الدوحة، قطر: وقع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع مجموعة رتاج لتأطير التعاون بين الطرفين لتمكين الطلبة والشباب من مختلف الفئات لتعريفهم بالفرص والمسارات المهنية المتاحة في قطاع العقارات ومجالات الضيافة والسياحة.

وقع المذكرة السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، وسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج، خلال حفل أقيم مساء الثلاثاء في فندق رتاج الريان بالدوحة.

وبموجب الاتفاقية، سيستهل مركز قطر للتطوير المهني ومجموعة شركات رتاج تنسيق جهودهما المشتركة في تسليط الضوء على الفرص المهنية المتنوعة والهامة في القطاع العقاري، وقطاعي الضيافة والسياحة؛ إلى جانب توفير خدمات التوجيه والتطوير المهني والتعلم المستمر.

وبهذه المناسبة، أكد السيد عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على أهمية دور المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص بترسيخ الثقافة المهنية السليمة في الدولة قائلًا: " إن بداية هذا التعاون تؤكد على التزامنا المشترك بتقديم أفضل الفرص التدريبية والتعليمية لشبابنا. واستكمال مسؤوليتنا بتسليط الضوء على المسارات المهنية الغنية والمتنوعة المتاحة في القطاع الخاص، وقطاعات الضيافة والسياحة والعقارات على وجه التحديد، وهي مجالات أثبتت أهميتها الاستراتيجية والحيوية في تنمية الاقتصاد وتنوعه."

وأضاف المنصوري: "إننا نؤمن في مركز قطر للتطوير المهني بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص بمؤسساته الرائدة، كمجموعة شركات رتاج، لدورها الاقتصادي المحوري، وما تمتلكه من خبرات ومعرفة تستطيع نقلها لشباب المستقبل في دولة قطر كجزء من مجهودات تنمية رأس المال البشري وتأهيل القوى العاملة المؤهلة لتولي مختلف التخصصات الاقتصادية في الدولة".

من جهته أعرب سعادة الشيخ وسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني، وقال: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة والشباب من خوض تجربة عملية ومعايشة أجواء العمل في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العقاري لما لها من دور صاعد وهام في مستقبل اقتصاد الدولة، وبما يعزز المشاركة الاجتماعية لمجموعة رتاج من خلال تنفيذ برامج عملية في تلك المجالات عبر التدريب المباشر في قطاعاتنا المختلفة".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم مجموعة رتاج بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني بتوفير فرص المعايشة المهنية للطلبة ضمن برنامجي "الموظف الصغير" ومهنتي مستقبلي"، وذلك لاطلاعهم على المسارات المهنية في مجالات التطوير العقاري، وقطاعات السياحة والضيافة، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات اللازمة للالتحاق بها، وكذلك إمكانية الاستفادة من برنامج "الدِليلة" للإرشاد المهني.

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدةً في تعزيز الروابط بين مركز قطر للتطوير المهني والمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، إيمانا بأهمية الشراكات الوطنية في دفع عجلة التنمية المستدامة بعنصريها الاقتصادي والبشري. ومن خلال عملهما المشترك، يلتزم مركز قطر للتطوير المهني ومجموعة رتاج بتوفير البيئة الداعمة التي تمكّن الأفراد من تحقيق طموحاتهم المهنية ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل محليًا وعالميًا.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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