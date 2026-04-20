تهدف الاتفاقية إلى تطوير أصول إعلانية متميزة من لوحات الجسور ودمج التقنيات الرقمية في مواقع استراتيجية، بما يدعم ريادة دبي عالمياً في قطاع الإعلانات الخارجية

دبي: أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "هيلز للإعلان"، ومقرها دبي، لإدارة محفظة من الأصول الإعلانية المتميزة في مختلف شوارع الإمارة.

وتشمل هذه الاتفاقية 94 واجهة إعلانية مثبتة على الجسور، من بينها 20 لوحة تم تطويرها إلى شاشات رقمية حديثة، بالإضافة إلى 20 لوحة إعلانية على أعمدة الإنارة موزعة في مواقع استراتيجية في دبي. وتنتشر هذه الأصول على امتداد عدد من الطرق والمحاور الرئيسية في الإمارة، بما في ذلك شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع إكسبو، وشارع الوصل، إلى جانب مواقع أخرى متعددة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "هيلز للإعلان" تطوير جزء من هذه الأصول، بما في ذلك عدد من لوحات الجسور، عبر تحويلها إلى شاشات رقمية، وذلك ضمن خطة تطوير تدريجية تعتمدها "مدى ميديا" لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للمعلنين. ويأتي هذا التوجه في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً نحو الحلول الرقمية، حيث تمثل الإعلانات الخارجية الرقمية اليوم نحو 34% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الخارجية في عدد من الأسواق العالمية، وتعد المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع.

كما تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، إذ أنها تجمع بين رؤية "مدى ميديا" الهادفة إلى الحفاظ على جمالية الإمارة واستدامتها، وخبرة "هيلز للإعلان" الراسخة في التنفيذ والتوسع والتأثير في السوق، والتي تأسست في دبي عام 2003، وتمكنت من بناء واحدة من أكبر شبكات الإعلانات الخارجية في المدينة.

وعلى المستوى الإقليمي، يشهد قطاع الإعلانات الخارجية نمواً ملحوظاً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي يقارب 14% خلال السنوات المقبلة، تستحوذ الإعلانات الرقمية على جزء كبير منها يبلغ نحو ثلث إجمالي الإنفاق السنوي على الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات وتشهد هذه النسبة تزايداً مستمراً.

وبهذه المناسبة، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "نلتزم في مدى ميديا برسم ملامح مستقبل يتسارع فيه النمو وتترسخ فيه مبادئ الابتكار والاستدامة لقطاع الإعلانات الخارجية في دبي، بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة المدى الرامية إلى ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في القطاع ووضع معايير يُحتذى بها إقليمياً وعالمياً في تطويره وإدارته. حيث نعتمد نهجاً متوازناً ومدروساً يقوم على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة حيثما تضيف قيمة حقيقية لجهود التحول الرقمي في القطاع، مع الحفاظ على الهوية البصرية وجمالية المشهد الحضري للإمارة".

وأضاف: "يسهم التحويل التدريجي لجزء من لوحات الجسور الإعلانية إلى شاشات رقمية في تعزيز المرونة والإبداع والابتكار في قطاع الإعلانات، فضلاً عن توفير منصات أكثر تفاعلية للتواصل مع الجمهور وهو ما يعزز من تجاوبهم مع المعلنين، ويواكب جهود مدى ميديا في تطوير وتنمية القطاع مع ضمان امتثاله للأطر التنظيمية المعتمدة."

ومن جانبه، قال المهندس سامي المفلح، الرئيس التنفيذي لشركة هيلز للإعلان: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة لهيلز للإعلان، وتعزز مكانتنا كشركة تسهم بشكل فعال في تشكيل الجيل القادم من وسائل الإعلام الخارجي في دبي. وبفضل قوة شبكتنا، وقدراتنا التنفيذية العالمية، ورؤيتنا طويلة المدى للقطاع، نرى فرصة واضحة لتقديم بيئات إعلانية متميزة تحقق أثراً تجارياً أكبر للعلامات التجارية، وترتقي بمستوى تقديم الإعلانات الخارجية في السوق. وبالتعاون مع مدى ميديا، نعمل على بناء منظومة إعلانات خارجية أكثر تطوراً وقابلية للتوسع ومدعومة رقمياً في دبي."

ويؤكد هذا التعاون التزام كل من "مدى ميديا" و"هيلز للإعلان" بتطوير بنية تحتية إعلانية عالية الجودة وجاهزة للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أبرز مدن العالم من حيث جمالية المشهد الحضري والرؤية المستقبلية، بالانسجام مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

نبذة حول مدى ميديا:

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة. وتسهم في الوقت نفسه في ابتكار المساحات الإعلانية الرقمية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة. فوضت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا صلاحية الإشراف على إجراءات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية (OOH) في الإمارة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية والإعلان على المركبات، بالإضافة لحق إدارة إجراءات بيع حقوق تسمية محطات النقل العام. تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، عبر صياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر ترويج الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

نبذة عن هيلز للإعلان:

تأسست شركة هيلز للإعلان في دبي عام 2003، وتُعد من أكبر وأعرق الشركات المالكة والمشغلة لوسائل الإعلانات الخارجية (OOH) في دولة الإمارات، حيث تمتلك شبكة واسعة من الأصول الإعلانية في دبي وسجلاً حافلاً في تقديم حلول إعلانية متميزة بأحجام كبيرة عبر أبرز المحاور الحيوية في المدينة.

تغطي محفظة الشركة طرقاً رئيسية تشمل شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع المطار، ومنطقة القرهود، إضافة إلى مواقع أخرى ذات كثافة مرورية عالية، مما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى انتشار واسع وحضور بارز ورؤية مستمرة على مستوى المدينة.

وبفضل شبكة تضم 130 موقعاً وما يقارب ملياري مشاهدة شهرياً، تجمع هيلز بين الانتشار الميداني والتخطيط الاستراتيجي والإبداع والقدرات الرقمية المتنامية لتقديم حملات إعلانية عالية التأثير، مصممة لتحقيق الانتشار والفعالية القابلة للقياس.

وباعتبارها شريكاً موثوقاً لكبرى العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، تواصل هيلز الاستثمار في البنية التحتية والابتكار وتطوير الشبكات بشكل منهجي، بما يسهم في بناء سوق إعلانات خارجية أكثر تطوراً وكفاءة واستعداداً للمستقبل في المنطقة.

-انتهى-

