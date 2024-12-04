أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مدينة مصدر، المنطقة الحرة والمدينة الحضرية الرائدة في مجال الاستدامة، باقتين جديدتين من تراخيص الأعمال التجارية المتخصّصة في "أسبوع أبوظبي للأعمال"، وهما "ستارت لايت" Start Lite و"بزنس ون" Business One، وذلك بهدف استقطاب مجموعة متنوّعة من الشركات وتبسيط عملية إنشاء الأعمال ودعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد المرن والقائم على الابتكار.

ويجمع "أسبوع أبوظبي للأعمال"، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أكثر من 150 متحدثاً وثمانية آلاف مشارك للتركيز على النمو والشراكات والاستدامة. وتلبّي الباقتنان الجديدتان احتياجات محدّدة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتنامية.

وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: "مدينة مصدر ملتزمة بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال ابتكار حلول متخصّصة تمكّن الشركات من النمو والازدهار. ويشكّل إطلاق هاتين الباقتين خطوة أخرى نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي القائمة على الابتكار."

وباقة "ستارت لايت" المصمّمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، تقدّم خدمة تأسيس شركة بدءاً من 3500 درهم إماراتي، وتتيح ممارسة ما يصل إلى ثلاثة أنشطة تجارية من دون تأشيرات، فيما توفّر باقة "بزنس ون" الموجّهة للشركات الحالية والناشئة، خدمة تأسيس شركة بدءاً من 17500 درهم، وتسمح بممارسة ما يصل إلى خمسة أنشطة تجارية، مع تأشيرة مجانية واحدة طيلة عمر الشركة، ودعم ما يصل إلى ثلاثة مساهمين، مع خيارات لإضافة المزيد بتكلفة إضافية.

تشمل الباقات أيضًا إجراءات تسجيل مبسطة، ومساحات عمل مرنة وخدمات دعم شاملة لضمان تأسيس وتشغيل الأعمال بسلاسة.

الجدير بالذكر أنّ مدينة مصدر تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والاستدامة في إمارة أبوظبي. وفي إطار اقتصاد الصقر لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية 2030، تدعم مدينة مصدر التعاون في قطاعات رئيسة مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتنقل وتكنولوجيا الفضاء.

وتعتبر مدينة مصدر مقراً لأكثر من 1100 شركة، بما فيها شركات رائدة عالمياً مثل سيمنز للطاقة وG42 و"بيم تريل" Beamtrail و"إنسيلكو الطبّية" Insilco Medicine ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة (ATRC) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI). وتقدّم مدينة مصدر نظاماً بيئياً لا مثيل له من حيث الابتكار والتعاون. وقد حقّقت تلك المنظمات إنجازات مهمّة من قلب مدينة مصدر، حيث استفادت من بنيتها التحتية وشبكاتها لتسريع التقدّم في التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وتتمتّع مدينة مصدر بموقع استراتيجي على بعد 10 دقائق فقط من مطار زايد الدولي، لتوفّر بذلك اتصالاً لا يضاهى، ما يجعلها قاعدة رئيسة للشركات التي تتطلّع إلى التوسّع إقليمياً وعالمياً.

ويقدّم جناح مدينة مصدر في "أسبوع أبوظبي للأعمال" المزيد من المعلومات حول حزمتي الأعمال الجديدتين واستكشاف كيفيّة الاستفادة من النظام البيئي القائم على الابتكار في مدينة مصدر. وثمّة تفاصيل إضافيّة على الموقع www.masdarcityfreezone.com.

نبذة عن "مدينة مصدر"

تُعدّ "مدينة مصدر" مجتمعاً حضرياً مستداماً ووجهة عالمية رائدة للأعمال والتكنولوجيا ونموذجاً صديقاً للبيئة، للمدن التي ترغب بالإسهام في ابتكار حلول فعّالة لمواجهة تحديات التغيّر المناخي. ونطمح في "مدينة مصدر"، التي تضمّ اليوم أكبر عدد من المباني الحاصلة على الشهادة البلاتينية وفقاً لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة في العالم، إلى ابتكار نمط جديد من المدن وأسلوب عيش وعمل مبتكر وبناء مستقبل مستدام للجميع. وتضمّ المنطقة الحرّة في "مدينة مصدر" مجموعة متنوّعة ومبتكرة وطموحة ممّا يزيد عن ألف شركة تحصل على الدعم التجاري الكامل وتستفيد من منظومة المدينة الغنية بالخدمات الشاملة. وتستقطب "مدينة مصدر" عدداً من أبرز الجهات المستأجرة على غرار الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (آيرينا) ووكالة الإمارات للفضاء وشركة "سيمنز إنرجي" وشركة "جي 42" ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة، فضلاً عن العديد من الشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتضمّ المنطقة الحرّة في "مدينة مصدر" كذلك "ذا كاتاليست"، وهي شركة ناشئة تستثمر في مجال التكنولوجيا الخضراء بدعم من "مدينة مصدر" وشركة الطاقة البريطانية "بريتيش بتروليوم" (بي بي).

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