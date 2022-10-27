بالاستعانة بخبرات مركز التقييم والتطوير التابع للهيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤيتهما المشتركة لتطوير الكوادر البشرية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وقعت كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، بهدف الاستعانة بخبرات مركز التقييم والتطوير التابع للهيئة لتقييم الكفاءات السلوكية لعدد من موظفي الوزارة ضمن المستوى الإشرافي بهدف التحديد الموضوعي لنقاط القوة ومجالات التحسين لديهم.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتعقيباً على توقيع هذه الاتفاقية، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حفظها الله فنحن نولي أهمية بالغة للاستثمار في رأس المالي البشري حيث لطالما ركزت الاستراتيجيات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية على أهمية تطوير الكوادر الوطنية في العمل الحكومي بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات التي نقدمها والوصول بها إلى مستويات قياسية. ويأتي التعاون مع مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في إطار التعاون الحكومي المشترك وبما يتماشى مع قيم الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتمكين كافة منتسبيها من تحقيق أعلى معدلات التميز الوظيفي وفق أفضل ممارسات التميز المتبعة في الدولة."

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "تأتي مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التكامل الحكومي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، حيث نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على ابتكار وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى التي رسخت ريادتنا على المستوى العالمي، وذلك بفضل حرصنا الدائم على التحسين والتطوير المستمر، وتبنينا لأفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات الرائدة والمبتكرة في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات والتحسين والتطوير المستمرين لكوادرنا الوطنية، تحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة."

وأضاف معالي الطاير: "تتواءم استراتيجياتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك "مئوية الإمارات2071"، حيث نولي أهمية بالغة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ونعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتنسجم مذكرة التفاهم التي يتم توقيعها اليوم مع وزارة التغير المناخي والبيئة مع التزامنا الثابت بتبني أحدث الابتكارات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تقييم وتطوير

الموارد البشرية، وحرصنا من خلال مركز التقييم والتطوير التابع للهيئة الذي يضم مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني وكادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً، على ترسيخ مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال مراكز التقييم والتطوير لدعم الجهات الحكومية وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة."

وفقاً لمذكرة التفاهم، سيتولى مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقييم الكفاءات السلوكية لعدد من موظفي وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف التحديد الموضوعي لنقاط القوة ومجالات التحسين لديهم، وإعداد تقرير خاص لكل موظف ومناقشته معه، وبناءً على مخرجات التقرير، يتم إعداد خطة تطوير فردية لكل موظف، على أن تتولى الوزارة متابعة خطط التطوير وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للموظفين.

يشار إلى أن مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي حاصل على شهادة الجودة العالمية أيزو (10667-1:2011) في تقديم خدمات التقييم، حيث كانت الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة. ويعتمد المركز طرق وأدوات علمية ودقيقة واختبارات معتمدة عالمياً من جمعية علم النفس البريطانية (BPS) لتحديد الكفاءات الوظيفية، وتقييم الأداء وتحليل النتائج، وإعداد التقارير المترتبة على عملية التقييم، ووضع الخطط التدريبية، بمساعدة نخبة من الاختصاصيين في علم النفس المهني وكادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً.

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