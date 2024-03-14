تهدف استراتيجية "الياه سات" للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) إلى الارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء حول العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء

الشركتان الرائدتان تتعاونان للارتقاء بحلول الاتصال العالمي كجزء من استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) –Project Sky التي أطلقتها الياه سات مؤخرًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت إي آند الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصبح إي آند الإمارات بموجبها أول مشغل اتصالات يتعاون مع شركة "الياه سات" في إطار استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D).

ويشمل التعاون تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لتمكين مستخدمي الهواتف الذكية من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء في إجراء المكالمات الصوتية والرسائل النصية واستخدام البيانات.

وفي هذا السياق، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "تفتح هذه الشراكة مع الياه سات حقبة جديدة من الاتصال العالمي. وتعتز إي آند الإمارات بأن تكون أول مشغل اتصالات ينضم إلى استراتيجية "الياه سات" للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، إلى جانب تسخير قدراتنا الشبكية المتطورة لتعزيز مرونة الاتصال في أي وقت ومكان. كما تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو سد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستقبل قطاع الاتصالات نحو آفاقٍ جديدة".

ومن جانبه قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات": "يسعدنا الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إي آند الإمارات، مشغل الاتصالات العالمي الرائد، حيث تعد هذه الاتفاقية واحدة من مجموعة اتفاقيات نعمل على إتمامها مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع كجزء من استراتيجية "الياه سات" للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، إلى جانب فتح باب الحوار حول العديد من المجالات التي نسعى إلى التعاون فيها مستقبلاً، والتي تتضمن تطوير استراتيجيتنا الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) - Project SKY التي تم الإعلان عنها مؤخراً".

ستعمل الشركتان على توحيد جهودهما في إطار نظام الياه سات للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) على المدار المنخفض (Low Earth Orbit)، والذي تم تصميمه لتوفير اتصال سلس (بما في ذلك المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبيانات) على الهواتف الذكية وتوفير مستويات غير مسبوقة من مرونة الاتصال وسهولة الوصول للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويُعد هذا التعاون أحدث خطوة في تنفيذ استراتيجية الياه سات للاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) التي تسعى إلى تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء في جميع أنحاء العالم.

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