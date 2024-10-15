الشارقة، وقّع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مذكرة تفاهم مع "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، لدعم الشركات الناشئة بالخبرة التقنية، ومساعدتها للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، أكبر معرض متخصص بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14–18 اكتوبر. وتشارك فيه "دو" تحت شعار "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة".

ووقع المذكرة كلٌّ من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" وسعادة سارة عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، بهدف توفير إطار للتعاون بين الجانبين لتبادل المعرفة والخبرات، والتعاون على إطلاق مبادرة مشتركة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتركز الشراكة على تعزيز تجربة "مراكز التميز"، التي أطلقها "شراع" لدعم الشركات الناشئة في أربعة قطاعات رئيسية بالشارقة، وهي؛ التصنيع، وتكنولوجيا التعليم، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، من خلال توسيع الدعم التقني الذي تقدمه "دو" لبرامج ومبادرات "مراكز التميز"، بما يعزز الأثر الإيجابي على منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، حيث يوفر الجانبان، من خلال هذا التعاون، الدعم المتخصص للشركات الناشئة، بهدف تسريع نموها وتمكينها في هذه القطاعات الأربعة.

شراكة استراتيجية لدعم نمو الشركات الناشئة وبناء قدراتها

ولتحقيق هذا الهدف، تشمل الشراكة عدة مجالات أساسية تستهدف تعزيز مبادرات "شراع" الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المؤسسين، حيث تنظم "دو" ورش عمل متخصصة تهدف إلى بناء قدرات منتسبي "شراع" في قطاع ريادة الأعمال، إلى جانب تقديم جلسات التوجيه والاستشارات في البرامج التابعة لـ"شراع"، كما تساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى أسواق وشبكات جديدة.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـــ "دو": "نحن متحمسون للمساهمة في تمكين الشركات الناشئة من خلال الشراكات الاستراتيجية، ويعكس ذلك تعاوننا مع (شراع) خلال فعالية (اكسباند نورث ستار 2024)، حيث نعمل معاً من أجل دمج التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الخبرات لتمكين منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز جهود الشركات الناشئة في مجالات الاستدامة، والصناعات المتقدمة، والابتكار، والتقنيات الحديثة في التعليم لتحقيق إنجازات استثنائية في كافة المجالات المعنية."

وأكدت سعادة سارة عبد العزيز النعيمي، أهمية هذا التعاون، وقالت: "نسعى في (شراع) إلى تقديم دعم شامل لرواد الأعمال، يمكنهم من تطوير مشاريع مبتكرة تواكب التحولات في القطاعات الحيوية. فمن خلال مراكز التميز التي أطلقناها، نوفر للشركات الناشئة فرصة الحصول على الموارد والتواصل مع الشركاء، والتعرف على السوق، بما يساعدهم على تعزيز نموهم وتأثيرهم، حيث تسهم شراكتنا مع شركة "دو" في تحقيق هذا الهدف، من خلال تزويد الشركات الناشئة بالأدوات التكنولوجية المتقدمة، وفرصة الوصول إلى أسواق لتوسيع نطاق أعمالهم، ومعاً سنعمل على تعزيز مكانة الشارقة كحاضنة إقليمية للابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المؤسسين من بناء منظومة أعمال تحقق نجاحاً وتأثيراً مستداماً وقيمة مجتمعية إيجابية".

عن "مراكز التميز" التابعة لـ"شراع"

تقع "مراكز التميز" التابعة لـ"شراع" في الشارقة التي أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار، وتركز على أربعة قطاعات أساسية، هي؛ الاستدامة، والتصنيع، والصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا التعليم، ويعمل كل مركز على ربط الشركات الناشئة بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين، وقادة الصناعة، والمستثمرين، ويوفر لهم الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز النمو المؤثر.

عن "دو"

تأسست "دو" في عام 2006،وأصبحت واحدة من أكبر شركات الاتصالات وموفري خدمات البث التلفزيوني عن طريق الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحركاً من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر "دو" خدمات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت والبث التلفزيوني عن طريق الإنترنت للأفراد والمنازل والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات