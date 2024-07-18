أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقدة والحرجة، إحدى المنشآت الطبية التابعة لشركة "بيورهيلث القابضة"، عن إطلاق مختبر أبحاث "رنيسانس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد معايير جديدة في هذا المجال وإعادة تشكيل طرق تقديم الرعاية الصحية.

ويضم المختبر تقنيات متقدمة وأجهزة تعمل بالحوسبة عالية الأداء، بالتعاون مع فريق متميز من الباحثين في جامعة خليفة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث سيُمكن هذا المختبر مدينة الشيخ شخبوط الطبية من الاندماج والعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة على مستوى الدولة والعالم. ويهدف هذا التعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً لتقديم رعاية صحية متمحورة حول المريض، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الصحية في الإمارات.

وقال الدكتور صديق أنور استشاري أمراض الكلى ومدير المشروع في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "بتعاون مشترك بين الفرق متعددة الخبرات والتخصصات، سيقوم مختبر الأبحاث المدعوم بالذكاء الاصطناعي "رنيسانس" بدورٍ رئيسي في تطوير الجيل القادم من الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الطبية المعقدة، كما نتطلع بشغف للتعاون مع الزملاء من أخصائيي الرعاية الصحية والأكاديميين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب رعاية المريض". ونوه الدكتور أنور على أهمية التعاون الأكاديمي القيم والجهود المبذولة بقيادة الدكتور مجيد جان إمري سيمسيكلر من جامعة خليفة، والدكتور محمد يعقوب من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في المساهمة بتجهيز هذا المختبر.

وقال الدكتور رافي تريهان المدير الطبي للأبحاث بالإنابة مؤكداً على أهمية هذا المختبر: "إن تبني نهجاً مرتكزاً على التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي واعتماد الحلول المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكننا من مواجهة التحديات الطبية المعاصرة، حيث يلتزم فريق الأبحاث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمواصلة إجراء الدراسات التي تدعم الرحلة التحويلية في قطاع الرعاية الصحية".

سيؤدي تطبيق الحوسبة عالية الأداء إلى تحليل البيانات الضخمة المعقدة التي تتجاوز حدود البرامج التقليدية، مما يدفع إلى تطوير الحلول المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسنتمكن من خلال فحص هذه الحلول وإخضاعها للتدقيق المستمر والمراجعة النظيرة من تحسين نتائج الرعاية الصحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى عن طريق تسريع معالجة المعلومات، وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة الطبية، ودعم التشخيص السريري واتخاذ القرارات الصحية بشكل أسرع.

كما أكد الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية قائلاً: "تتطلع مدينة الشيخ شخبوط الطبية بصفتها مزوداً رائداً للرعاية الصحية وفق أهم المعايير العالمية، لهذا التعاون مع تحالفات أكاديمية دولية لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتحقق من كفاءاتها في معالجة التحديات الصحية العالمية، ودعم مسيرة أبوظبي نحو رؤيتها في أن تصبح واحدة من الوجهات الصحية الرائدة في العالم ".

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية سعيها للاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين تجربة المرضى، حيث يعد تجهيز مختبر "رنيسانس" للأبحاث المتقدمة علامة فارقة أخرى تؤكد على التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية في مبادراتها على إعطاء الأولوية للمرضى، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة في إمارة أبوظبي.

نبذة عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى أكبر المستشفيات التخصصية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة. وقد تأسست المدينة الطبية في عام 2019 وتضم 672 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة عمليات هجينة، و26 سريرًا في وحدة الرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة. تقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 46 تخصصاً طبياً، موفرة رعاية موثوقة عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

للمزيد حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أو لحجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ssmc.ae

نبذة عن بيورهيلث

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات .

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات .

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة .

رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات .

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة .

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي .

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية .

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

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