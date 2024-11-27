دبي، أطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الثانية من مشروع شقق "سدر رزيدنسز"، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى، كما أعلنت عن تعيين شركة عبر المتوسط للمقاولات – إحدى شركات مجموعة شركات الحمد – مقاولاً رئيسيا لمشروع "سكاي ريزيدنسز".

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "يُظهر الاقبال الواسع حرص المستثمرين على امتلاك عقارات سكنية في مدينتنا. وبينما نطلق مبيعات المرحلة الثانية من سدر ريزيدنسز، يسعدنا أن نستعين بشركة عبر المتوسط للمقاولات – إحدى شركات مجموعة شركات الحمد – لتنفيذ أعمال إنشاء سكاي ريزيدنسز."

وأضاف: "إن إعلاننا اليوم هو شهادة على الاهتمام الكبير بما تقدمه مدينة إكسبو ودبي الجنوب من فرص للنمو، خاصة في أعقاب إطلاق مخططنا الرئيسي ومشروعنا المشترك مع الدار وبدء العمل في التوسع المخطط له لمركز دبي للمعارض. ويسرنا أن نشهد تزايد الزخم مع المطورين الرئيسيين الآخرين الحريصين على أن يكونوا جزءًا من قلب مستقبل دبي".

ويقع مشروع سيدر ريزيدنسز – الذي يضم 455 شقة ومنزل تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم – على أطراف منطقة إكسبو داون تاون، قريبا من ساحة الوصل مع إطلالات خلابة على تيرا، وتبدأ أسعار الوحدات من 1.88 مليون درهم وستكون الوحدات جاهزة للتسليم في الربع الأخير من عام 2027.

ويقع مشروع سكاي ريزيدنسز في منطقة إكسبو فيلدز ويطل على ساحة الوصل وشلالات إكسبو السريالية، ويتمتع بسهولة الوصول إلى المدرسة المزمع بناؤها والمرافق الرياضية وساحة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق. ومع اكتمال أعمال الأساسات والدعم الهيكلي، يؤكد تعيين شركة عبر المتوسط للمقاولات أن المشروع المكون من ثلاثة أبراج يمضي على المسار الصحيح للتسليم في الربع الرابع من عام 2026.

وقال نشأت سهاونة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمد: "بالتزامن مع بدء العمل في سكاي ريزيدنسز، تفخر شركة عبر المتوسط للمقاولات بتقديم خبرتها الكبيرة في تسليم العقارات السكنية والتجارية إلى مدينة إكسبو دبي، أحد أبرز مطوري المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمين في نمو وازدهار دبي".

تقع مدينة إكسبو دبي في قلب مستقبل دبي، وهي قريبة من مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي الجديد وميناء جبل علي. ويمكن الوصول إليها عن طريق المترو والطرق السريعة الرئيسية.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

o مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

· بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات