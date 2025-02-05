الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت «سلام»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة "مدى"، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية لتقديم خدمة الرسائل. وتمهد هذه الخطوة الطريق لإحداث ثورة في المشهد الرقمي في المنطقة، ولتطوير حلول رقمية مبتكرة تتجاوز خدمات الصوت والرسائل التقليدية. ومن المقرر أن تستفيد الشركتان من الفرص المتنامية والمتزايدة، ورفع مستوى معايير الخدمة، وتحسين تجارب العملاء.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع السوق في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 4.40% بين 2024 و2032 في خدمات الترويج والمصادقة والتسويق عبر منصات الاتصالات. ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد سلام من خبرة "مدى" لتحسين تجربة عملائها وزيادة إيرادات الرسائل الفورية (A2P). وستشرف مدى على إدارة جميع خدمات الرسائل الفورية الدولية، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل المصادقة الثنائية والإشعارات الذاتية.

وقال السيد عادل لويس، نائب رئيس "مدى": "نشكر شركة «سلام» على الثقة التي منحتها لنا باختيار مدى كشريك مفضل. هذه الخطوة المهمة تعزز مكانة مدى في المملكة العربية السعودية. ويلتزم فريقنا ببذل أقصى جهوده لضمان شراكة ناجحة ودائمة مع «سلام»".

وتتمتع شركة "مدى" بسمعة راسخة في قطاع الاتصالات وخبرة واسعة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملياتها المركزة داخل المنطقة، وعلاقاتها القوية مع الجهات المحلية والدولية، وبروتوكولات الأمن والحماية القوية التي تتميّز بها، من شأنها تمكين إدارة هذه الشراكة بكفاء وفعّالية.

من جانبه قال المهندس أمجد عرب، الرئيس التنفيذي لقطاع المشغلين والشراكات في شركة «سلام»: "بشراكتنا مع "مدى"، تضع «سلام» معياراً جديداً للابتكار والخدمة في القطاع. معاً، نقف في طليعة دعم التحول الرقمي المتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومستعدون لتلبية الزيادة المتوقعة في استخدام الإنترنت وتطلعات العملاء. هذا التعاون الاستراتيجي يسهم في دعم النمو المتوقع في قطاع سوق خدمات الرسائل الفورية (A2P)، وتلبية الطلب المتزايد على الاتصال الرقمي فائق السرعة، مدفوعاً بالابتكار والأمان والتميّز. ويهدف التزامنا المشترك برفع معايير الخدمة وقيادة الابتكار إلى تعزيز مستوى النظام التقني الرقمي لعملائنا.

وتلتزم كلٌ من "مدى" و«سلام» بتطوير البنية التحتية التي تدعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ومع التوقعات التي تشير إلى أن معدل انتشار الإنترنت المتصاعد في المملكة سيصل إلى 71% في عام 2025 والنمو الكبير في قطاع الاتصالات، فإن الهدف الأساسي لهذه الشراكة المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على تجارب رقمية عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

نبذة عن "مدى"

تُعد شركة "مدى" شركة رائدة في مجال الاتصالات، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول القطاع في مجالات الصوتيات، والمراسلة، والأمن السيبراني، وخدمات النظام الطرفي ذي الفتحة الصغيرة (VSAT)، والتحول الرقمي، وخدمات البيانات، وغيرها الكثير. مع التركيز على تقديم خدمات متطورة تعيد تعريف معايير الجودة في القطاع. تلتزم مدى بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها.

نبذة عن شركة «سلام»

تٌعد «سلام» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وهي جزء من مجموعة الموارد للإعلام والاتصالات وشركة الموارد القابضة، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.