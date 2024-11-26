أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف " التي تقود التحول في قطاع الخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس "، المصرية المتخصصة في مجال الخدمات التقنية وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والدعم الفني ، و تأتي هذه الخطوة تأكيداً على استراتيجية الشركة الوطنية للخدمات الأمنية الطموحة والتي تستهدف توفير باقة متكاملة من الحلول لإدارة خدمات أجهزة الصرف الآلي، وأجهزة نقاط البيع، وأجهزة الإيداع النقدي باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا " Cairo ICT’24 "، التي اقيمت خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 بالقاهرة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تحت شعار “The Next Wave “

أتفق الطرفان بحضور كل من المهندس/ حسام الجولي عضو مجلس الإدارة المُنتدب لشركة " إى فاينانس" و الأستاذ/ تركي بن معتوق الثنيان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية " سيف " على المشاركة بمُبادرة " إى فاينانس" الاستراتيجية التي تهدف لتشجيع البنوك والمنشآت المالية على التوسع في الاعتماد على خدمات التعهيد في مجالات إدارة خدمات أجهزة الصرف الآلي، وأجهزة نقاط البيع، وأجهزة الإيداع بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية كما ستعمل الشركتان عن كثب لتعزيز قدراتهما في تقديم الحلول الأمنية المتكاملة في 4 مجالات أساسية أولها " الخدمات الشاملة لنقاط البيع " ، ثانيا "الخدمات الشاملة لأجهزة الصرف الآلي " ، ثالثا" الخدمات الشاملة لأجهزة الإيداع النقدي " وأخيراً "خدمات الحوالات المالية الدولية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وفقا لمذكرة التفاهم ستقوم" إي فاينانس " بتقديم الاستضافة السحابية للمنظومة والخدمات المتعلقة بالإستضافة لدى العميل ، بجانب توفير الخبرات المتخصصة لتنفيذ المجالات المذكورة علاوة على الاشتراك في تسويق الخدمات للبنوك والمنشآت المالية غير البنكية بالإضافة لخدمات التشغيل والدعم الفني المباشر، بينما ستتولى شركة " سيف " توفير الأجهزة اللازمة للتعاون في المجالات المتفق عليها ، بجانب إتاحة خبراء متخصصين للعمل مع فريق إي فاينانس لبناء الحلول المتفق عليها بالإضافة الى الاشتراك في تسويق وبيع الخدمات للبنوك والمنشآت المالية.

من جهته أكد الأستاذ / تركي بن معتوق الثنيان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، أن الشركة ستعمل مع " إي فاينانس " لبناء خطة عمل في مجالات التعاون لخدمة المنشآت المالية ، محلياً أو دولياً من خلال تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة الأمنية بهدف تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم.

كما أضاف أن الشراكة مع " إي فاينانس " هي خطوة هامة نحو تحقيق طموحات الشركة للارتقاء بالخدمات الأمنية في كلا البلدين وبناء مستقبل مزدهر ​من خلال الاستفادة من أفضل التقنيات بما يمكن الشركة من مواصلة الالتزام بالإسهام في تنفيذ كل من “رؤية المملكة 2030" و" رؤية مصر 2030 " ضمن منظومة القطاع المالي

وأوضح الثنيان أن "سيف" تستهدف من هذه الشراكة ضمان الريادة والابتكار في القطاع الأمني عبر المجالات الرئيسية التي تقدمها الشركة: وهي الخدمات الاستشارية، والحلول المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم " حيث يعتمد النموذج الفريد لأعمال الشركة على التعاون مع الشركات الأكثر ابتكاراً في مجالها، وتقديم الأمن والسلامة كخدمة، والتركيز على تلبية الاحتياجات المتخصصة للأسواق التي تعمل بها.

نبذة عن (سيف)

تأسست الشركة الوطنية للخدمات الأمنية في عام 2019 ، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتجاوز عدد كوادرها 12 الف موظف و موظفة. تطمح سيف تصبح ركيزة وطنية للأمن وأن تلعب دوراً ريادياً في رحلة المملكة نحو تحقيق الازدهار في ريادة الاقتصاد الجديد للخدمات والتقنيات الأمنية، من خلال التركيزعلى تقديم التميزوالمعايير المحلية والدولية عبر دمج الكوادر المدربة وأحدث التقنيات لحماية الأصول والأشخاص.

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