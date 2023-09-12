خلال اجتماعات منتدى الاستثمار السعودي الهندي:

الهند- نيودلهي: أبرمت شركة تكنولوجيات الصحراء " Desert Technologies" – عضو برنامج صنع في السعودية - الشركة الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وأول شركة سعودية تُصنع وتُصدر الألواح الشمسية، وشركة جولدي سولار الخاصة المحدودة " Goldi Solar" مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية بهدف التعاون في تقييم وتطوير تصنيع المعدات الأصلية لتصنيع الوحدات الكهروضوئية وإنتاج الخلايا الكهروضوئية، بتقنيات EVA”" وإنتاج الألواح الخلفية، وتقنيات “TOPCon/HJT”بهدف توطين جزء كبير من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع.

تمَّ التوقيع خلال اجتماعات منتدى الاستثمار السعودي الهندي الذي عقد بالعاصمة نيودلهي في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند للمشاركة في أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين والتي عُقدت في الفترة من 9-10 سبتمبر 2023 في العاصمة الهندية، وقد وقَّع مذكرة التفاهم السيد خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للاستثمار، والسيد أشفير دولاكيا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جولدي سولار المحدودة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أعرب السيد خالد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للاستثمار: عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة جولدي سولار والتي تُعد واحدةً من أهم الشركات العالمية في مجال تطوير صناعة الألواح الكهروضوئية، مضيفاً: أنَّ مذكرة التعاون تأتي في إطار التزام تكنولوجيات الصحراء بزيادة وتطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز مكانتها العالمية وتطوير منتجاتها باعتبارها أول شركةٍ سعوديةٍ تُصِّنع وتُصِّدر الألواح الشمسية إلى الأسواق العالمية، علاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك من أجل تطوير منتجات الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد. حيث تُنتج الشركة حاليًا 935 ألف لوحٍ شمسي سنويًا بقدرةٍ إنتاجيةٍ تصل إلى 300 ميجاواط سنويًا، وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 1000 ميجاواط سنويًا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السعودي لمواكبًة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج صُنع في السعودية، وخلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي.

من جانبه أكد السيد أشفير دولاكيا المدير التنفيذ لشركة جولدي سولار: وفقًا لمذكرة التفاهم ستتعاون الشركتين في عدد من المجالات الهامة وسيحدد الطرفان معًا المشاريع وسنعمل بشكلٍ وثيقٍ للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الطرفين، حيثُ تشمل مذكرة التفاهم على سبيل المثال وليس الحصر مشاريع مختلفة مثل: الخرائط التكنولوجية، والمواد الخام، العينات، والمنتجات الجديدة، والمختبرات، وإنتاج الخلايا، تحسين العمليات، وتكنولوجيا مغلفات "EVA" وإنتاج الشرائح الخلفية، إضافة إلى تقنيات” TOPCon/HJT” في المملكة العربية السعودية، وأضاف نحنُ سعداءٌ بالشراكة الاستراتيجية مع شركة تكنولوجيات الصحراء والعمل معًا لتطوير صناعة الألواح الشمسية بالمملكة العربية السعودية.

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عن شركة تكنولوجيات الصحراء:

تكنولوجيات الصحراء هي شركةٌ قابضةٌ مستقلةٌ لصناعة وتوريد الألواح الشمسية الكهروضوئية، والبنية التحتية الذكية، وتركز على الصناعة والاستثمارات المستدامة. مقرها في المملكة العربية السعودية، وتعملُ في أكثر من 25 دولة، تتمتع

شركة تكنولوجيات الصحراء بسجلٍ حافلٍ كمطورٍ للطاقة الكهروضوئية، ومستثمرٍ، ومقاولٍ EPC والتشغيل والصيانة، وشركةٍ مُصنعةٍ للألواح الشمسية الكهروضوئية، ومتكاملةٍ لأنظمة تخزين الطاقة.

عن شركة جولدي سولار:

جولدي سولار هي شركةُ الطاقة الشمسية الأكثر وعيًا بالجودة في الهند. تقوم الشركة بتصنيع الوحدات الكهروضوئية المتطورة بأسعارٍ تنافسيةٍ، وتُقدم خدمات EPC، وهي منتج مستقل للطاقة (IPP). تأسست عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في سورات بولاية جوجارات، وتقدم خدماتها للعديد من العلامات التجارية العالمية في أكثر من 20 دولة. واليوم، بينما نواصل استكشاف فرص التصدير العالمية وتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية، فإننا نعتزم تعزيز مكانتنا القيادية في صناعة الطاقة الشمسية العالمية.