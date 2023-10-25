شارك في الاحتفالية فريق عمل المدرسة الحالي والموظفون السابقون إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور

وجه المدير العام للبكالوريا الدولية أولي بيكا هاينونين رسالة مصورة للحضور هنّأهم فيها على إنجازات المدرسة

قدمت مدرسة البكالوريا الدولية في دبي الخدمات التعليمية لنحو 2200 طالب وطالبة منذ 2013

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مدرسة جيمس الدولية – الخيل في دبي، الرائدة في تقديم منهاج البكالوريا الدولية، بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، خلال فعالية حاشدة شارك فيها جميع أفراد المجتمع المدرسي الذين أثنوا على مرور عقدٍ من التقدم والتأثير الإيجابي على مستوى الخدمات التعليمية في البكالوريا الدولية.

وحضر الاحتفالية أصدقاء مدرسة جيمس الدولية، من كبار الشخصيات والموظفين الذين أمضوا فترة طويلة في الخدمة، والطلاب وعائلاتهم الذين انضموا إلى المدرسة منذ افتتاحها في عام 2013. كما تم بث الحدث مباشرة في الفصول الدراسية ليستمتع به جميع الطلاب، بالإضافة إلى بث مباشر لأولياء الأمور الذين تابعوا الحفل عن بُعد.

وقال سايمون هربرت، مدير مدرسة جيمس الدولية – الخيل في دبي: "أود أن أشكر مؤسس مجموعة جيمس للتعليم، السيد صني فاركي، على القرار الذي اتخذه قبل عشر سنوات بافتتاح مدرسة أخرى تعتمد منهاج البكالوريا الدولية. لم نكن ندرك، خلال ذلك الوقت، أن المدرسة ستتفوق في كافة برامج البكالوريا الدولية الأربعة ويتم تكريمها على مدار عامين، باعتبارها "أفضل مدرسة تتبع منهاج البكالوريا الدولية في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف هربرت: "على الرغم من هذه الإنجازات الباهرة، نعتبر أن المدرسة هي أكثر بكثير من مجرد نتائج وجوائز، إنها تجسد المجتمع والبيئة والثقافة، إذ أن ثقافتنا مستمدة من ثقافة الاحترام والثقة والطموح. وأود أن أخص بالشكر جميع القادة والمعلمين والموظفين الإداريين وأولياء الأمور الرائعين، الحاليين والسابقين، على جهودهم ودعمهم لجعل المدرسة مجتمعاً ديناميكياً وحاضناً وخاصاً، حيث الاهتمام برعاية الطلاب يصب في صلب رؤيتنا ومنهجيتنا في العمل".

وألقت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم، كلمة خلال الحفل، كما وجه كل من المدير العام لمنظمة البكالوريا الدولية، أولي بيكا هاينونين، والمدير المؤسس لمدرسة جيمس الدولية، إيان ديكين، رسائل تهنئة مصورة عبر الفيديو.

واستعرض كلّ من رئيس مجلس الطلاب طريبي أودوبو ونائب الرئيس جيا ماهاجان مسيرة نموهم وتطورهم الشخصي على المستوى الاجتماعي والعاطفي والأكاديمي، خلال فترة تواجدهما في المدرسة. كما قرأوا أمام الحضور، شهادة من تيما المدانات، وهي تلميذة سابقة، أثنت خلالها على مجتمع المدرسة وإسهامه في إعدادها وتعزيز مسيرتها المهنية المستقبلية ومنحها ذكريات سعيدة.

وشهد الحفل، إلى جانب الكلمات، عروض فنية وأداءً مميزاً لأفراد جوقة برنامج السنوات الابتدائية في المدرسة الموهوبين. كما تم تقديم هدية خاصة من قبل لجنة أولياء الأمور، والتي دائماً يلعب أعضاؤها دوراً فعالاً في الحياة المدرسية.

وقُبيل انعقاد الحفل، شارك طلاب المدرسة في مجموعة متنوعة من المشاريع الفنية الخاصة بإعادة التدوير التي تمحورت حول موضوع الاستدامة. نتج عن هذه المشاريع، ابتكار "مقعد الصداقة" بالإضافة إلى تنفيذ الزينة الخاصة بالاحتفال، التي ازدان بها مدخل المدرسة. كما شارك طلاب برنامج السنوات الابتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة في مسابقة الملصقات، لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المدرسة. وتم تقديمها إلى كبار الشخصيات الذين شاركوا في الاحتفال بأسلوب مبتكر، إلى جانب أولياء الأمور الذين كانوا من أوائل العائلات التي التحق أولادها بالمدرسة منذ 10 سنوات. واستضافت لجنة أولياء الأمور ورش عمل للطلاب، شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الرسم على الوجه والفنون والحرف اليدوية، وكلها مرتبطة بموضوع ذكرى تأسيس المدرسة.

تعتمد مدرسة جيمس الدولية الخيل في دبي، منهاج البكالوريا الدولية وتقدم جميع برامجها الأربعة، برنامج السنوات الابتدائية، وبرنامج السنوات المتوسطة، وبرنامج الدبلوم، وبرنامج البكالوريا الدولية المتعلق بالمسار المهني. كما تضم المدرسة، مركز جيمس للتميز في الطيران والملاحة الجوية والفضاء، إلى جانب افتتاحها مؤخراً مركزاً جديداً للابتكار بهدف تعزيز التفكير الإبداعي والنقدي وتحفيز الطلاب على تخيّل أنفسهم كمصممين ومهندسين ومخترعين.



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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.