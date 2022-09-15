الرياض: أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة إنتل المحدودة مذكرة تفاهم في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ووقع المذكرة اليوم في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المهندس أحمد العبدالجبار مدير عام الشركة، والدكتورة مريم نوح نائب رئيس المدينة لقطاع اقتصاديات المستقبل.

ويهدف التعاون إلى رفع الكفاءة التشغيلية للحوسبة بحيث تزود شركة إنتل المدينة بمعلومات حول الخطط المستقبلية والمستجدات للمعالجات الدقيقة للشركة، ومنتجات إنتل في التقنيات الناشئة.

وتسعى الشراكة إلى زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي عبر برامج توعوية وبرامج تدريبية للمجتمع المحلي. وتقديم الاستشارات في تقنية المعلومات، وحلول البيانات ومعدات المستخدم النهائي، وتحديات موثوقية المنتجات، والعناصر الرقمية.

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