دبي: أعلنت سلطة مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لتعزيز التسهيلات المصرفية بما يدعم نمو مجتمع الأعمال المتنوع في مدينة إكسبو ويعزز الكفاءة التشغيلية ومرونة تأسيس الأعمال وازدهارها.

ووقع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وحمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاق الشراكة الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية مدينة إكسبو دبي وترسيخ مكانتها بصفتها مركز أعمال رائد عالمياً.

وتتضمن هذه المبادرة تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات المصرفية للمرخصين من قبل مدينة إكسبو دبي، لضمان سلاسة ومرونة أكبر للانطلاق في أعمالهم، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمات وحلولاً مالية مخصصة تساعد في دفع الشركات نحو آفاق تنموية جديدة محلياً وعالمياً.

وتعمل مدينة إكسبو دبي جنباً إلى جنب مع عدة منظومات مالية في إطار تعاوني هادف، لتيسير الخدمات المصرفية لعملائها بما يلائم احتياجاتهم.

