الاستفادة من خدمات شبكة برجيل الواسعة التي تضم 16 مستشفى و 23 مركزًا طبيًا

أبو ظبي- وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع برجيل القابضة المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى لموظفي الوزارة وعائلاتهم، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة بتوفير الخدمات الطبية بإعتبار مستشفيات برجيل مجهزة بأحدث الإمكانيات والخبرات العالمية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور شامشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة ، و سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور سعادة أسامة فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وسعادة عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسعادة فاطمة توكل وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب برجيل القابضة جون سونيل الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة، وحمد أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفيات برجيل.

وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرة التفاهم تنسجم مع حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية الصحية المتخصصة للموارد البشرية لديها وذويهم وتعزيز الرضا الوظيفي والارتقاء بجودة الحياة، ونقدم لموظفينا خدمات رعاية صحية متطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ونسعى في هذا الإطار إلى

التعاون مع أفضل مزودي الخدمات الطبية مثل "برجيل القابضة" لدعم فرق العمل في الوزارة، ضمن مبادرات الارتقاء بمعدلات السعادة لدى الموظفين والتي تحرص عليها الوزارة".

وقال الدكتور شامشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:" يسعدنا تلبية المتطلبات الصحية لموظفي الوزارة وعائلاتهم من خلال توفير رعاية طبية عالية المستوى بمعايير عالمية، ستعمل هذه الشراكة على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع ودعم القطاع الصحي في الدولة، بأن يصبح رائداً عالميًا في مجال الرعاية الصحية، كما تؤكد هذه الشراكة على مسؤوليتنا والتزامنا تجاه هذا البلد وشعبه ".

ووفقًا لمذكرة التفاهم ، ستصدر برجيل القابضة بطاقات الخدمة المتميزة لموظفي الوزارة وعائلاتهم، ويمكنهم الاستفادة من الخدمات الطبية ذات الأولوية والرعاية المنزلية وخدمات توصيل الأدوية التي تقدمها شبكة برجيل القابضة الواسعة المكونة من 16 مستشفى و 23 مركزًا طبيًا وصيدليات وغيرها من الخدمات، وستكون مدينة برجيل الطبية بأبوظبي إحدى أكبر مستشفيات الرعاية المتخصصة في الدولة، المرفق الرئيسي الذي يستم من خلاله تقديم رعاية متخصصة ومتقدمة للمستفيدين.

كما سيعمل الطرفان على تقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بتنظيم حملات التوعية الوطنية الصحية ، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية المشتركة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وستقدم مرافق برجيل القابضة المجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات لموظفي الوزارة وعائلاتهم خصومات خاصة على الخدمات الطبية الإختصاصية التي لا يغطيها التأمين ، إضافة إلى ذلك سيقدم متخصصو الرعاية الصحية المحاضرات الطبية التوعوية عبر النظام المرئي أو الحضوري في مجالات الصحة البدنية والنفسية بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات.

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