستدامة عالية الكفاءة تتماشى مع "رؤية عمان 2040".

وتأسست "مرافق" في نوفمبر عام 2013، وهي شركة تحتفظ بالحق في توليد وتوزيع ونقل وتوفير مجموعة من الخدمات العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) لمدة 25 عامًا، حيث تعمل على تنفيذ مبادرات تحويلية في مجال الحفاظ على المياه والطاقة بهدف معالجة التحديات المناخية والجفاف في الدقم، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

وأقيمت جوائز الابتكار في الاستدامة للعام 2024، تقديراً للتميز الفردي والانجازات المؤسسية والمشاريع الريادية التي تدعم مساعي المنطقة لبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث تسهم في تشجيع الشركات والمؤسسات على تعزيز الابتكار والاستدامة وترسيخ مبادئ الإشراف البيئي في المنطقة.

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