منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمستدامة لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة لتلبية احتياجات العملاء لحياة أفضل

القاهرة: عقدت شركة مصر إيطاليا العقارية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل ، وذلك للاستعانة بخبرات هانيويل في مجال الحلول الذكية للمشروعات القائمة والمشروعات التي مازالت تحت الإنشاء. وجاء التعاون المشترك في إطار حرص مصر إيطاليا العقارية على تنفيذ استراتيجيتها تجاه التحول الرقمي من خلال تطوير أسلوب حياة مجتمعي ذكي ومستدام لخدمة عملائها.

حضر المؤتمر كلاً من السيد كيث كيركام مستشارالوزير المفوض للشئون التجارية الإقليمية لسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والدكتورة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، الدكتور المهندس خالد هاشم رئيس شركة هانيويل لجمهورية مصر العربية وشمال إفريقيا ، والسيد ديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.



وتنص مذكرة التفاهم على تعاون شركة هانيويل مع مصر إيطاليا العقارية على تطبيق عددٍ من المشاريع الكفيلة بتمكين أسلوب حياة ذكي من خلال أحدث الحلول المتقدمة، بما فيها باقة هانيويل لحلول المدن وبرنامج هانيويل فورج لإدارة أداء المؤسسات. وتُركز مذكرة التفاهم على دمج هذه الحلول في المشاريع التي تُنفذها الشركة ضمن منصة قيادة وتحكم موحّدة، بما يضمن مستويات معززة من الشفافية والتحكم. كما ستنشر هانيويل باقة من أنظمة مراقبة المدن المتقدمة لتحسين إمكانات الاستجابة لحالات الطوارئ والتحكم بالدخول، ومجموعة من تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلاً عن حلول الري وإنارة الطرقات وإدارة المياه ومواقف السيارات الذكية.



وأشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بتلك الشراكة بين مصر إيطاليا العقارية وهانيويل العالمية والتى تبرز أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لتقديم خدمات ذكية تتماشى مع رؤية مصر 2030، كما أشارت إلى عمل الوزارة جاهدة على تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على محاور الاستراتيجية الثلاثة وهى: التحول الرقمى، بناء الإنسان المصرى رقميا، ورعاية الإبداع التكنولوجي استنادا إلى بنية تحتية معلوماتية كفء وإطار تشريعي معزز.



وفى هذا الإطار، أعرب المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية عن سعادته بالتعاون الجديدة الهادف إلى الحفاظ على ثقة عملاء مصر ايطاليا الحاليين والجدد، من خلال تلبية احتياجاتهم بتوفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى كافة مشروعاتنا المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة و القاهرة الجديدة وعلى رأسها مشروعى كايرو بيزنس بارك و البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة. ونسعى معا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها.



وأضاف المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية أن كل التقنيات المبتكرة التي سيتم تفعيلها بواسطة شركة هانيويل بجميع مشروعاتنا السكنية والتجارية وايضاً الإدارية، تدل على قوة البنية التحتية لكافة المشروعات لاستيعابها كل هذه التوسعات التكنولوجية الجديده، ومن أبرز الأنظمة التي ستقوم هانيويل بتنفيذها هو نظام التحكم المركزي بمشروع كايرو بيزنس بارك الإداري والذى سيلعب دوراً فعالاً فى ترشيد استخدام الكهرباء والتقليل من أعطال المعدات وتعزيز الكفاءة فى إدارة حالات انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات بهدف تسهيل وتسريع العمل والتواصل بين فريق العمل بشكل كبير واختصار الوقت وزيادة الكفاءة.



وأكد الدكتور المهندس خالد هاشم ، رئيس شركة هانيويل فى مصر وشمال افريقيا: "تتصدر مصر السباق نحو تطوير باقة من أبرز مشاريع المدن الذكية حول العالم، لا سيما فيما ينسجم مع مساعيها للارتقاء بمستويات العيش وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي. ونفخر بحصولنا على الفرصة لاستعراض إمكاناتنا في المشاريع التي تطورها شركة مصر إيطاليا العقارية، حيث ستلعب حلولنا المتقدمة دوراً محورياً على مستوى المجتمع والمدينة بشكل عام. وبينما نُواصل جهودنا لتأسيس وإدارة مجتمعات أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، تتابع هانيويل دعمها لمساعي تطوير المشاريع الحيوية في جميع أنحاء الدولة".

والجدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية تعمل على التعاون مع كبرى الكيانات العالمية التى تقوم بإختيارها بحرص شديد من أجل توفير أحدث التقنيات والخدمات التكنولوجية الحديثة لتقديم كل سبل الأمان والراحة لعملائها الحاليين والمستقبليين.

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