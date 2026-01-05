الإمارات العربية المتحدة: تستضيف مدرسة أركاديا البريطانية، إحدى المدارس المتميزة التي تعتمد المنهاج البريطاني وتُدار من قبل مجموعة أركاديا التعليمية في دولة الإمارات، وبالتعاون مع برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب (Wharton Global Youth)، طلبة من مختلف دول العالم للمشاركة في أول برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب يُنظَّم في الشرق الأوسط تحت عنوان «رؤى في التمويل الحديث والاستثمار الخاص»، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026.

وسيستقبل الحرم الثانوي لمدرسة أركاديا البريطانية في مثلث قرية الجميرا (JVT) بدبي طلبة من المدارس الثانوية في منطقة الشرق الأوسط ومن مختلف أنحاء العالم، في محطة تعليمية تُعد إنجازًا نوعيًا على مستوى المنطقة، وتعكس التزام المدرسة بتنشئة متعلمين مدى الحياة وإتاحة تجارب تعليمية عالمية المستوى.

ويُعد برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب، الذي تنظمه جامعة وارتون ويُعد من البرامج الرائدة عالميًا في تعليم إدارة الأعمال لطلبة المرحلة الثانوية، فرصة تعليمية متقدمة تُعرّف الطلبة بأساليب مبتكرة في الاستثمار وأساسيات عمل الأسواق المالية ودورها في خلق القيمة. ويعتمد البرنامج على منهجية وارتون التفاعلية القائمة على دراسات الحالة والتطبيق العملي، بما يتيح للطلبة مخرجات تعليمية واقعية مرتبطة بقطاع التمويل العالمي. ومنذ الإعلان عن البرنامج، شهد اهتمامًا واسعًا تجاوز 100 طالب، مع استمرار تزايد أعداد المشاركين.

وقال جيلز برويت، المدير التنفيذي لمدرسة أركاديا البريطانية وعضو مجلس الإدارة في مجموعة أركاديا للتعليم: "نفخر باستضافة أول برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب من نوعه في المنطقة، والذي يوفّر للطلبة فرصًا قيّمة لاكتساب معارف متقدمة والتعلّم على أيدي نخبة من الأكاديميين والخبراء. في مدرسة أركاديا البريطانية، ترتكز منظومتنا التعليمية على قيم الثقة، والفضول، والمرونة، والاحترام، والعطاء، وهي قيم تنسجم بشكل وثيق مع رسالة برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب. ويمنح هذا البرنامج الطلبة منصة تعليمية متميزة لفهم تعقيدات العالم الواقعي وصقل المهارات التي سترافقهم في مسيرتهم المستقبلية."

ويقود البرنامج كل من الدكتور ديفيد ك. موستو، أستاذ التمويل في جامعة وارتون ومدير هيئة التدريس في مركز ستيفنز للابتكار في التمويل، والدكتورة بورجو إسمير، المديرة المشاركة لبرنامج الاستثمارات البديلة لعائلة هاريس في وارتون والمحاضِرة الأولى في التمويل. وسينغمس الطلبة خلال البرنامج في جلسات تفاعلية وورش عمل وتحديات جماعية تتناول محاور متعددة تشمل الاستراتيجية واتخاذ القرار، والأسواق والابتكار، والأعمال في العصر الرقمي وغيرها.

وخلال ورشة العمل الممتدة على مدار ثلاثة أيام، سيحلّل الطلبة تحديات الأسواق، ويتعاونون ضمن فرق عمل، ويعرضون أفكارهم، لاكتساب تجربة عملية مباشرة في العمل الجماعي، والتفكير النقدي، والإبداع، وهي ركائز أساسية في تجربة برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب. كما سيحظى المشاركون بفرصة بناء شبكات تواصل مهنية مع أقرانهم، وخريجي جامعة وارتون، ومتخصصين في قطاع الأعمال.

من جانبه، قال الدكتور سيرغي نيتيسين، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال ونائب العميد الأول للابتكار والمبادرات العالمية في كلية وارتون: "يُشكّل تصميم برنامج Learning Sprint إضافة نوعية إلى مجموعة البرامج التي يقدمها وارتون العالمي لتعليم الشباب. ففي غضون أيام قليلة، سيحصل الطلبة على تجربة تعليمية مكثفة وعميقة الأثر. ويسعدنا إطلاق هذا البرنامج في دبي، إحدى أكثر مدن العالم ديناميكية، ونأمل أن يغتنم طلبة المرحلة الثانوية في الشرق الأوسط وخارجه هذه الفرصة للتعلّم في مجال التمويل على يد مؤسسة رائدة عالميًا في تعليم الأعمال."

وسيسهم برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب في تعزيز قيم الثقة والمرونة لدى الطلبة، بما يتماشى مع رؤية مدرسة أركاديا البريطانية، من خلال استكشاف سيناريوهات واقعية وتطبيقات عملية. كما سيستفيد المشاركون من تجربة تعليمية ممتدة عبر منصة Canvas الرقمية التابعة لوارتون، التي تتيح لهم الوصول إلى معلومات حول المتحدثين، ومواد البرنامج، ومصادر تعليمية إضافية قبل الورشة وبعدها. وسيحصل جميع الطلبة المشاركين على شارة رقمية رسمية من برنامج وارتون العالمي لتعليم الشباب تقديرًا لإنجازهم.

نبذة عن مدرسة أركاديا البريطانية

تُعد مدرسة أركاديا البريطانية من المدارس المرموقة التي تعتمد المنهاج البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُدار من قبل مجموعة أركاديا للتعليم. تأسست المدرسة عام 2015 وتقع في مثلث قرية الجميرا في دبي، حيث تقدّم تعليمًا عالمي المستوى من مرحلة التأسيس (FS1) وحتى الصف الثالث عشر (Year 13) ضمن بيئة تعليمية شاملة تُعزز روح التعلّم.

حصلت مدرسة أركاديا البريطانية على تقدير “جيد جدًا” من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، إلى جانب تقدير “ممتاز” في جميع المحاور من قبل هيئة المدارس البريطانية في الخارج (BSO)، ما يرسّخ مكانتها بين أفضل المدارس في دولة الإمارات. ويتميّز منهاجها التعليمي المتكامل بمسارات تعليمية ديناميكية تشمل برامج تخصصية متميزة مثل منهاج STREAM المبتكر، ومنصة القيادة الريادية، وبرنامجي ماجستير إدارة الأعمال للمبتدئين والمتقدمين Junior MBA وSenior MBA، وغير ذلك من المبادرات التعليمية الرائدة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة الفكرية والإبداعية والقيادية.

تُتيح المدرسة لطلابها البالغ عددهم أكثر من 1,350 طالبًا فرصًا استثنائية للنمو الأكاديمي والإبداعي والاجتماعي، ضمن بيئة تعليمية تُمكّنهم من أن يصبحوا قادة عالميين يتمتعون بعقلية منفتحة وإحساس بالمسؤولية تجاه المستقبل.

تمتد مرافق المدرسة على مساحة مبنية تبلغ 39,000 متر مربع، وتضم حرمين دراسيين حديثين مصممين خصيصًا للمرحلتين الابتدائية والثانوية، يشملان فصولًا دراسية متطورة، ومرافق رياضية متكاملة، واستوديوهات للفنون الأدائية، ومختبرات علمية وتقنية حديثة، إلى جانب مركز مخصص للمرحلة الثانوية العليا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arcadia.sch.ae

-انتهى-

#بياناتشركات