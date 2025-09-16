المدرسة تبدأ نشاطها باستقبال الطلاب من المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف الثامن ثم إلى الصف الثالث عشر في السنوات القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كوغنيتا، إحدى أكثر مجموعات التعليم تنوعاً في العالم، عن إقامة شراكة مع نشاما للتطوير العقاري، الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع دبي تاون سكوير، من أجل افتتاح حرم جديد لمدرسة هورايزون الإنجليزية يشمل جميع المراحل الدراسية، من المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف الثالث عشر. ويمثل هذا التوسع خطوة جديدة تنقل إرث مدرسة هورايزن الإنجليزية، كإحدى أعرق المدارس البريطانية في دبي، إلى مجتمع تاون سكوير العائلي المتنامي، مما يتيح لعدد أكبر من العائلات في أنحاء دبي الاستفادة من نهجها التعليمي الموثوق وتجربتها التعليمية المتميزة.

واحتفاءً بإطلاق الشراكة والبدء بتطوير مدرسة هورايزون الإنجليزية، تم وضع حجر الأساس رسمياً في موقع البناء، وذلك من قِبل ديفيد بالدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوغنيتا الشرق الأوسط؛ وراشد العبار، المدير العام لشركة نشاما، معلنين بذلك بداية أعمال إنشاء الحرم المدرسي.

ومن المقرر افتتاح مدرسة هورايزون الإنجليزية في تاون سكوير في أغسطس 2027، لتكون إحدى المدارس البريطانية التي توفر منهاجاً بريطانياً وتقدم تعليماً متميزاً للأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً. وتبرز المدرسة بموقعها المميز في تاون سكوير والذي يخوّلها تقديم خدماتها التعليمية للمجمعات المحيطة. وتبدأ الدراسة فيها من المرحلة التأسيسية الأولى حتى الصف الثامن للعام الدراسي 2027-2028، على أن تتوسع لتصل إلى الصف الثالث عشر في السنوات القادمة.

وتمتلك مدرسة هورايزون الإنجليزية سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 35 عاماً، كما تفخر بروابطها المجتمعية المتينة. ومن المتوقع أن تتمكن من إرساء قيَمها المستندة إلى التميز والأجواء التعليمية الشاملة والمريحة في محيطها الجديد، بما يتيح لها الاستمرار في ترسيخ رؤيتها الفريدة. ومع نمو المدرسة جنباً إلى جنب مع إمارة دبي، يشكل هذا التوسع بداية مرحلة جديدة في مسيرة واحدة من أكثر مدارس دبي شهرة. ويستند الحرم المدرسي الجديد في تاون سكوير إلى التدريس المتميز ونتائج التعلم الاستثنائية التي تحققها مدرسة هورايزون في جميرا، الحاصلة على تصنيف "ممتاز" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومن رابطة المدارس البريطانية في الخارج، وعلى لقب أسعد مدرسة في دولة الإمارات للأعوام 2021-2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ديفيد بالدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوغنيتا الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نعلن عن افتتاح فرع جديد لمدرسة هورايزون الإنجليزية في تاون سكوير. ويقدم الفرع الجديد خدماته التعليمية لجميع المراحل الدراسية، ليواصل الارتقاء بسوية التعليم المتميز الذي توفره مدارس المجموعة. كما نسعى إلى منح الأطفال مكاناً مثالياً يتيح لهم النمو وتحقيق النجاح ضمن بيئة تعليمية داعمة. ونثق بدور مجتمع تاون سكوير الحيوي وأجوائه العائلية في توفير البيئة المثالية للارتقاء بمسيرة مدرسة هورايزون الإنجليزية، ونتطلع إلى استقبال الدفعة الأولى من الطلاب".

وبدوره، أضاف السيد راشد العبار، المدير العام لشركة نشاما: "يسرنا التعاون مع مجموعة كوغنيتا لافتتاح هذه المدرسة المتميزة التي تعتمد المنهاج البريطاني في تاون سكوير. ويتماشى هذا المشروع مع جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمعات متكاملة، تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة غني ومتوازن والوصول إلى الفرص التعليمية الرائدة، بالإضافة إلى وسائل الراحة الحديثة والأجواء النابضة بالحياة".

ومن المتوقع أن تشكل مدرسة هورايزون تاون سكوير إضافة مميزة لمجتمع المنطقة، بما يسهم في تعزيز الخدمات التعليمية في دولة الإمارات. وتتراوح الرسوم الدراسية في الحرم الجديد بين 49 ألف درهم إماراتي للمرحلة التأسيسية الأولى و75 ألف درهم إماراتي للصف الثالث عشر. وبالنسبة للعام الدراسي 2027-2028، تستقبل المدرسة الطلاب من المرحلة التأسيسية وحتى الصف الثامن. وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عن فعاليات الزيارة المفتوحة، وجولات المعاينة في حرم المدرسة، ومعلومات القبول.

