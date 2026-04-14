يشمل التعاون إطلاق إطار متكامل للصحة والرفاه داخل المدرسة يتضمن الدعم الطبي اليومي، والتثقيف الصحي الوقائي، وبرامج التغذية والعافية، وورش اللياقة البدنية، إضافة إلى دعم مستمر للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة كوين إليزابيث – دبي سبورتس سيتي، التي تستند إلى إرث أكاديمي يمتد لأكثر من 450 عاماً من التميز التعليمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بهدف تعزيز صحة ورفاه الطلبة والكوادر التعليمية في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق إطار متكامل للصحة والعافية داخل الحرم المدرسي، يجمع بين الخدمات الطبية المباشرة ومبادرات الرفاه الاستباقية، بما يشمل الرعاية الوقائية، والتثقيف الصحي، وبرامج الدعم المبكر للأطفال.

وكجزء من الاتفاقية، سيتولى مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي الإدارة الطبية اليومية لعيادة المدرسة والإشراف السريري عليها، إلى جانب تقديم برنامج متكامل لدعم رفاه الطلبة وأولياء الأمور والهيئة التعليمية. ويتضمن البرنامج تنظيم ندوات شهرية حول الصحة والعافية، تتناول موضوعات مثل التغذية الصحية واللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى ندوات فصلية لأولياء الأمور حول نمو الأطفال وإدارة التوتر. كما يشمل التعاون المشاركة في أيام المهن المدرسية، وإجراء فحوصات صحية وتقديم اللقاحات خلال الفعاليات المدرسية الرئيسية مثل الأيام المفتوحة والأنشطة الكبرى.

وقالت كارولين بندلتون ناش، الرئيس التنفيذي لمدارس كوين إليزابيث العالمية: "على مدى أكثر من 450 عاماً، استندت مدرسة كوين إليزابيث إلى إيمان راسخ بأن التميز الحقيقي يُبنى من خلال الاستمرارية والرعاية والالتزام بأعلى المعايير. ومع نقل هذا الإرث العريق إلى دبي سبورتس سيتي، فإن التزامنا يتجاوز التحصيل الأكاديمي ليشمل الرفاه الشامل لكل طالب وأسرة ضمن مجتمعنا المدرسي.

وفي ظل إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، وبما يتماشى مع أجندة الدولة لتعزيز جودة الحياة والرفاه، تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك لوضع الصحة والتوازن الأسري في صميم الحياة المدرسية اليومية. ومن خلال تعاوننا مع مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، يصبح مفهوم الرفاه تجربة متكاملة وملموسة، تُمكّن طلبتنا من النمو بثقة واكتساب المهارات اللازمة ليكونوا أفراداً قادرين ومسؤولين داخل الصف وخارجه."

وسيدعم مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي رفاه الطلبة في مختلف الأنشطة المدرسية اليومية، بما في ذلك النشاطات الرياضية والاحتفالات الثقافية والفعاليات الكبرى، عبر توفير خدمات الإسعافات الأولية داخل الحرم المدرسي، إلى جانب خدمات الصحة المهنية للكوادر التعليمية. كما سيعمل اختصاصيو التغذية في المستشفى بالتعاون مع فريق الأغذية والمشروبات في المدرسة لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية وترسيخ عادات غذائية سليمة تدوم مدى الحياة.

وتعكس هذه الشراكة التزام مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي بدعم رفاه الطلبة والمجتمع، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات، إضافة إلى مبادرات عام الأسرة. وتستند المدرسة إلى المنهاج الوطني لإنجلترا، مع نهج تعليمي يجمع بين التميز الأكاديمي والقيم التربوية، مدعوماً بنظام متكامل للرعاية الطلابية وبرامج إثرائية هادفة.

ويُدمج مفهوم الرفاه في الحياة المدرسية اليومية من خلال برامج مثل التطوير الشخصي، وبرنامج كوين إليزابيث هاوس، وفرص القيادة الطلابية، وتعزيز صوت الطلبة، بما يدعم النمو العاطفي والجسدي والاجتماعي لكل طالب. ويشكل ذلك جزءاً أساسياً من رؤية المدرسة لإعداد جيل من الشباب الواثقين والقادرين والمسؤولين، عبر ترسيخ قيم الرفاه والشخصية والأسرة في العملية التعليمية.

كما يمكن لعائلات الطلبة في مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي الاستفادة من خدمات الكونسيرج وشبكة من الخدمات التخصصية، بما في ذلك علاج النطق واللغة، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، بما يعزز نهجاً متكاملاً لدعم رفاه الطلبة والكوادر التعليمية والأسر في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية.

من جانبها قالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن دبي: "تلعب المدارس دوراً محورياً ليس فقط النتائج الأكاديمية، بل أيضاً صحة وثقة وقدرة الشباب على مواجهة التحديات مستقبلاً. ومن خلال هذه الشراكة مع مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، نعمل على دمج الرعاية الصحية ومفاهيم الرفاه بشكل مباشر في الحياة المدرسية اليومية، بما يدعم الطلبة والأسر والكوادر التعليمية بصورة عملية وملموسة.

ومن خلال الجمع بين الدعم الطبي اليومي والتثقيف الصحي الوقائي والتدخل المبكر، نركز على تمكين الأطفال من النمو جسدياً وعاطفياً واجتماعياً، مع توفير مستويات الرعاية الصحية ذاتها التي تتوقعها العائلات من مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي."

ومع تزايد الطلب في دولة الإمارات على المدارس التي تجمع بين التميز الأكاديمي والاهتمام برفاه الطلبة، تسهم هذه الشراكة في تقديم نموذج تعليمي مبتكر يدمج بسلاسة بين مخرجات التعليم وصحة المجتمع وجودة الحياة.

لمزيد من المعلومات حول مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qedubaisportscity.com

نبذة عن مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي

تُعد مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي جزءاً من شبكة مدارس كوين إليزابيث العالمية، وتقدّم تعليماً بريطانياً عالمياً في قلب دبي سبورتس سيتي، مستندة إلى أكثر من 450 عاماً من التميز الأكاديمي. وتستلهم المدرسة إرثها من مدرسة كوين إليزابيث في بارنيت بالمملكة المتحدة، التي تأسست بمرسوم ملكي عام 1573، ما يمنحها تقليداً تعليمياً عريقاً يقوم على المعايير العالية وتنمية الشخصية.

ومن المقرر افتتاح المدرسة في أغسطس 2026، حيث ستستقبل الطلبة من مرحلة الحضانة حتى الصف الثامن في عامها الدراسي الأول (2026–2027)، مع توفير مسار تعليمي متكامل حتى المرحلة الثانوية (الصف الثالث عشر)، بما يقود إلى مؤهلات IGCSE وA Level وتعتمد المدرسة المنهاج الوطني لإنجلترا بما يتناسب مع بيئتها الدولية، وترتكز على قيم أساسية تشمل التميز والفضول والنزاهة وروح المجتمع والطموح والمسؤولية.

وتهدف المدرسة إلى إعداد جيل من الشباب الواثقين والقادرين والمسؤولين، القادرين على عيش حياة ناجحة ومؤثرة والمساهمة إيجابياً في مجتمعاتهم.

ويستفيد الطلبة من إمكانية الوصول إلى مرافق رياضية عالمية المستوى، مع تدريب احترافي وفرص للمشاركة في منافسات عالية المستوى، بما يسهم في تطوير مهارات أساسية للنجاح داخل الملعب وخارجه. كما يمكن للطلبة الموهوبين رياضياً الانضمام إلى أكاديمية كوين إليزابيث للنخبة الرياضية التي تقدم تدريباً متقدماً وتتبع الأداء وإمكانية المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

كما يشكل النشاط الرياضي جزءاً أساسياً من الحياة المدرسية من خلال مسابقة كوين إليزابيث فلوريش، والدوريات بين المدارس، وبرنامج كوين إيزابيث هاوس.

نبذة عن مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي

يُعد مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي جزءاً من مستشفى كينغز كوليدج لندن، أحد أبرز المستشفيات التعليمية في العالم مع أكثر من 180 عاماً من التميز السريري. وقد تأسس فرع دبي عام 2017 ليقدم معايير الرعاية الصحية البريطانية من خلال مستشفى متعدد التخصصات يضم 100 سرير في دبي هيلز استيت، إلى جانب مراكز طبية متقدمة وعيادات تخصصية في مختلف أنحاء دبي.

وتعود العلاقة التاريخية بين كينغز والإمارات إلى عام 1979، عندما دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد في لندن، والذي يُعد اليوم أحد أبرز مراكز أبحاث وعلاج الكبد في العالم.

ويقدم مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي مجموعة شاملة من الخدمات الطبية، بدءاً من الرعاية الأولية وصولاً إلى العلاجات التخصصية المتقدمة، بدعم من نخبة من الاستشاريين المدربين في المملكة المتحدة ضمن نموذج رعاية متكامل متعدد التخصصات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: kingscollegehospitaldubai.com

