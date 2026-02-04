إفتتحت مدينة برجيل الطبية المنشأة الرئيسية التابعة لمجموعة برجيل القابضة في أبوظبي معهد برجيل للعيون، ويعد من أحدث المراكز الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون ويُدار بقيادة كفاءات إماراتية متميزة، ليصبح ضمن منظومة الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التخصصية .

ويُعد معهد برجيل للعيون مركزًا متكاملًا يقدم طيفًا واسعًا من خدمات تشخيص وعلاج أمراض العيون، معتمدًا على أحدث التقنيات الطبية وأعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم رعاية دقيقة وشاملة للمرضى من مختلف الفئات العمرية، ويضم المعهد تخصصات متعددة تشمل: جراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار، أمراض وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، علاج الجلوكوما (المياه الزرقاء)، أمراض القرنية وسطح العين، طب عيون الأطفال والحول، إضافة إلى جراحات تجميل العين والجفون واعتلالات العصب البصري.

كما تم تجهيز المعهد بأحدث المرافق والأجهزة التشخيصية والتقنيات الجراحية المتطورة، بما في ذلك أنظمة الليزر المتقدمة، والتصوير عالي الدقة للشبكية والعصب البصري، وغرف عمليات مهيأة لإجراء أدق جراحات العيون وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يتيح تقديم خطط علاجية مخصصة لكل مريض على حدة.

وشهد حفل الإطلاق حضور كل من الدكتور شمشير فياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة؛ و خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان؛ والعقيد الدكتور عبدالعزيز جابر محمد الشريف، نائب مدير إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي؛ والدكتورة خولة الناصري، مديرة ضمان الجودة في دائرة الصحة بأبوظبي؛ والدكتور مجتبى علي خان الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.

خبرات إماراتية عالمية المستوى

ويضم معهد برجيل للعيون نخبة من الكوادر الطبية الإماراتية ذوي خبرات واسعة وعالمية في مختلف التخصصات الدقيقة لطب العيون، من بينهم الدكتور مراد العوبثاني استشاري طب وجراحة العيون ورئيس معهد برجيل للعيون، والدكتور محمد خلفان الكتبي إستشاري جراحة الشبكية و الجسم الزجاجي و إلتهابات القزحية، والدكتورة أشواق بن عمرو استشارية طب العيون، الدكتور أحمد النيادي استشاري طب وجراحة العيون تخصص جراحة الإنكسار،الدكتورة سمية جمعة المرزوقي استشارية أعصاب العيون، والدكتورة عبير العلي استشارية طب عيون الأطفال، كل هذه الكفاءات المواطنة إلى جانب فريق طبي متعدد التخصصات يضم خبرات في تصحيح الإبصار بالليزر، وأمراض الشبكية، وطب عيون الأطفال، والجلوكوما، و أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، وأمراض العيون الناتجة عن السكري، ما يعكس إلتزام المعهد بتقديم رعاية طبية متكاملة قائمة على العمل الجماعي والخبرة المتخصصة.

و قال الدكتور مراد العوبثاني:" يمثل افتتاح معهد برجيل للعيون محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات طب العيون في أبوظبي، هدفنا في مدينة برجيل الطبية هو توفير رعاية شاملة ومتقدمة لمرضى العيون، تعتمد على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التشخيص والعلاج الجراحي، مع التركيز على سلامة المرضى وجودة النتائج ،نسعى من خلال هذا المعهد إلى الحفاظ على نعمة البصر وتحسين جودة حياة المرضى، وتقديم خدمات تضاهي أفضل المراكز العالمية من حيث الجودة".

وتأتي أهمية إفتتاح معهد برجيل للعيون في كونه يساهم في تعزيز توفر خدمات طب العيون التخصصية داخل أبوظبي، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، وداء السكري، وأمراض الشبكية، إضافة إلى الحاجة المتنامية لخدمات تصحيح الإبصار المتقدمة، كما يتيح المعهد للمرضى الوصول إلى رعاية متكاملة تحت سقف واحد، بدءًا من التشخيص الدقيق وصولًا إلى العلاج والمتابعة طويلة الأمد.

ومن جانبه، قال الدكتور مجتبى علي خان:" يأتي إطلاق المعهد في إطار التزامنا في مدينة برجيل الطبية بدعم المنظومة الصحية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز رائد للرعاية الطبية التخصصية والفائقة التخصص، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي في توفير خدمات صحية عالمية المستوى، تركز على المريض وتضع جودة الحياة في مقدمة أولوياتها".

وخلال حفل الإطلاق، أعلن معهد برجيل للعيون عن تعاون مع مجموعة Oftalvist، وهي مجموعة إسبانية مرموقة في مجال طب العيون ورائدة في تقديم الرعاية والعلاج الشامل لأمراض العيون. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور مراد منيع الأبثني والدكتور خوان ألفاريز دي توليدو.

