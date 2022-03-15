أعلن السيد صلاح بوخاطر رئيس مجموعة بوخاطر الإماراتية والسيد عفيف بجاوي الرئيس التنفيذي الجديد لفرع تونس خلال ندوة صحفية عقدت يوم 10 مارس بتونس عن الديناميكية الجديدة للمشروع العملاق المسمى بمدينة تونس الرياضية والذي يمتد على 250 هكتارا على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس.

ومن المؤكد أن هذا المشروع الضخم سيعطي وجها حداثيا لافتا للعاصمة التونسية مع مراعاة خاصة للجانب البيئي المستديم الذي يحظى بعناية فائقة لدى مجموعة بوخاطر استجابة منها للحاجة العالمية الملحة لإرساء قيم بيئية تحترم المحيط وتحافظ عليه.

سيضم مشروع مدينة تونس الرياضية ملعبا لكرة قدم وأربع أكاديميات رياضية تحظى من الآن باهتمام الأندية الأوروبية الكبرى. كما يشمل تركيز ملعب جولف ب9 حفر (بالتعاون مع الجمعية الانجليزية المحترفة للجولف و 6 فنادق فاخرة ومنتزه ضخم يمسح 20 هك فيه مسارات مهيئة للمترجلين و مركب سكني متكون من فيلات و عمارات ذات شرفات عريضة ومفتوحة.

كذلك يضم المشروع فضاءا تجاريا عملاقا من نوع المول وجناحا مخصصا للأعمال و كورنيش يمتد على 3 كلم فيه فضاءات ترفيهية و تنشيطية و ألعاب بحرية.

وقد قال السيد صلاح بوخاطر خلال الندوة الصحفية " نحن سعداء بالدعم الذي نلقاه من السلط التونسية في سعينا لإعطاء ديناميكية جديدة لمشروع مدينة تونس الرياضية الذي يعتبر من أولوياتنا. ان ثقة السلط التونسية فينا تحثنا على المضي قدما وعلى تركيز المزيد من المشاريع في تونس"

يذكر أن السيد عفيف بجاوي، الرئيس التنفيذي الجديد لفرع تونس قد تسلّم مهامه يوم 1 فيفري 2022 وهو خريج كلية التجارة وحاصل على ديبلوم الدراسات المعمقة وعلى الدكتوراه في مجال الادارة من جامعة باريس 9 دوفين. ويتمتع السيد عفيف بجاوي بخبرة واسعة اذ شغل عديد الوظائف العليا في أكبر المجموعات التونسية وأدار مشاريع كبرى وهامة في عديد المجالات.

وقد صرّح السيد عفيف بجاوي بأن "مدينة تونس الرياضية" مشروع متعدد الأبعاد وذو توجه بيئي رائد وسيوفر ألاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة ومداخيل هامة للبلديات المعنية. كما أنه يقدم للمستثمرين الأجانب حزمة من الامتيازات المتنوعة لتحفيزهم على الانخراط في إنجازه بكل عزم وثقة."

يشار الى أن مجموعة بوخاطر التي أسسها السيد عبد الرحمان بوخاطر بالشارقة سنة 1974 واحدة من أهم المجموعات الإماراتية وأكثرها تنويعا لمجالات نشاطها. وقد أثبتت تميزها على مدى 48 سنة في مسيرة حافلة بالنجاحات وشهادات التقدير وهي تشغّل اليوم 5000 شخصا في 14 بلد.

مجموعة بوخاطر حاضرة في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الاتصال والتعليم والصحة والتسوّق والتوزيع والسكن والرياضة والترفيه والخدمات.

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