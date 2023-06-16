جيمس ويسجرين تعلن عن استحداث مدرسة غابات ومساحة لطلاب النموذج السادس ومختبرات علوم

ستساهم المرافق الجديدة ومساحات التعلم المتطورة في إثراء تجربة الطلبة بشكل كبير

هيئة الشارقة للتعليم الخاص تصنف ويسجرين واحدة من المدارس الأكثر تطوراً في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة جيمس ويسجرين الدولية - الشارقة (WGP) عن مشروع توسعة يشمل تحسينات مذهلة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الطلبة التعليمية وإثرائها، وذلك عقب الإنجاز الكبير الذي حققته باعتبارها إحدى المدارس الأكثر تطوراً في الإمارات العربية المتحدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA).

ومن المقرر أن يتم البدء بتقديم هذه المجالات التطويرية والمشاريع المبتكرة ابتداء من العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تتضمن بشكل رئيسي مدرسة غابات تعزز الاستدامة والوعي البيئي والتقدير العميق لكوكب الأرض، مما يتيح للطلبة فرصة لخوض رحلة تعلم تجريبية عملية من خلال استكشاف جمال العالم الطبيعي والتواصل والازدهار وتطوير مهارات الحياة الحيوية والمرونة وحب البيئة مدى الحياة.

وتشمل الخطة التوسعية أيضاً مساحة جديدة صممت خصيصاً لطلبة النموذج السادس لتوفير بيئة تعليمية محفزة وشاملة ومتوازنة لهم بهدف تعزيز نموهم وتطورهم كي يتمكنوا من تحقيق التفوق على المستويين الأكاديمي والشخصي، ومساعدتهم على استكشاف ذاتهم وتطوير حب المعرفة وروح الاستكشاف لديهم. ويتضمن برنامج النموذج السادس الشامل مجموعة من الدورات، بما في ذلك الهندسة والتكنولوجيا وألعاب الفيديو، مما يتيح للطلبة متابعة شغفهم وتوسيع معرفتهم في هذه المجالات الشيقة والتفوق في مساراتهم المهنية المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، استحدثت المدرسة مختبرات حديثة وديناميكية ترتقي بأساليب التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM) داخل المجتمع المدرسي، وهي مجهزة بأحدث التقنيات والموارد، مما يساعد الطلاب على تطوير التفكير النقدي واكتساب مهارات حل المشكلات والتعاون مع أقرانهم، وذلك من خلال المشاركة في برامج الترميز والروبوتات والتجارب العلمية الأخرى.

وقال جيمس ماكدونالد، مدير مدرسة جيمس ويسجرين الدولية - الشارقة: "عبر وضع معيار للتميز في إمارة الشارقة وخطتنا التوسعية الرائعة، نحن ملتزمون بخلق بيئة تعليمية وتربوية تساهم في تحقيق التطور الشامل للطلبة، من خلال سعينا الدؤوب للتطور واعتماد أساليب تدريس مبتكرة، والارتقاء بتجربة الطلبة التعليمية، كما سنواصل مسيرتنا في قيادة التغيير الإيجابي وإعداد الطلبة وصقل مهاراتهم وقدراتهم للنجاح في عالم دائم التغير".

أما في ما يتعلق بالتقييم الأخير الذي أجرته هيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA) حول أداء المدارس في الإمارة، أضاف ماكدونالد: "نحن فخورون بإنجازنا المتميز باعتبارنا إحدى المدارس الأكثر تطوراً في دولة الإمارات، فقد حققنا تقدماً ملحوظاً في 98 معياراً بدرجة أو درجتين. وتدل هذه الإنجازات على الجهود المشتركة لفريق عملنا المخلص والطلاب وأولياء الأمور، مما يؤكد التأثير الإيجابي لممارساتنا التعليمية الشاملة والصارمة على جودة التعليم الذي نوفره لطلبتنا".

وسلط التقرير الضوء على تطور نتائج الطلبة وإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، إضافة إلى التركيز الذي توليه المدرسة لحماية الطلبة ورعايتهم ودعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم. كما أشار إلى التحسينات الكبيرة المتعلقة بالتوظيف وتطوير المعلمين والمحافظة عليهم، حيث عملت المدرسة مع جميع أعضاء هيئة التدريس على تعزيز أدائهم وتزويدهم بتطوير مهني متخصص كي يتمكنوا من الاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية المثلى وتطبيقها في صفوفهم.

ولفت التقرير أيضاً إلى العديد من نقاط القوة بما في ذلك رؤية فريق القيادة العليا وتوجهاته الاستراتيجية، والتحسن في التحصيل الدراسي في جميع المواد ومعظم المراحل، والفرص الاستثنائية للتنمية الشخصية والاجتماعية للطلبة، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الطاقم التعليمي والطلبة، وقدرة الطلاب على فهم القيم الإسلامية وتطبيقها في حياتهم اليومية، وتطور مهاراتهم باللغتين العربية والإنجليزية وفنون الأداء وأدوات الابتكار، وفهمهم لمفاهيم إدارة البيئة ودراسات الأعمال والمحاسبة.

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حول مجموعة جيمس للتعليم

تعتبر مجموعة جيمس للتعليم واحدة من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية كافة. وتقدم مجموعة جيمس للتعليم اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 80 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤيتها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

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