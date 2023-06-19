بإطلالات رائعة ومباشرة على شاطئ البحر

تلبي الفلل المكونة من أربع غرف نوم تجربة مثالية للحياة العصرية

على شاطئ البحر

عجمان، كشفت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان، وسوليدير العالمية، والمطور العقاري الرئيسي في مدينة الزورا، عن تفاصيل مشروعها الجديد "فلل بيتش هيلز" السكني الفاخر على شاطئ البحر.

ويمتد المشروع الذي يقع عل شواطئ الخليج العربي بجوار منتجع ذا أوبيروي بيتش ريزورت الزورا، على أربعة صفوف من الفلل الفاخرة المؤلفة من أربع غرف نوم وبمساحات واسعة، مع إطلالات ساحرة تطل على شاطئ الزورا الرملي الأبيض الذي يتميز بمياهه الزرقاء النقية الصافية، ويوفر تجربة الاستمتاع باستخدام الشاطئ الخاص للمشروع، ويشكّل المشروع الملاذ المثالي للأشخاص الذين ينشدون السكينة والهدوء.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: "يضيف مشروع فلل بيتش هيلز بُعداً جديداً إلى محفظة مدينة الزورا العقارية، لما يوفره من تجربة فريدة تلبي تطلّعات المعيشة العصرية الفاخرة.

وأكد سعد: أن المشروع يعتبر دليلاً على التزامنا المستمر بتعزيز مشاريع محفظتنا العقارية وتنوّعها، وتنفيذ خطط ورؤية مدينة الزورا الطموحة بطرح أرقى المشاريع التي توفر أنماط الحياة المميزة والمعاصرة في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمن التصميم الذي تمت دراسته بعناية، الإطلالة البانورامية المباشرة على البحر بالإضافة إلى الاستمتاع بشاطئ البحر الخاص الممتد على طول 24 متراً ، حيث يرتفع كل صف من الفلل بمقدار ٥ أمتار عن الآخر. هذا ويتميز الصفان الثاني والثالث بمجموعة محدودة من الفلل المكونة من أربع غرف نوم من طابق واحد والمصممة بدقة لتلبية الأذواق الأكثر فخامة، بمساحة بناء 6759 قدماً مربعة مبنية على أرض تمتد على أكثر من 12400 قدم مربعة لتوفر المساحة المناسبة للإقامة والعيش براحة ورفاهية، وتتميز الفلل بطابع خاص يعكس أرقى فنون تصميم العمارة الحديثة بالاضافة إلى المساحات الخضراء المفتوحة الواسعة.

وتوفر فلل بيتش هليز في الصف الرابع التي تبعد مسافة 120 متراً من الشاطئ مجموعة محدودة من الفلل الدوبلكس الرائعة المكونة من أربع غرف نوم، اذ ستبنى كل فيلا على قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها 7427 قدماً مربعة ومساحة بناء تبلغ 6763 قدماً مربعة، بالإضافة إلى وسائل الراحة الفاخرة الحصرية، التي تضم حمامات السباحة الخاصة وإطلالات بانورامية مذهلة على البحر من الطابق الأول، وتتميز الفلل بتصميم خارجي مستوحى من المناظر الطبيعية المحيطة، وذلك إلى جانب مجموعة من التشطيبات الراقية والمميزة.

يلبي هذا المشروع رغبات المستثمرين والعائلات التي تبحث عن ملاذ للاسترخاء وتجديد النشاط وتذوق الحياة في منطقة ذات مناظر خلابة، وتفتخر مدينة الزورا بمجموعة رائعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك منتجع أوبروي بيتش ريزوت الزورا الحائز على جوائز عالمية، ونادي الزورا للجولف من تصميم "نيكلوس" الشهير المكون من 18 حفرة، ومرسى مارينا 1، وغابة الزورا الطبيعية الساحرة، حيث توفر هذه البيئة الاستثنائية فرصاً لا مثيل لها لمشاهدة معالم المدينة والأنشطة السياحية المختلفة.

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- انتهى -

عن مدينة الزورا:

تعتبر مدينة الزورا من أروع الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والواقعة في إمارة عجمان. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية في مدينة الزورا المنتجعات الفاخرة على شاطئ البحر المطلة على الخليج العربي، ونادي الزورا للغولف المكون من 18 حفرة بالإضافة إلى الممرات والمطاعم والمقاهي والمرسى والشقق على ضفاف الخور والتي تجعله المكان المثالي للزيارة والعيش والاستمتاع . وإضافة إلى ذلك، تضم المنطقة محمية الزورا الطبيعية، وهي أحد أجمل المعالم الطبيعية في إمارة عجمان. حيث تعتبر وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعية وأشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة. تسمح وفرة المياه الطبيعية في محمية الزورا الفرصة للنباتات وأنواع الأشجار المختلفة بالنمو، فضلاً عن وجود نظام بيئي وفير لمجموعات كبيرة من الأسماك والشعاب المرجانية الرائعة.