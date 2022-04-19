تزويد الطلبة بمهارات ريادة الأعمال والتفكير التحليلي من خلال شراكة مميزة مع منصة "billionideas8"

تمكّن هذه الشراكة الطلاب من تطوير أفكارهم أولا ومن ثم بالاستفادة من صندوق "سيتيزنز فينتشر" لطرح هذه الأفكار في السوق

يهدف التعاون إلى المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في مجال التعلم وسط اقتصاد معرفي متنوع

الإعلان قريباً عن مزيد من الشركاء لدعم مواضيع منهاج "سيتزنز تابستري": الصحة والعافية، الاستدامة، المواطنة العالمية، والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة "سيتيزنز"، المؤسسة التعليمية الجديدة التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتميز برؤيتها التعليمية الملهمة والطموحة، عن تعاونها مع منصة التعليم العالمية "ايت بليون آيدياز" (billionideas8) لإطلاق برنامج مميز لتطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم لابتكار وتطوير أفكار جديدة.

وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء الركيزة الثانية من منهاج "سيتزنز تابستري"، حيث سيتمكن الطلبة العمل على اختراع ما أسبوعياً، إلى جانب مشرف متخصص في ريادة الأعمال، وخوض تجارب دراسية واكتساب خبرات عالمية في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من برنامج "سيتيزنز فينتشر" للتمويل. وسيتمكن الأطفال من مشاركة ما تعلموه واكتساب نظرة عميقة وواقعية حول طرق العمل المستقبلية، ما يرفدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم العملية.

ستفتح مدرسة "سيتيزنز" أبوابها مع بداية الموسم الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل 2022، وقد بدأت بالفعل بتلقي طلبات التسجيل لمختلف فئات الطلبة من الروضة إلى الصف الثاني عشر. وستقدم المدرسة لطلبتها فرصة تبني خياراتهم الخاصة ضمن بيئة شاملة غير انتقائية. وجرى تطوير منهاج المدرسة "سيتيزنز تابستري"، الذي يتبع المنهاج الوطني البريطاني، بطريقة خاصة تستند إلى ستة محاور رئيسة تشكل إطاراً لنظام تعليمي شامل ومتكامل وممتع وهي: طريقة التفكير، والريادة، والصحة والعافية، والإدارة وفق معايير الاستدامة، والمواطنة العالمية، والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية.

وقد جرى إعداد المنهاج الدراسي بالاستناد إلى آراء عدد من أبرز الباحثين في العالم في مجالات التعليم والتحفيز والتطوير العقلي، إضافة إلى كوكبة من خبراء علوم الإدراك، بمن فيهم الدكتورة كارول دويك، وماثيو سيد، وجون هاتي، وجاي كلاكستون، وجراهام باول.

وقال د. عادل الزرعوني، مؤسس مدرسة سيتيزنز: "تشير الإحصاءات الأخيرة أن نحو 40% من أطفال الحضانة اليوم سيحتاجون للعمل على حسابهم الخاص للحصول على الدخل عندما يكبرون، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر بعملية التعلم لتلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين. ومن هنا تبرز مهمة مدرسة ’ سيتيزنز‘ في تحديد الإمكانات، وتحفيز الشغف، ورعاية المواهب والاحتفاء بالشجاعة لاحتضان المنتجين والفنانين والمنافسين والمبدعين والمبتكرين والمفكرين وإعدادهم للمستقبل. وتلعب منصة "billionideas8" دوراً عالمياً بناءً في قطاع التعليم، إذ تهدف إلى منح كل طالب في عدة بلدان المهارات والثقة اللازمة للمساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل، وتتوافق أهدافها في قيادة الابتكارات الحديثة عبر التعليم إلى حد كبير مع قناعتنا الراسخة بأن التعلم هو عملية مستمرة مدى الحياة، ولا بد من إعداد الطلبة للوظائف المستقبلية التي لم تبتكر حتى الآن.

وأبدى ديفيد هاركين، الرئيس التنفيذي لمنصة "billionideas8"، حماسته للعمل مع مدرسة "سيتيزنز"، والمساعدة في تحقيق رؤية "سيتيزنز تابستري" فيما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال لدى الطلبة، وأضاف: "نحن نعتقد بأن التركيز على الأطفال يجب أن يتركز على تعليمهم المزيد من مهارات ريادة الأعمال، وغرس الثقة الكافية لديهم للتعبير عن أفكارهم وتطويرها. ونرى بأن التعاون مع مدرسة "سيتيزنز" سيحفز الطلبة على إطلاق العنان لقدراتهم ومهاراتهم الريادية من لحظة دخولهم المدرسة، ويوفر لهم المرونة والمساحة الفكرية للإبداع، وبناء الثقة والمعرفة بمرور الوقت، حتى يشعروا بقدرتهم على إحداث تغيير في العالم بأي طريقة يرغبون فيها في المستقبل. ونتطلع قدماً للعمل مع فريق العمل في سيتيزنز لتحقيق ذلك."

وتركز العملية التعليمية في مدرسة "سيتيزنز" على تقديم رؤية جديدة لمفهوم التعليم مع التركيز على النمو الشامل للمتعلم وتوفير طرق تعليمية تناسب المتطلبات المختلفة لكل طالب، لدعمهم وتمكينهم من خلال توسيع آفاقهم للاستكشاف والتجربة وتطوير اهتماماتهم وهواياتهم وتوجيههم لتحديد المسارات التي يودون متابعتها لتحقيق أقصى إمكاناتهم في المستقبل، بالإضافة إلى تزويدهم بمصادر غنية بالمعارف والمهارات المرتبطة بالعصر الحالي وما يحمله من تطورات.

ويأتي إعلان "سيتيزنز" أخيراً بقبول خيارات الدفع بالعملات الرقمية ليؤكد التزام المدرسة بإعادة صياغة العملية التعليمية، والمساعدة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في مجال التعليم ضمن اقتصاد معرفي متنوع.

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