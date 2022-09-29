دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة ستيلانتيس، إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس، تقضي بالتعاون لتطوير تقنيات البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذكية في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل مذكرة التفاهم، التي وٌقعت خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) WETEX 2022، بداية رسمية للشراكة بين الكيانين الكبيرين، والتي سيتم من خلالها تطوير تكنولوجيا مركبات التوصيل الكهربائية.

وتلتزم ستيلانتس الشرق الأوسط وأفريقيا بأهداف رحلة التحول نحو الاستخدام الكامل للطاقة الكهربائية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط. وكانت ستيلانتيس قد عززت خططها المستقبلية في وقت سابق من هذا الشهر من خلال الكشف عن استراتيجية Dare Forward 2030،في تخطيط جريء للعقد القادم يهدف إلى مزيد من التفرد لستيلانتيس في هذه الصناعة من خلال إحداث نقلة جذرية تشمل جميع جوانب التنقل. ومن خلال تقديمها ابتكارات تنقل نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة لعملائها وموظفيها، بما يصون مستقبل كوكبنا، تهدف ستيلانتيس إلى أن تصبح رائدة الصناعة في جهود التصدي لتبعات تغير المناخ، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2038، مع خفض الانبعاثات بنسبة 50٪.

وقد طورت شركة سيمنس تقنية من شأنها تسريع وتيرة الاعتماد على السيارات الكهربائية من خلال اختصار زمن الشحن وإنشاء شبكات طاقة أكثر ذكاءً وكفاءة. وفي يونيو 2022، صرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستوزع 10 أجهزة شحن سيمنس Sicharge D 160 كيلوواط فائقة السرعة على الطرق السريعة في رأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة. وجميعها أجهزة متصلة بالأنترنت لتتيح للمشغلين مراقبة أجهزة الشحن وإدارتها عن بُعد.

وعن هذه الخطوات، صرّح ماركوس ليثي، المدير الإداري لمجموعة ستيلانتيس الشرق الأوسط، قائلاً: "في إطار تنفيذ استراتيجية Dare Forward المستقبلية التي أطلقناها عالمياً وكذلك في الشرق الأوسط وإفريقيا، نفخر بشراكتنا مع سيمنس بينما نواصل طريقنا نحو التمكين الكامل للكهرباء والعمل على تقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار معقولة بما في ذلك مثل نشر تقنيات شحن المركبات الكهربائية، والتوسع باستراتيجيتنا من خلال توفير مركبات التوصيل الكهربائية، فضلاً عن توفير الحلول الكهربائية لعملائنا ".

ومن جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لسيمنس الشرق الأوسط: "نتطلع إلى التعاون مع مجموعة ستيلانتيس عبر هذه الشراكة المهمة التي تظهر التزامنا بدعم برامج الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وتفخر سيمنس بأن تكون جزءًا من المبادرات التي تتبنى منظومة التنقل الكهربائي وتساهم في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري التي حددتها دول الشرق الأوسط".

وسوف تنطوي هذه الشراكة الجديدة طويلة الأجل بين ستيلانتيس وسيمنس أيضاً على تنفيذ ورش العمل التكنولوجية، ودورات تدريبية، وزيارات ميدانية مشتركة للعملاء بهدف تعزيز صناعة السيارات الكهربائية على مستوى المنطقة، في ظل سعي الأفراد والحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى حماية البيئة وصون الطبيعة.

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