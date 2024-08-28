الرياض، المملكة العربية السعودية، في خطوة تاريخية نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لتجارب الترفيه الرائدة، أعلنت مدينة القدية عن شراكة استراتيجية مع مجموعة جيكي، العملاق الإقليمي في صناعة الألعاب والترفيه. وتأتي هذه الخطوة البارزة تأكيداً على التزام القدية بتحقيق رؤيتها المتمثلة بإنشاء أكبر وأفضل وجهة للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية، المبرمة على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، منعطفاً هاماً في عالم الألعاب والترفيه بهدف تقديم تجربة شاملة تغطي جميع جوانب قطاع الألعاب. وبموجب الاتفاقية، ستعزز مجموعة جيكي المشهد الترفيهي في مدينة القدية عبر أنشطتها في التجزئة والتوزيع والتسويق. وتتضمن ثمار هذا التعاون إنشاء متجر عملاق؛ من تصميم شركة جيكي للتجزئة؛ يجمع بين الواقع الافتراضي والعالم المادي، مع تشكيلة واسعة من المنتجات والهدايا التذكارية. كما ستقوم الشركة بتصميم مناطق تفاعلية للمشجعين في منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، والتي ستكون الأولى من نوعها عالميًا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله الداوود، العضو المنتدب لشركة القدية: "تُمثل هذه الشراكة خطوة بارزة نحو ترسيخ مكانة القدية كوجهة رائدة عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية. ومن خلال استثمار خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى إنشاء منطقة عالمية المستوى تجذب عشاق ونجوم الألعاب والرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، ما يعزز بصمة المملكة العربية السعودية في مشهد الترفيه والابتكار العالمي. كما نتطلع إلى تقديم تجارب فريدة للمشجعين وتنمية جيل جديد من الرياضيين والمواهب المحلية، وذلك بالتعاون مع شركائنا ومختلف الجهات المعنية".

وبدوره قال كيشان باليجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيكي: " نتطلع لتوحيد جهودنا مع القدية في هذا المشروع الرائد، الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وحول العالم. ونسعى من خلال رؤيتنا المشتركة لرسم مستقبل هذا القطاع واستكشاف الفرص التي يوفرها، إلى جانب المساهمة في ترسيخ القدية كوجهة عالمية رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه".

وستلعب جيكي للتوزيع، الشركة التابعة لمجموعة جيكي، دوراً محورياً في تلبية الطلب على منتجات الألعاب داخل منطقة القدية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك عبر إنشاء قنوات توزيع متكاملة للبرامج والأجهزة والبضائع وحقوق الملكية الفكرية. وبفضل خبرتها الواسعة في المنطقة، ستعمل جيكي على بناء شراكات قوية مع المصنعين وتجار التجزئة، مما يجعل من القدية وجهة رائدة لأحدث منتجات الألعاب في الشرق الأوسط.

كما ستقوم كي 2 إس ميديا، الذراع التسويقي لمجموعة جيكي، بإنشاء مركز تسويق متكامل داخل مدينة القدية. وستتعاون الشركة مع شركاء عالميين وإقليميين في تنظيم فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الأمر الذي سيجعل القدية وجهة فريدة ومتميزة في عالم الألعاب الإلكترونية.

حول مدينة القدية

مدينة القدية هي المشروع الرائد لمجموعة القدية، ووجهة عالمية جديدة للتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. وتقع في قلب جبال طويق، على بعد 40 دقيقة من الرياض، وتدمج بين الترفيه والرياضة والثقافة، لتمنح ضيوفها تجربة فريدة من نوعها.

وعند اكتمالها، ستوفر مدينة القدية لساكنيها وزوارها تجربة حياة استثنائية، وذلك بفضل مرافقها المتنوعة التي تشمل مركزاً عالمياً للألعاب الإلكترونية، واستاداً متعدد الاستخدامات، وملاعب غولف، وحلبة سباق، وحديقة مائية، وغيرها من المرافق الترفيهية.

تتميز المدينة بتصميم مبتكر ومستدام يجمع بين جمال الطبيعة وروعة الإبداع الهندسي، حيث تتكامل المساحات الخضراء مع المناطق السكنية والتجارية والمكتبية. وتحتضن المدينة مراكز ثقافية ومرافق صحية وتعليمية بمعايير عالمية، وتستعد لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بما في ذلك المسابقات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث الكبرى.

حول مجموعة جيكي

تعد مجموعة جيكي من الأسماء البارزة في صناعة الألعاب والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب المتميزة للاعبين وعشاق الألعاب. وتضم المجموعة محفظة متنوعة من الشركات التي تغطي مجالات التجزئة، والرياضات الإلكترونية، والتوزيع، إلى جانب خدمات التسويق والترخيص في مختلف جوانب الترفيه. من خلال التزامها المستمر بالابتكار والتميز، تواصل مجموعة جيكي سعيها لإعادة تعريف مشهد الألعاب وترسيخ مكانتها الرائدة في المنطقة.

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