مدينة الشيخ شخبوط الطبية توفر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقديم نتائج أسرع وأكثر دقة عند التشخيص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ومايو كلينك، مؤخراً عن افتتاح مختبرها الحديث والمتطوّر لعلم الأمراض التشريحي وذلك لدعم فريق علم الأمراض التابع للمستشفى بقيادة خبراء تشخيص الأمراض والحالات المعقدة بأعلى درجات الدقة وباعتماد الأدوات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن علم الأمراض التشريحي هو فرع من فروع الطب يدرس تأثير المرض على بنية أعضاء الجسم، والهدف الرئيسي منه هو تحديد العناصر غير الطبيعية والتي قد تساعد في تشخيص المرض وإدارة العلاج.

سيوفر المختبر الجديد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدمات علم الأمراض الجراحية والتي تتضمن تشريح العينات وتقييمها ودراستها، وخدمات علم أمراض الخلايا، أي فحص خلايا مفردة أو مجموعات صغيرة من الخلايا المستخرجة من عملية الكشط أو شفط السوائل أو الأنسجة تحت المجهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المختبر لفريق علم الأمراض إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات، بما فيها الاختبارات الجينية المتقدمة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة راوية مبارك محمد، استشاري علم الأمراض، قسم الأنسجة والخلايا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي تولت مهمة الإشراف على هذا المشروع: "يساهم اختصاصيو علم الأمراض بدور محوري في تفسير نتائج التشخيص وإيصالها إلى الأطباء والمرضى. تكمن مهمتنا بتوفير تشخيص دقيق ومحدد وشامل بما يمكّن الطبيب من تطوير خطة العلاج الأمثل".

وأضافت: "يعد إفتتاح مختبرنا الجديد إنجازاً مهماً لمؤسستنا ودليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمرضانا. من أبرز مزايا هذا المختبر الجديد أنه مزود بنظام علم الأمراض الرقمي، الذي يتيح لنا الحصول على صور تشخيصية عالية الدقة وصور تغطي شرائح كاملة للعينات لعرضها وتحليلها رقمياً، ما يضيف القيمة على نهجنا المتكامل للرعاية والعلاج، هذا إلى جانب استخدامنا للذكاء الاصطناعي لتوفير تشخيصات أكثر دقة وتحسين عملية صنع القرار ودعمها، وتعزيز جودة النتائج وفق أعلى المعايير العالمية".

من جهته، علّق الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية قائلاً: "في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، نسعى دائماً إلى الاستثمار في أحدث الابتكارات والتقنيات، ويشكل إطلاق مختبرنا الجديد لعلم الأمراض التشريحي محطة بارزة في رحلتنا للريادة في كل ما يتعلق بابتكارات الرعاية الصحية. سيساعد المختبر فريق علم الأمراض في التعاون مع أطبائنا، والتوصل إلى تشخيصات دقيقة بوقت أسرع، وإعداد خطط فعالة تسهم في تعزيز جودة علاج المرضى ."

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نبذة حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تأسست مدينة الشيخ شخبوط الطبية بموجب شراكة بين كلٍ من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التي تمتلك أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"مايو كلينك"، المؤسسة غير الربحية في الولايات المتحدة والرائدة عالمياً في التدريب والأبحاث بمجال الرعاية الصحية. وانطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عام 2019، وتعد أكبر مستشفى للرعاية الطبية المتخصصة في دولة الإمارات. تعمل مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الارتقاء بمستوى توفير خدمات الرعاية الصحية وتطوير المعايير من خلال جلب نموذج مايو كلينك الفريد للرعاية والقائم على محاور رئيسية ثلاثة هي: الممارسة والتعليم والبحث إلى دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وبصفتها مستشفى الإحالات الطبية الرائدة على مستوى دولة الإمارات، تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية 732 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة مختلطة، و26 وحدة للرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة. وتقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 44 تخصصاً طبياً لتوفير رعاية متقدمة وموثوقة لسكان دولة الإمارات والمنطقة.

ويقوم على تقديم الرعاية فريق من الأطباء مدرب داخل الدولة وخارجها، وطواقم عمل مساعدة يعملون في إطار من التعاون والانسجام، لتقديم رعاية متكاملة قائمة على التعاطف والرأفة إلى جانب تعزيز مناخ التبادل المعرفي. وتلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالتحول إلى وجهة طبية إقليمية رائدة لرعاية الحالات المعقدة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية.

للمزيد حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أو لحجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ssmc.ae.

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ 13 مستشفى تضم نحو 3,385 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها 43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae.

نبذة عن "مايو كلينك"

"مايو كلينك" هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية، والتعليم والبحوث، وتوفير رعاية شمولية ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج للشفاء. يرجى زيارة صفحة "شبكة أخبار مايو كلينك" للاطلاع على المزيد من الأخبار والحقائق والمزيد من المعلومات حول "مايو كلينك".