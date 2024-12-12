في إطار استراتيجيتها للبناء من أجل مستقبل مستدام،

تُعزز مجموعة السيارات الكهربائية الجديدة التي تم شرائها من الكفاءة التشغيلية للشركة وتساهم بشكل كبير في تقليص البصمة البيئية، بما يدعم رؤية مدينة مصر في توفير عناصر مستدامة داخل مجتمعاتها العمرانية

القاهرة، في خطوة تعكس التزامها للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية، تعلن شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) –– واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عز العرب للسيارات وكيل فولفو في مصر، بهدف ضم مجموعة من السيارات الكهربائية بالكامل لعملياتها التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية مدينة مصر واستراتيجيتها لبناء مجتمعات عمرانية من أجل الغد.

تنص مذكرة التفاهم على ضم 12 سيارة كهربائية من طراز فولفو C40 Recharge وEX30 ضمن العمليات التشغيلية لشركة مدينة مصر في مقرها الرئيسي الجديد في تاج سيتي، كما ستُستخدم أيضًا كوسيلة تنقل صديقة للبيئة لاصطحاب العملاء والمستثمرين في جولات تفقدية للمجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة. وقد تم تصميم وتطوير هذه السيارات باستخدام تقنيات مبتكرة ومواد مستدامة، ما يجعلها ذات بصمة كربونية منخفضة تُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. كما تتميز سيارات فولفو الكهربائية بتقنيات مبتكرة تدعم تحقيق الأهداف البيئية، حيث توفر مجموعات نقل الحركة من الجيل التالي والتي توفر ميزة قيادة لمسافة أطول بشحنة واحدة، بالإضافة إلى أجهزة شحن سريعة ومزايا ذكية لتذكير السائق بالشحن وتحسين كفاءة استخدام البطارية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مدينة مصر بتقديم حلول تنقل صديقة للبيئة في إطار استراتيجيتها التي تدعم الاستدامة والتحول لمستقبل أخضر ومستدام.

تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً:" في مدينة مصر، نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي أساس استراتيجيتنا ورؤيتنا لبناء مجتمعات متكاملة تتماشى مع متطلبات المستقبل وغد أفضل. إن شراكتنا مع شركة سيارات فولفو تُعزز من التزامنا بالتحول نحو مستقبل أخضر وتقديم حلول مبتكرة تعزز رفاهية المجتمع وتقلل من البصمة الكربونية. هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا لتحويل عملياتنا التشغيلية إلى نموذج يحتذى به في الاستدامة والابتكار، خاصة في القطاع العقاري."

وقد أعرب المهندس أيمن غانم المدير التنفيذي لشركة عز العرب عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم، قائلاً: "إن التعاون مع شركة مدينة مصر يعكس القيم المشتركة والفكر المتقدم في مجال الاستدامة وفخورين باختيارهم لسيارات فولفو لتكون شريكهم، حيث إنها رمز للأمان والابتكار في مجال الكهرباء."

وصرحت نهى المليجي مدير عام فولفو قائلة: "نحن ممتنون لشراكتنا مع مدينة مصر، ونتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد تستند إلى رؤيتنا المشتركة واهتمامنا المشترك بتقديم الأفضل لعملائنا. نرى في هذه الشراكة بداية لمرحلة جديدة من التعاون والفرص المستقبلية."

تُعد هذه الشراكة بين مدينة مصر و شركة عز العرب للسيارات وكيل فولفو في مصر خطوة استراتيجية تعزز رؤية الشركتين المشتركة نحو الاستدامة والتحول لمستقبل أخضر، كما تُؤكد التزام مدينة مصر ببناء مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

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