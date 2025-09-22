الدوحة: استقبلت وايل كورنيل للطب - قطر مديري برامج إقامة الأطباء في نخبة من المستشفيات التعليمية ومراكز الصحة الأكاديمية بالولايات المتحدة للتعرّف على منهج الكلية ومرافقها المتطورة وإسداء المشورة المهنية لطلاب الكلية. والأساتذة الزائرون هُم مديرو برامج إقامة الأطباء في تخصصات متعددة تشمل طب الباطنة والجراحة والطب النفسي والطب الطبيعي وإعادة التأهيل وطب التخدير وطب الأسرة/الرعاية الإسعافية.

وينعقد برنامج الأساتذة الزائرين السنوي، الذي أطلقته وايل كورنيل للطب - قطر في عام 2013، ليتعرّف مديرو برامج إقامة الأطباء عن قرب على الكلية المرموقة التي تخرّج أطباء-علماء متميّزين ومهيّئين للالتحاق ببرامج إقامة الأطباء داخل قطر في مؤسسة حمد الطبية وخارجها في أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الأكاديمية. ويتمحور البرنامج حول الطلاب أنفسهم الذين يتعرّفون على مدار يومين على خياراتهم المهنية الطبية ويستشيرون مديري برامج إقامة الأطباء بشأن كل ما يتعلق بالتخصصات الطبية العالية، مثل عملية التقديم للالتحاق بها والاستعداد لها.

والتقى الأساتذة الزائرون خلال الطلاب وقدّموا عروضاً تعريفية وعقدوا جلسات أسئلة وأجوبة لمناقشة عملية طلبات الالتحاق ببرامج إقامة الأطباء وإسداء المشورة بشأن كيفية تحقيق النجاح في تلك البرامج. وفي المقابل، قدّم الطلاب عروضاً لحالات في الجراحة وطب الباطنة والطب النفسي، كما عرضوا ملصقات بحثية اطّلع عليها الأساتذة الزائرون.

ومن بين الأساتذة الزائرين الدكتورة آمي إل. هالفرسون أستاذة الجراحة والتعليم الطبي ونائبة رئيس التعليم في قسم الجراحة بكلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث ويسترن. وقالت الدكتورة هالفرسون، التي تشغل أيضاً منصب مديرة برنامج إقامة الأطباء في الجراحة العامة في نورث وسترن: "سعدنا بهذه الزيارة الرائعة إلى قطر وإلى وايل كورنيل للطب - قطر للاطلاع على مرافقها المذهلة، والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس المتميّزين والطلاب المتفوقين والمتحمسين. وسعدنا أيضاً بما لقيناه من ترحيب حار وبإتاحة هذه الفرصة لنا لبناء علاقات متينة بين مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ووايل كورنيل للطب - قطر، وهو ما من شأنه أن يسهم إسهاماً مهماً في دعم جهود النهوض بالطب عالمياً".

وقالت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: "سُررنا كثيراً باستقبال الأساتذة الزائرين المرموقين من نخبة المؤسسات الأكاديمية العالمية في مجال الرعاية الصحية. ويستفيد طلابنا استفادة كبيرة من التعرّف عليهم وعلى خبراتهم لا سيما وهم يخططون لمساراتهم المهنية ويلتزموا باكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لمرضاهم".

وهذا العام، استقبلت وايل كورنيل للطب - قطر في إطار برنامج الأساتذة الزائرين 11 مدير برامج إقامة أطباء يمثلون نخبة من أبرز المؤسسات الطبية والتعليمية الأميركية شملت: وايل كورنيل للطب - نيويورك/مستشفى بريسبيتريان بروكلين ميثوديست، كلية الطب والعلوم في مايو كلينيك، قسم دويت دوتري للجراحة في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي، قسم الجراحة في جامعة بيتسبرغ، كلية طب فاينبرغ بجامعة نورث ويسترن، مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth Houston)، مركز بوسطن الطبي، كلية يوماس تشان للطب، كلية الطب بجامعة تافتس/مستشفى ومركز طبي لاهي، والمركز الطبي بجامعة مينيسوتا/عيادة سمايلي لطب الأسرة.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

