تأتي هذه الخطوة لمواكبة الضغوط المتزايدة لتسريع العمل المناخي والاستثمار في الجنوب العالمي

باكو- خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (COP 29) في باكو، أذربيجان، أعلن صندوق "ألتيرا"، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي والتي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزام بقيمة 30 مليار دولار، والتحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، ومؤسسة روكفلر، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آليات وسبل التعاون والعمل المشترك. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كل من "ألتيرا" والتحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب ومؤسسة روكفلر على إنشاء منصة تعاون لاستنباط الرؤى والأفكار والبحث عن تقنيات لتوسيع نطاق الاستثمارات في العمل المناخي في دول الجنوب العالمي وتسريع مسيرة التحول المنصف والمرن لمواجهة تغير المناخ بما يتجاوز الأساليب التقليدية المعتمدة اليوم.

وفي ظل التوقعات بوصول احتياجات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، لا تزال التدفقات الحالية أقل بكثير من المطلوب ولا تلبي أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية السنوية لهذه البلدان لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ. ولمعالجة تحديات المناخ الضخمة، يدرك الشركاء الثلاثة ضرورة حشد مجموعة متنوعة من مصادر رأس المال. وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف آليات بناء منظومة متكاملة لرأس المال من القطاع العام والخاص والمؤسسات الخيرية لدعم الأساليب والحلول المبتكرة لجمع التمويلات المرنة والميسرة والمحفزة لتوجيهها للاستثمارات المناخية وحلول الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، مما يسهم في نهاية المطاف في تسريع التحول في مجال الطاقة على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، قال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا": "يسرنا أن نرسي هذه الشراكة مع مؤسسة روكفلر والتحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب بينما نواصل المضي قدماً لتسريع التحول لمواجهة تحديات التغير المناخي على أوسع نطاق. ويسعى صندوق ألتيرا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية وتسخير آليات التمويل المبتكرة إلى تحفيز وحشد الاستثمارات الحيوية التي ستساهم في دفع وتيرة تحول نُظُم الطاقة، مع ضمان مشاركة كافة المناطق من دون استثناء، وإحداث تأثير فاعل بحيث تحقق حلول المناخ أعلى العائدات والمكاسب للبيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ".

من جانبه، قال الدكتور راجيف جي شاه، رئيس مؤسسة روكفلر: "عندما نحقق التحول في مشهد الطاقة، فإننا نغير واقع الناس. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يؤديه صندوق ألتيرا من خلال تحفيز رأس المال والتمويلات الميسرة لمواكبة احتياجات الطاقة ومشاريع البنية التحتية في الدول النامية، حيث يعيش 3.8 مليار شخص ويعانون من صعوبة الوصول إلى إمدادات الكهرباء، ومن هنا تفتخر مؤسسة روكفلر بهذه الشراكة الهادفة".

بدوره، قال ووشونج أوم، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب: "لدينا قناعة راسخة في التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب بأن تسريع التحول المنصف إلى حلول الطاقة المتجددة ليس مجرد حاجة أساسية لبيئتنا وكوكبنا، بل هو فرصة لإحداث تأثير مستدام للمجتمعات والأفراد. ويشكل تعاوننا مع ألتيرا ومؤسسة روكفلر خطوة مهمة لتحفيز وجمع رأس المال المتنوع والذي نحتاجه لاغتنام وتعزيز إمكانات اقتصادات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة. وحصراً من خلال الجمع بين الابتكار والاستثمارات والشراكات، يمكننا الوصول إلى النطاق والسرعة المطلوبين لإتاحة الوصول المنصف والمستدام للطاقة والمرونة للمجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية في وجه تحديات التغير المناخي."

نبذة عن "ألتيرّا"

صندوق "ألتيرّا" هو أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لتمويل العمل المناخي. وتهدف مبادرة "ألتيرّا" التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (COP28) بالتزام قدره 30 مليار دولار أمريكي من دولة الإمارات، إلى بناء شراكات مبتكرة لجمع 250 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030 لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد وتسريع رحلة التحوّل.

وتعزز مبادرة "ألتيرّا" تأثيرها بالاستفادة من هيكليتها المزدوجة، والتي تنقسم إلى شقّين: صندوق "ألتيرا أكسيلريشن"(Alterra Acceleration) بقيمة 25 مليار دولار أمريكي والذي يوجّه رؤوس الأموال لاستثمارات المشاريع الأساسية لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد قوي ومرن في وجه تحديات المناخ، والوصول إلى الحياد المناخي، و"ألتيرا ترانسفورميشن" (Alterra Transformation) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي والذي يحفز تدفقات الاستثمار في الفرص المناخية ذات الإمكانات الواعدة في الأسواق النامية من خلال توفير رأس المال المحفز لتلك الاستثمارات.

"ألتيرا مانجمنت ليميتيد" هي شركة مرخصة تخضع للوائح التنظيمية الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي بموجب تصريح الخدمات المالية رقم 200001.

www.alterra.ae

نبذة عن التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)

التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP) هو تحالف لمجموعة شركاء من المؤسسات الخيرية والحكومات وشركات التكنولوجيا والسياسات والتمويل. وتتمحور رسالتنا المشتركة حول تمكين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ومساعدتها على تحقيق التحول إلى نموذج الطاقة النظيفة المحفز للنمو والذي يسهم في تسريع الوصول إلى إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي الشامل، إلى جانب دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف المناخ الأساسية خلال العقد القادم. ونسعى كتحالف متعدد الأطراف إلى إزالة نحو 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون في المستقبل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة ليشمل مليار شخص، وإتاحة 150 مليون وظيفة جديدة. وبالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة ايكيا ومؤسسة روكفلر وصندوق بيزوس للأرض، يعمل التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب على تهيئة بيئة مناسبة وإتاحة القدرات والظروف المواتية في السوق لحلول القطاع الخاص، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة عبر الابتكار وريادة الأعمال، ونشر رأس المال الذي يتسم بدرجة عالية من المخاطر لتحفيز حلول القطاع الخاص ودعم التحوّل المنصف والشامل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.energyalliance.org ومتابعتنا على منصة إكس عبر @EnergyAlliance.

نبذة عن مؤسسة روكفلر

مؤسسة روكفلر هي مؤسسة خيرية رائدة قائمة على الشراكات وعلاقات التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات على النمو والازدهار. ولا تدخر المؤسسة جهداً في سعيها للارتقاء بجودة حياة البشر، واليوم، تركز على تعزيز الفرص للناس ومواجهة تبعات أزمة المناخ من خلال إحداث التحول المنشود في الأنظمة عبر قطاعات الغذاء والصحة والطاقة والتمويل. لمزيد من المعلومات، يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية عبر www.rockefellerfoundation.org/subscribe أو متابعنا على منصة إكس @RockefellerFdn وعبر لينكد إن @the-rockefeller-foundation.

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