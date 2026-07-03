أولي ميلروي سائق سباقات جي تي، وروبرت دورنبوس سائق الفورمولا 1 السابق، يجلبان خبراتهما وشغفهما إلى البرنامج، بصفتهما سفيرا الأكاديمية.

من أبرز شركاء الأكاديمية: Xcel Motorsport وBuild4Performance

فتح باب التقديم للعام الدراسي 2026/2027 أمام الطلبة من الصف الرابع وحتى الصف التاسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة جيمس للبحوث والابتكار عن إطلاق أكاديمية رياضة السيارات، والتي تهدف إلى إعداد أبطال المستقبل داخل المضمار وخارجه. وتُعد هذه الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم برنامجًا متكاملاً لرياضة السيارات ضمن بيئة مدرسية، حيث تعتمد نهجًا متعدد التخصصات يجمع بين رياضة السيارات والتعليم والتكنولوجيا والصحة والرفاه، لتوفير مسار واضح يبدأ من أول تجربة خلف عجلة القيادة، مرورًا بالمنافسات الاحترافية، وصولاً إلى أكثر الصناعات ابتكارًا على مستوى العالم.

ومن المقرر إطلاق الأكاديمية في سبتمبر 2026، حيث ستستقبل الطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع الراغبين في استكشاف الفرص المتنوعة التي توفرها رياضة السيارات الحديثة، بدءًا من قيادة سيارات السباق والهندسة، مرورًا بتحليل البيانات والإعلام والمحاكاة وتصميم السيارات وعلوم الرياضة، ووصولاً إلى التسويق وريادة الأعمال.

ويأتي إطلاق الأكاديمية في وقت باتت فيه رياضة السيارات تحظى باعتراف متزايد باعتبارها أكثر من مجرد رياضة جماهيرية، إذ أصبحت اليوم واحدة من أكثر الصناعات العالمية تقدمًا في مجالات الأداء العالي، حيث تجمع بين الهندسة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والاستدامة والأداء البشري، وتوفر في الوقت ذاته فرصًا جديدة للجيل القادم من المبتكرين. كما رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز إقليمي لرياضة السيارات، بفضل مرافقها العالمية، واستضافتها لأبرز البطولات الدولية، وتنامي المشاركة المجتمعية، ما يجعل هذا التوقيت مثاليًا لإطلاق برنامج يربط بين التعلم داخل الصفوف الدراسية والقطاعات المهنية المستقبلية.

وفي تعليقه على إطلاق الأكاديمية، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "نحن في جيمس، نؤمن بأن التعليم يجب أن يساعد الطلاب على اكتشاف شغفهم وربط ما يتعلمونه اليوم بفرص المستقبل. وتمثل رياضة السيارات نموذجًا فريدًا يجمع بين الهندسة والتكنولوجيا والعمل الجماعي والقيادة والأداء، وتمنح أكاديمية رياضة السيارات في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار الطلبة فرصة استكشاف جميع هذه المجالات من خلال تجارب واقعية أصيلة".

وترتكز الأكاديمية على سبعة محاور مترابطة تشمل:

قيادة سيارات السباق

الهندسة والتكنولوجيا

الصحة واللياقة البدنية

إدارة الفرق والعمل الجماعي

الرعاية والتسويق

المهارات الإعلامية

الرياضات الإلكترونية والمحاكاة

من جانبه، قال جوشوا ليفنسون، مدير قسم المستقبل في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار: "لا يقتصر هدف الأكاديمية على إعداد سائقي سباقات محترفين، بل يتمثل في تنمية الفضول، وبناء الثقة، ومساعدة الطلاب على اكتشاف المسارات التعليمية التي قد ترسم مستقبلهم. ونحن نسعى إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تطور المهارات التقنية إلى جانب مهارات التواصل والقيادة والمرونة وحل المشكلات، بما يعزز مكانة المدرسة كمؤسسة رائدة في الابتكار والتميز".

ويبدأ البرنامج التأسيسي بتعريف الطلاب برياضة السيارات ضمن بيئة آمنة وممتعة ومنظمة، بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية شغفهم بهذه الرياضة. ويتحقق ذلك من خلال التدريب الاحترافي، وتجارب قيادة سيارات الكارتينج في حلبة دبي كارتدروم (Dubai Kartdrome)، إلى جانب برنامج تعليمي داخل المدرسة يشمل القيادة عبر أجهزة المحاكاة، وأساسيات الهندسة، واللياقة البدنية والصحة، والدروس النظرية، وقيم رياضة السيارات.

كما تتيح الأكاديمية للطلاب فرص الانتقال إلى مستويات تدريبية أكثر تقدمًا، تشمل تطوير الأداء على سيارات الكارتينج المخصصة للسباقات، وتحليل الأداء باستخدام أجهزة المحاكاة، ودراسة ديناميكية المركبات، والإعداد البدني. ومن المتوقع أن تتضمن المراحل المستقبلية للأكاديمية فرصًا لتمثيل فريق مدرسة جيمس للبحوث والابتكار (SRI) في بطولات الكارتينج التنافسية، والمشاركة في منظومة أوسع تشمل الهندسة والإعلام والأداء الرياضي ومجالات أخرى مرتبطة برياضة السيارات.

ويضم فريق سفراء الأكاديمية كلًا من أولي ميلروي، سائق سباقات جي تي، وروبرت دورنبوس سائق الفورمولا 1 السابق، اللذين يقدمان خبرات واسعة وسجلًا حافلًا بالإنجازات، إلى جانب شغفهما بإعداد الجيل القادم من نجوم رياضة السيارات. وسيتوليان تقديم الإرشاد للطلاب، والتوجيه المهني، ودعم برامج تطوير الأداء، بالإضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية متخصصة.

وفي تعليق له، قال أولي ميلروي، سائق سباقات جي تي المحترف وسفير برنامج أكاديمية رياضة السيارات في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار: "تعلم رياضة السيارات أكثر بكثير من مهارات القيادة؛ فهي تغرس المسؤولية، والاستعداد، والانضباط، والعمل الجماعي، والقدرة على الأداء تحت الضغط. كما أنها من المجالات القليلة التي تتيح للشباب استكشاف طيف واسع من الفرص، بدءًا من الهندسة والتكنولوجيا، ووصولاً إلى الإعلام والأعمال والقيادة. وطموحنا هو إلهام الطلبة لاكتشاف شغفهم في وقت مبكر، وإظهار أن هناك مكانًا لكل شخص داخل هذه الصناعة الاستثنائية".

وأضاف روبرت دورنبوس، سائق الفورمولا 1 السابق وسفير البرنامج: "تعتمد رياضة السيارات الحديثة على العمل الجماعي والابتكار والتعلم المستمر. وتوفر أكاديمية رياضة السيارات في مدرسة جيمس للبحوث والابتكار فرصة فريدة للشباب لخوض هذه البيئة المتميزة، مع اكتساب مهارات سترافقهم طوال حياتهم ومسيرتهم المهنية".

هذا وتم تطوير الأكاديمية بالشراكة مع عدد من أبرز الجهات المتخصصة في القطاع، من بينها Xcel Motorsport، إحدى أبرز مؤسسات الكارتينج ورياضة السيارات في دولة الإمارات، وBuild4Performance المتخصصة في تقنيات المحاكاة الاحترافية وتطوير السائقين. وستوفر هذه الشراكات للطلاب إمكانية الاستفادة من التدريب المتخصص، والإرشاد المهني، وتجارب عملية مصممة لإلهام الجيل القادم من السائقين والمهندسين والمبتكرين.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

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للتواصل الإعلامي

أمبيكا جاديجا ajadeja@webershandwick.com

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