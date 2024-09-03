عمّان: استمرارًا لمساعيه الدؤوبة الهادفة إلى توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، وقّع البنك الأهلي الأردني مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة البترا بهدف سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية من خلال جعل البرامج الأكاديمية عمليةً ومتعلقةً بسوق العمل ومواكِبةً لمتطلباته المتغيرة باستمرار، إلى جانب تخريج طلبة يتمتعون بثراء معرفيّ، ومُطّلعين على أحدث الاتجاهات والتقنيات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، ومؤهلين لدخول سوق العمل والتفوق فيه، مما يسهم في دعم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

الاتفاقية -التي أبرمها عن البنك الأهلي الأردني نضال خليفة، مدير الإبداع والابتكار، وعن جامعة البترا الدكتور نضال الصالحي، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية- تركز على تسهيل مشاريع التكنولوجيا المالية المشتركة والمبادرات البحثية لدفع الابتكار في القطاع المصرفي، وتنظيم برامج التدريب الداخلي والندوات والجلسات لتبادل المعرفة بين طلبة الجامعة وفريق عمل البنك، إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التعليمية التي تقودها جامعة البترا المعروفة بأساليب التدريس التطبيقية والتركيز القوي على التدريب الأكاديمي والعملي.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معًا لتعزيز مهارات الطلبة العملية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تعريفهم بالعمليات المصرفية الفعلية وابتكارات التكنولوجيا المالية. وسيشمل التعاون أيضًا مشاركة "كوْن Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، في الفعاليات التي ستستضيفها الجامعة. وسيتعرّف الطلبة على هذا التطبيق، الذي يحظى بشهرة واسعة بين الطلبة في مختلف الجامعات، ليكون بإمكانهم إجراء معاملات مالية بأعلى معايير الأمان والتقدم التقني وبكل سهولة ويسر، مما سيشكّل خطوة كبيرة نحو تشكيل مستقبل المعاملات غير النقدية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال مدير الإبداع والابتكار في البنك الأهلي الأردني نضال خليفة: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى اكتشاف الطاقات الكامنة لدى طلبة جامعة البترا من حيث الإبداع والقدرة على توليد الأفكار وترجمتها إلى منتجات قد تكون نواة لأعمال ومشاريع ناشئة في القطاع المصرفي ومجال التكنولوجيا المالية. ويكمن دورنا في البنك الأهلي الأردني في مساعدة هؤلاء الطلبة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل والازدهار في الاقتصاد الرقمي المتطور باستمرار".

ومن جانبه، قال الدكتور نضال الصالحي، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، إن توقيع المذكرة يأتي تأكيدًا لرؤية الجامعة في ردم الهوة بين المخرجات الأكاديمية وسوق العمل من خلال الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات بين الكادر الأكاديمي والكوادر المصرفية.

وكان البنك الأهلي الأردني قد عقد شراكات مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مما يعكس التزامه في تعزيز الفرص التعليمية للشباب وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للمجتمع ككل.

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