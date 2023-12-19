الإمارات العربية المتحدة: تؤكد مدرسة دوايت دبي، إحدى المدارس الرائدة في مجال البكالوريا الدولية (IB) في دبي، بكل فخر التزامها ببناء قادة المستقبل المستدامين من خلال منهج قوي يركز على الوعي البيئي. قامت المدرسة بتضمين مبادرات مبتكرة صديقة للبيئة وأنشطة يقودها الطلاب لزراعة ثقافة الاستدامة، وتمكين الطلاب من أن يصبحوا مواطنين عالميين واعين للغد.

قامت مدرسة دوايت دبي، انطلاقاً من التزامها بدعم التغيير الإيجابي، بدمج مجموعة متنوعة من رحلات التعلم المستدامة بسلاسة والتي تمتد تأثيرها إلى الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع. إنها تسعى جاهدة لتشكيل مستقبل أكثر خضرة وتسعى بنشاط للحصول على اعتماد العلم الأخضر من المدارس البيئية. تحت قيادة نادي الطلاب – إيكو رينجرز – تشارك مدرسة دوايت دبي حاليًا في المراجعة البيئية ذات الخطوات السبع، وهو إجراء حاسم لتحديد مدى ملاءمتها للبيئة وتعزيز أهداف الاستدامة.

وانعكاسًا لتفانيهم في الممارسات المستدامة، قام الطلاب أيضًا بمبادرة زراعة الفواكه والخضروات والأعشاب الخاصة بهم في الحرم المدرسي تحت اسم ليونز غاردن، وبناء فندق للحشرات للمساعدة في الإنبات، ومعمل للديدان للسماد، بالإضافة إلى زراعة نبات الصبار. الهدف الأسمى من هذه الحديقة هو التبرع بالعائدات الناتجة عن بيع النباتات للجمعيات الخيرية. تقوم المدرسة أيضًا بإشراك مجتمع أولياء الأمور في تعزيز الحياة المستدامة من خلال المبادرات التي يقودها الطلاب مثل الزي الرسمي ومقايضة الملابس. تمنح هذه الأنشطة، التي تنظمها المدرسة، فرصة جديدة للحياة مع تقليل النفايات بشكل كبير. يشارك الآباء في هذه الأنشطة مثل المسيرة الوردية التي تقام خلال شهر أكتوبر، لتشجيع اتباع نهج ممتع وصديق للبيئة وللممارسات المستدامة.

علاوة على ذلك، يقدم برنامج وكلاء التغيير بالمدرسة، وهو جزء من برنامج السنوات المتوسطة (MYP) وبرنامج الدبلوم (DP)للطلاب تجربة تعليمية تحويلية وهو ملتزم في مهمته المتمثلة في التحول نحو حرم مدرسي خالٍ من البلاستيك. بدءًا من عام 2024، ستتم إزالة جميع الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الحرم المدرسي. كما لعب الطلاب أيضًا دورًا استباقيًا في التعاون مع مزود مقصف المدرسة، مما يضمن وقف جميع مبيعات الزجاجات البلاستيكية، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني في يناير 2024.

لتعزيز بيئة تعاونية، يعمل طلاب دوايت بنشاط جنبًا إلى جنب مع المعلمين وفريق العمليات بالمدرسة والرئيس التنفيذي للعمليات في مدارس دوايت، هينينج فرايز، على توسيع تأثير مشاريعهم خارج الفصل الدراسي. ومن الجدير بالذكر أنه في مشروع مشترك مع Eire Gulf، وهي شركة تصميم داخلي وتجهيز حائزة على جوائز، يشارك الطلاب بنشاط في تصميم وتطوير مشروع مظلة شمسية يعمل بكامل طاقته. تهدف هذه المبادرة إلى تزويد المراوح بالطاقة ومنافذ الشحن في الحرم المدرسي، مما يجسد تفاني المدرسة في رحلات تعليمية عملية ومؤثرة في مجال الاستدامة.

علق ديفيد هاتسون، مدير مدرسة دوايت دبي: "أنا فخور جدًا بطلابنا لإدراكهم أهمية الحياة المستدامة والقيام بمبادرات لن تؤثر على المجتمع المدرسي فحسب، بل على البيئة أيضًا. يلعب المعلمون لدينا دورًا حاسمًا في دعم وتوجيه الطلاب من خلال هذه المبادرات. في مدرسة دوايت دبي، نستفيد من شبكتنا العالمية من المعلمين لتمكين الطلاب، مع التركيز على قيم القيادة والتفكير الابتكاري، لتوفير منهج دراسي مدمج مع المبادرات البيئية الهامة".

وأضاف: "يدعم هذا النهج ديناميكية المشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويعزز بيئة حيث يمكن للجميع أن يسعوا جاهدين ليكونوا في الصدارة، والمساهمة في مستقبل مسؤول ومستدام كمواطنين عالميين".

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حول مدرسة دوايت دبي:

تأسست مدرسة دوايت دبي، الواقعة في مدينة دبي الرياضية، في الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 بهدف إشعال شرارة العبقرية في كل طفل في دبي. تعتبر مدرسة دوايت دبي مؤسسة تعليمية متصلة بشبكة البكالوريا الدولية (IB) والمرتبطة بشبكة عالمية من المدارس والمعلمين، وتتبع لمجموعة كاملة من برامج مناهج البكالوريا الدولية، وهي ملتزمة بتوفير تعليم شامل عالي الجودة في بيئة تعليمية داعمة ومتعاونة وذلك بفضل خبراتها الممتدة لأكثر من 150 عاماً في مجال الإبداع والتعليم.

مدرسة دوايت دبي هي مدرسة تتبع لنظام الإدارة العائلي، وهي جزء من عائلة دوايت للمدارس التي تأسست في نيويورك عام 1872، ولها فروع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لندن وشنغهاي وسيول ودبي. في عام 2013، أطلقت عائلة دوايت مدرسة دوايت العالمية عبر الإنترنت بهدف تزويد الطلاب بجداول مرنة لمتبعة شغفهم بالتعليم خارج الفصول الدراسية وعلى أعلى مستوى في صفوفٍ افتراضية. تعد المدرسة الرائدة عبر الإنترنت هي الأولى من نوعها في تقديم برنامج دبلوم البكالوريا الدولية لمدة عامين في بيئة مدرسية مثالية عبر الإنترنت.

بتضمين نهج شامل يركز على الطالب، تقدم مدرسة دوايت دبي رحلات تعليمية مخصصة تحتضن خصوصية كل متعلم وهي مدرسة معتمدة من البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات المتوسطة (MYP) وبرنامج السنوات الابتدائية (PYP) وبرنامج الدبلوم (DP) للطلاب من صف ما قبل الروضة وحتى الصف 12. وتوفير الإطار المثالي لرعاية المفكرين النقديين وحل المشكلات كمواطنين عالميين ذوي تفكير دولي ومرن ثقافياً.

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