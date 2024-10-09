وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم تستعرض نخبة من أبرز الشركات المبتكرة القائمة فيها، مثل شركتي "بهاج ديجيتيل" و"سولمي" خلال معرض "جيتكس جلوبال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعدّ مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والتي تضمّ نخبة أكثر من 3,500 عميل من أبرز صُناع التكنولوجيا بما في ذلك شركات مصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، لتسليط الضوء على الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا الناشئة في بناء الدول وتقدّمها، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" العالمي 2024.

وسوف تستعرض مدينة دبي للإنترنت أبرز الشركات الرائدة في القطاع والتي تسهم في رسم معالم المستقبل عبر الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، خلال هذا الحدث العالمي الذي سيجري تنظيمه خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعدّ مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم شريك المعرفة لمعرض "جيتكس جلوبال" العالمي الذي يستقطب أكثر من 6,500 عارض من أبرز العلامات التجارية من 180 دولة حول العالم. وسوف تتمحور نسخة هذا العام من حدث التكنولوجيا الأكبر من نوعه على مستوى العالم حول التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي في مجالات التمويل والصحة والتعليم، فضلاً عن قطاع التنقّل العالمي في المستقبل والتحوّل في مجال الطاقة وآخر التوجّهات المرتبطة بمراكز البيانات.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن خبراء التكنولوجيا اليوم هم بمثابة المهندسين الذين يلعبون دوراً بارزاً في رسم معالم الاقتصاد المرن الذي يتعيّن علينا إعداده لأجيال الغد، وقال: "تواصل مدينة دبي للإنترنت التزامها الراسخ بتحقيق مهمتها المتمثلة في توفير بيئة أعمال متخصصة محفزة للابتكار، حيث تأتي مشاركتنا في معرض "جيتكس جلوبال" العالمي ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز هذه البيئة القائمة على التعاون في سبيل الابتكار. يسرّنا أن نتقدّم بدعوة مفتوحة للجميع للاطلاع على ما نقوم به في مجمّعنا الرائد على صعيد تطويع إمكانات التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي، لبناء مستقبل مشرق وواعد للجميع بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وسوف تغتنم مدينة دبي للإنترنت فرصة مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" العالمي لتسليط الضوء على الشركات المبتكرة التي تسهم اليوم في تعزيز مرونة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي. ويُذكر من تلك الشركات شركة "بهاج ديجيتيل"، وهي شركة قائمة في مدينة دبي للإنترنت تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات التصنيع عبر حلول الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الذكاء الاصطناعي، علماً أنّها تشارك أيضاً في برنامج "NextGenFDI" التابع لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى هذه الشركة، سوف تنضمّ منصّة إدارة تجربة العملاء الموحّدة "سبرينكلر"، والتي أعلنت عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة دبي للإنترنت خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" العالمي لعام 2023، إلى منظومة مدينة دبي للإنترنت الرائدة هذا العام.

وتأكيداً على التزامها بدعم الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى، ستوفر مدينة دبي للإنترنت منصّة للشركات الناشئة الواعدة، مثل شركة "جرامبل" المتخصّصة في الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستسلط الضوء على عميل الذكاء الاصطناعي المخصص لمدينة دبي للإنترنت. وبدورها تستعد شركة تكنولوجيا السيارات الإماراتية "سولمي" لعرض أول دراجة نارية كهربائية بالكامل معتمدة للطرق في المنطقة على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" العالمي. وسوف يحظى زوّار جناح مدينة دبي للإنترنت بفرصة استكشاف نقطة الالتقاء بين التكنولوجيا والابتكار، والتي ترسم معالم المستقبل من خلال تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تقدّمها جهات مشاركة من مدينة دبي للإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت، التي تضمّ أكثر من 29 ألف متخصّص من ألمع الخبراء في مجال التكنولوجيا حول العالم، ستشارك في معرض "جيتكس جلوبال" العالمي من خلال جناحها القائم في القاعة رقم 2 من مركز دبي التجاري العالمي. وتدعم مجموعة تيكوم للسنة الثانية على التوالي المركز الإعلامي الخاصّ بمعرض "جيتكس جلوبال" العالمي، لتزويد المتحدّثين والمشاركين بمساحة خاصّة للتواصل مع خبراء الإعلام المشاركين في هذا المعرض من كافة أنحاء العالم.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد وحي دبي للتصميم.

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