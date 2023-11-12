خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي:

الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء: "الاتفاقية تدعم ومشاريع الطاقة المتجددة في السعودية ومصر والقارة الأفريقية"

الرياض– المملكة العربية السعودية: وقعَّت شركة تكنولوجيات الصحراء "Desert Technologies" الرائدة في مجال حلول الطاقة المتجددة – أول شركة سعودية تُصنع وتُصدر ألواح الطاقة الشمسية – عضو برنامج صنع في السعودية- وشركة السويدي إلكتريك ش م م " SWDY.CA" المدرجة بالبورصة المصريةEGX – الرائدة في تقديم حلول الطاقة والبنية التحتية المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط مذكرة تعاون دولية بهدف التعاون لزيادة حجم صادرات منتجات الطاقة المتجددة التي تنتجها شركة تكنولوجيات الصحراء إلى الأسواق الإفريقية عن طريق شركة السويدي إلكتريك، وزيادة المحتوي المحلي من الألواح الشمسية التي تنتجها الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة السويدي بالمملكة.

وقد وقع مذكرة التعاون السيد خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء، والمهندس محمد عاطف الرئيس التنفيذي التجاري لشركة السويدي إلكتريك، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عقد الخميس 9 نوفمبر 2023م، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، في فندق هيلتون بمدينة الرياض.

وعقب التوقيع قال السيد خالد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء: "هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين الشركات السعودية والمصرية لتحقيق التكامل المنشود ودعم وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والقارة الأفريقية" ونحن سعداء بالعمل مع شركة السويدي إلكتريك والتي تُعد واحدة من أهم الشركات المصرية في مجال حلول الطاقة المتجددة.

وأضاف: تهدف المذكرة إلى دعم الصادرات السعودية من الألواح الشمسية التي تنتجها الشركة وتعزيز المحتوى المحلي في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشمل الاتفاقية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعديد من دول غرب القارة الأفريقية. مشيراً إلى أنَّ جودة المنتج السعودي من الألواح الشمسية أهلَّته بقوةٍ للدخول والمنافسة في العديدِ من الأسواق العالمية، منها "السوق الألماني والإسباني واليوناني والأمريكي والعراقي والأردني وجزر الكاريبي، المصري، والعديد من الأسواق الأفريقية"، حيث تُنتج شركة تكنولوجيات الصحراء حاليًا 935 ألف لوحٍ شمسي سنويًا بقدرةٍ إنتاجيةٍ تصل إلى 3000 ميجاواط، وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميجاواط سنويًا، لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة مع السجل الحافل الذي تتمتع به الشركة كمطورٍ للطاقة الكهروضوئية، ومستثمرٍ، ومقاولٍ EPC بالإضافة الى التشغيل والصيانة، وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتوفير الحلول المتكاملةٍ لأنظمة تخزين الطاقة حيث تعمل الشركة في أكثر من 25 دولة.

من جانبه علق المهندس محمد عاطف الرئيس التنفيذي التجاري لشركة السويدي إلكتريك قائلاً: " تعكس مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في مجال الطاقة المتجددة، كما تتيح المجال للتعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتكاملة في المملكة ومصر ودول غرب أفريقيا، كما تعكس التزامنا بتسخير المزايا التي يمتلكها كلا الطرفين لتوسيع نطاق أعمالنا، لنفتح معاً أبواب الفرص لتحقيق معدلات نمو جديدة لكلا الطرفين".

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