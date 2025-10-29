دبي – التقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، بقادة المدن والأعمال ورؤساء البلديات من أوكرانيا في مدينة إكسبو دبي يوم الاثنين، في اجتماع يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين المدن.

مع تزايد دور رؤساء البلديات والتحالفات الحضرية في طليعة التعامل مع التحديات العالمية، جسد الحوار الذي حمل شعار "تواصل المدن: التبادل التجاري والثقافي بين الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا" جهود المدينة المركزة لبناء علاقات مباشرة مع المدن والمناطق الأوكرانية.

حضر اللقاء قادة المدن من ثماني مدن أوكرانية هي: فاسيلكيف في منطقة كييف، وجوفكفا، وسومي، وبولتافا، وتشورتكيف، وزميرينكا، وهوريشني بلافني، وزفايهيل. وعُقد اللقاء على هامش القمة العالمية للمدن التي تنعقد أعمالها في مدينة إكسبو دبي.

بناء روابط بين المدن

ناقش المشاركون، بمن فيهم ممثلون عن مجتمع الأعمال الأوكراني في الإمارات العربية المتحدة، في إطار مجلس الأعمال الأوكراني، تعزيز الروابط الاقتصادية، وتعميق التبادل الثقافي، وتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه التنمية الحضرية والبنى التحتية للمدن.

وجسد اللقاء رغبة والتزاماً مشتركين بتعميق التعاون الحضري لبناء مدن ذكية ومستدامة، وأكد على ضرورة السعي لخلق فرص للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مناطق الابتكار الشاملة، والبنية التحتية، وقطاعات التكنولوجيا، ومشاريع الطاقة الخضراء والتنقل، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية.

ويرتكز التعاون بين الجانبين على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية، التي وُقّعت بشكل مشترك في فبراير 2025، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويتجاوز مجرد المشاركة على مستوى الدولة إلى شراكات مباشرة مع المدن والقطاع الخاص.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 372.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تُسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - وهي أول اتفاقية توقعها أوكرانيا مع دولة خليجية - بمبلغ 369 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، و874 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

ويشارك قادة المدن من مختلف أنحاء العالم في القمة العالمية للمدن التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تُعدّ هذه القمة واحدة من أكبر وأكثر التجمعات تنوعًا في العالم لرؤساء البلديات وقادة المدن وقطاع الأعمال. وهي منصة عالمية لمناقشة التحديات الحضرية وكيف يمكن للمدن أن تواكب التوسع الحضري السريع وأن تبني مستقبلًا أكثر ملاءمة للعيش وكفاءة ومرونة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات