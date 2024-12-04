برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية – أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) عن توقيع اتفاقيات شراكة مع خمس من أكبر العلامات الفندقية العالمية، لتشغيل مجموعة من المشاريع الفندقية الرائدة ضمن مشروع جادة العالم الإسلامي. يُجسد هذا المشروع وجهة مستقبلية لخدمة السياحة الدينية والثقافية والترفيهية الهادفة في المدينة المنورة.

عُقد حفل التوقيع في مقر إمارة منطقة المدينة المنورة برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية وممثلين عن الشركات الفندقية العالمية: ماريوت الدولية وهيلتون العالمية ومجموعة فنادق راديسون وإنتركونتيننتال (IHG)وآرتشيبيلاجو إنترناشونال.

وصرّح الأستاذ أمين شاكر، رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية قائلاً "تُشكل رؤية ولي العهد 2030 خارطة طريق لتحول المملكة إلى وجهة عالمية متعددة القطاعات، ومن أبرزها قطاع الضيافة، ولذلك نعمل على إنشاء منظومة ضيافة متكاملة تعكس مكانة المدينة المنورة كوجهة رائدة عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات مع روّاد قطاع الضيافة العالميين، نساهم في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية ذات الجودة العالية والمعايير الراقية لتقديم تجارب ضيافة استثنائية تُثري تجربة ضيوف الرحمن."

تستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، إضافة 5,142 غرفة وشقة فندقية عالية الجودة في المرحلة الأولى، ووقعت الاتفاقيات مع مجموعة العلامات التجارية الفندقية العالمية على النحو التالي:

هيلتون العالمية: تدشين ثلاثة فنادق تشمل هوم 2 سويتس باي هيلتون أول ظهور لها في المنطقة، وهيلتون جاردن إن، وهامبتون باي هيلتون، بإجمالي1,415 وحدة فندقية.

تدشين ثلاثة فنادق تشمل هوم 2 سويتس باي هيلتون أول ظهور لها في المنطقة، وهيلتون جاردن إن، وهامبتون باي هيلتون، بإجمالي1,415 وحدة فندقية. ماريوت الدولية: افتتاح ثلاثة فنادق تحت علامات كورتيارد ماريوت وفور بوينتس باي شيراتون وريزيدنس إن باي ماريوت، بإجمالي1 , 264 وحدة فندقية.

افتتاح ثلاثة فنادق تحت علامات كورتيارد ماريوت وفور بوينتس باي شيراتون وريزيدنس إن باي ماريوت، بإجمالي1 264 وحدة فندقية. إنتركونتيننتال (IHG) : افتتاح علامتي هوليداي إن إكسبريس وهوليداي إن آند سويتس، بإجمالي 1,057 وحدة فندقية.

افتتاح علامتي هوليداي إن إكسبريس وهوليداي إن آند سويتس، بإجمالي 1,057 وحدة فندقية. مجموعة فنادق راديسون: إطلاق فندقين تحت علامة بارك إن باي راديسون وبارك ان ريزيدنس بإجمالي 757 وحدة فندقية.

إطلاق فندقين تحت علامة بارك إن باي راديسون وبارك ان ريزيدنس بإجمالي 757 وحدة فندقية. آرتشيبيلاجو إنترناشونال: ستطلق فندقين لها في المدينة المنورة تحت علامة أستون هوتيل وأستون ريزيدنس، والتي ستضم 649 وحدة فندقية.

تُعد جادة العالم الإسلامي القلب النابض لهذه المشاريع، حيث تمتد على مساحة 900 ألف متر مربع في موقع استراتيجي يتميز باتصاله المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة النقل الترددي، ما يجعله أحد أكبر مشاريع التطوير الموجه نحو النقل في المنطقة، ويمكن للزائر والمقيم الى الوصول الى الحرم النبوي في دقائق معدودة. ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى بالإضافة الى الغرف والشقق الفندقية 825 وحدة سكنية، ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى 4.72 مليار ريال سعودي.

وسيضيف المشروع عند اكتماله أكثر من 15,000غرفة وشقة فندقية وما يزيد عن 7000 وحدة سكنية التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الإقامة ذات الجودة العالية والميسورة والطويلة الأمد. ويتوسط مشروع جادة العالم الإسلامي مسار يوفر تجربة فريدة بتصاميم مستوحاة من تراث المدينة المنورة ويبلغ طوله 750 متر، ومرتبط بساحات الفنادق التي تعكس طابع المناطق الاسلامية المتعددة . ويحتوى المسار على جامع كبير وعلى المرافق الثقافية والمناطق التجارية التي تشمل متحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية ومراكز تعليمية ترفيهية ومعارض تعرض التراث الإسلامي والمديني ومتاجر للعديد من المنتجات التي تتميز بها المدينة المنورة، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي راقية محليا وإسلامياً من علامات تجارية رائدة. ويخدم المشروع بنية تحتية حديثة تتكون من مسارات مشاة وشبكة نقل تسهل وصول ضيوف الفنادق والزوار وخدمات التشغيل. كما يوفر المشروع فرص استثمارية واعدة في وجهة متميزة ونوعية توفر تجربة فريدة.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية "تُجسد جادة العالم الإسلامي، رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين التراث المديني والإسلامي والتقنيات الحديثة. يسعدنا أن نكون شركاء مع قادة قطاع الضيافة في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعزز تجربة الزوار من الحجاج والمعتمرين والسياح ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ".

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