الشركات الكازاخستانية ستكون مسؤولة عن 60٪ من إجمالي نطاق المشروع، والذي ستتم إدارته وتنفيذه وتزويده بالموارد من قبل قوة عاملة محلية مقرها كازاخستان.

مشروع مدينة أستانا الذكية يأتي في أعقاب مشاريع بريسايت الأخرى مع وزارة التنمية الرقمية في كازاخستان وسامروك كازينا ومركز أستانا.

بريسايت توسع مكتبها في أستانا حيث تتطلع إلى تعزيز وجودها في كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى.

أستانا، كازاخستان: وقّعت شركة بريسايت، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، اتفاقية بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مدتها ست سنوات مع الحكومة البلدية (أكيمات) لمدينة أستانا تهدف لنشر مشروع مدينة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة البنية التحتية الحضرية وتعزيز إدارة حركة المرور وتحديث الخدمات العامة.

سيجلب مشروع مدينة أستانا الذكية فوائد على مستوى المجتمع، من تقليل حركة المرور والازدحام، إلى تسريع أوقات الاستجابة للطوارئ. تم تصميم مشروع بناء الأمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قابلية العيش والاستدامة وخدمات المواطنين وأجندة التحول الرقمي في أستانا. ستشهد المدينة إدخال أجهزة استشعار وبنية تحتية تدعم إنترنت الأشياء لإنشاء توأم رقمي لها، مما سيحسن قابلية العيش والسلامة ورفاهية المجتمع.

ستكون الشركات الكازاخستانية مسؤولة عن 60 في المائة من إجمالي نطاق مشروع المدينة الذكية، مما يضمن بقاء الوظائف وخلق القيمة داخل البلاد والاستثمار في كازاخستان.

يأتي مشروع المدينة الذكية في أعقاب إعلانات رئيسية أخرى لشركة بريسايت في كازاخستان. ففي عام 2024، قامت وزارة التنمية الرقمية في كازاخستان، بالتعاون مع سامروك كازينا، صندوق الثروة السيادية في كازاخستان، بتعيين بريسايت لتطوير أحدث أجهزة الكمبيوتر الفائقة للذكاء الاصطناعي ومجموعة مراكز البيانات لتمكين مبادرات التحول الرقمي في البلاد.

في عام 2023، دخلت بريسايت أيضًا في شراكة مع مركز أستانا، أكبر حديقة تكنولوجية دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في آسيا الوسطى، لتشغيل صفقات تمويل المشاريع للشركات الناشئة.

ولإكمال مشروع مدينة أستانا الذكية ومبادرات بناء الأمة الأخرى لشركة بريسايت في كازاخستان، أعلنت بريسايت اليوم أيضًا عن توسعة مكتبها في أستانا لخدمة المشاريع داخل البلاد حيث تتطلع إلى توسيع العمليات في كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت:

"نهنئ مدينة أستانا على كونها سباقة على مستوى العالم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائد عالميًا لتطبيقات المدن الذكية. يهدف مشروع مدينة أستانا الذكية إلى تطوير منظومة مدعومة بتحليلات الفيديو التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإدارة الحضرية وتحسين حركة المرور والسلامة العامة. ومن خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للمراقبة وأنظمة الرؤية الذكية، ستوفر المبادرة رؤى في الوقت الفعلي لتحسين عمليات المدينة وتقييم الحالة.

يتضمن أحد المكونات الرئيسية حلول إدارة حركة المرور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز السلامة على الطرق وتبسيط التنقل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد مصادر البيانات المرئية الحالية في توأم رقمي في الوقت الفعلي للمدينة، مما يمكن تحليلات تنبؤية وأوقات استجابة أسرع للحوادث. تؤكد هذه المبادرة على الالتزام بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات من أجل تنمية حضرية أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة."

من خلال التنفيذ المسؤول والأخلاقي للحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيتمكن مواطنو أستانا من الاستمتاع بخدمات عامة محسنة وبنية تحتية رقمية ووصول محسّن للرعاية الصحية وبيئات حضرية أكثر أمانًا وكفاءة.

تلتزم شركة بريسايت بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعزز المجتمعات مع الحفاظ على الخصوصية والأمان. يتماشى هذا المشروع مع أهداف التحول الرقمي لمدينة أستانا ويضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وشفاف لتقديم فوائد ملموسة للمواطنين.

حول بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تمتلك شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها حصة الأغلبية فيها، وهي الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تجمع بريسايت بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، من كل المقاييس، لخلق تأثير إيجابي على الأعمال والمجتمع. تتميز بريسايت بتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرار القائمة على الرؤى والتي تشكل السياسات وتخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة. واليوم، من خلال مجموعة منتجاتها وحلولها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، مما يمكنهم من تحقيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي وطموحاتهم بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب بريسايت@edelman.com أو media@بريسايت.ai

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