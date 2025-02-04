أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (MODON)، اليوم عن إبرام اتفاقية نهائية مع الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة تسهيل القابضة، للاستحواذ على شركة "ثيتا بيدكو" المحدودة، المالكة بنسبة 100 % لمجموعة "أرينا إيفنتس" المحدودة (أرينا)، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في مجال توفير حلول البنية التحتية المؤقتة والخدمات المتكاملة لتجهيز الفعاليات الكبرى.

ويسهم الاستحواذ على "أرينا" في تعزيز مكانة "مدن" الرائدة في عالم الفعاليات العالمية، حيث سيزيد بشكل كبير من قدراتها الحالية ويرسخ حضورها في أكثر من 10 دول تعمل فيها شركة أرينا، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولعبت "أرينا" دوراً محورياً في العديد من الفعاليات الرياضية المرموقة، بما في ذلك توفير الخدمات والدعم اللوجستي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسباقات "الفورمولا 1" في أبوظبي وجدة ولاس فيجاس وميامي وأوستن، وويمبلدون، وبطولات "سينش" السنوية في نادي "كوينز" بلندن، بالإضافة إلى إنشاء ملعب كريكت خاص ببطولة كأس العالمT20 في نيويورك.

كما كانت الشركة شريكاً دائماً لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا وLIV Golf، حيث تقدم حلولاً متكاملة للبطولات سنوياً، وحصدت "أرينا" العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزتين "مورد AAA" لهذا العام وأفضل مزود للهيكل المؤقت في حفل توزيع جوائز "تجهيز الفعاليات الكبرى لعام 2024" في لندن.

وبهذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة": "يعد الاستحواذ على شركة "أرينا" وإضافتها إلى محفظة أعمال "مدن القابضة" خطوة استراتيجية محورية تساهم في تعزيز مكانتها العالمية وتنويع محفظتها وتوسيع نطاق خدماتها في مجال الفعاليات والأحداث العالمية." وأضاف معاليه: "إن خبرة "أرينا" الواسعة، باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات في أكبر الفعاليات العالمية في أسواق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ستسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية "مدن" للانتشار عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية."

ومن جهته، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "نحن فخورون بانضمام "أرينا إيفنتس" إلى عائلة "مدن"، حيث تتمتع بخبرة واسعة وشبكة علاقات استراتيجية راسخة على المستوى العالمي، فضلاً عن تميزها في تقديم حلول مبتكرة ستعزز بشكل كبير خدمات الفعاليات المتكاملة التي نقدمها حالياً." وأضاف أوريجان: "يعكس هذا الاستحواذ التزامنا باستراتيجية النمو المستدامة، مما يتيح لنا توسيع قدراتنا وتقديم خدمات ترتقي لأعلى المعايير العالمية."

ومن جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يعكس استحواذ "مدن القابضة" على مجموعة "أرينا" التزامنا بتطوير محفظة متكاملة وأكثر كفاءة، وتوسيع استراتيجيتنا لتعزيز التكامل بين الأصول التشغيلية وتعظيم الفوائد المشتركة. وقد شهدت مجموعة "أرينا" نمواً ملحوظاً تحت مظلة الشركة العالمية القابضة (IHC) خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يتيح لمجموعة "مدن القابضة" توظيف إمكاناتها المتنامية في قطاع البنية التحتية المؤقتة وهياكل الفعاليات لتقديم حلول ذات قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والعالمية."

وتشكل عملية الاستحواذ على "أرينا" خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية النمو لمجموعة "مدن" في قطاع الفعاليات ويمثل أول ظهور هام لها في أمريكا الشمالية، ومع الارتفاع المتوقع في مجال حضور الفعاليات على مستوى العالم في المستقبل القريب، إلى جانب التركيز المتزايد من جانب منظمي الفعاليات على الاستثمار في توفير تجارب مشاهدة فريدة وتقديم عروض ضيافة استثنائية، تجد "مدن القابضة" و"أرينا" في وضع مثالي لتعزيز حضورهما الرائد في قطاع الفعاليات على مستوى العالم.

وتخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة وكافة الشروط التعاقدية، ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذ بحلول الربع الأول من عام الجاري 2025.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

نبذة عن أرينا (ARENA)

تمتلك شركة "أرينا" خبرات واسعة وقدرات عالية على تحويل المساحات المؤقتة إلى بيئات مثيرة للإعجاب من خلال تصميم وبناء وإدارة بنى تحتية وديكورات داخلية رائعة، ترتقي بالحدث أو المنشأة إلى آفاق جديدة، مما يؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء ويسهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة والجودة التي تتميز بها "أرينا، وذلك على نحو دائم وفي الوقت المحدد.

توفر "أرينا" هياكل وحلول البنية التحتية المؤقتة المصممة لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من الفعاليات العامة والخاصة، والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن استخدامها في مجالات حكومية وصناعية.

بنت "أرينا" سمعة قوية في تقديم مستويات عالية من الجودة على مر السنين، ونجحت في تأسيس علاقات طويلة الأمد مع أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في العالم مثل "ويمبلدون" و"البطولات المفتوحة" و"كأس رايدر" و"سباقات تشيلتنهام" و"بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف" و"الاتحاد الأمريكي للجولف" و"الرابطة الأمريكية لمحترفي الجولف". وتفخر أرينا بأنها "الداعم الرسمي" للألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

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