• الشراكات الجديدة مع المدارس الرائدة في الإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان تعكس توجهاً لافتاً نحو إعادة النظر في أنظمة التعليم وتحديث منهجيات التدريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت باور سكول، المزود الرائد للبرمجيات التعليمية القائمة على السحابة في أمريكا الشمالية، عن إقامة شراكات جديدة مع مدارس رائدة في دولة الإمارات ومصر ولبنان، لتواصل تعزيز حضورها في في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويؤكد هذا التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التوجه العالمي المتنامي نحو تطبيق الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوفير أنشطة طلابية فعالة.

ومع تنامي عدد المدارس التي تتوجه لإعادة النظر بأنظمتها التعليمية وتحديث منهجيات التدريس الخاصة بها بهدف توفير تعليم مخصص والارتقاء بنتائج الطلاب إلى حد كبير، اختارت المدارس الأربعة الجديدة باور سكول شريكاً لتحقيق أبرز مبادراتها الاستراتيجية التي تشمل تحسين التواصل وتسهيل العمليات الإدارية في مجتمعاتها

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيوارت مونك، نائب الرئيس الأول والمدير العام للشؤون الدولية في باور سكول: "يسعدنا أن نشهد ارتفاع مستويات الطلب على حلولنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصةً الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل باور بادي وماي باور هاب. وبالنظر إلى استثماراتنا في المنطقة، فإننا نمتلك جميع الإمكانات اللازمة لتوفير أفضل الحلول المخصصة للمعلمين من أجل تمكينهم من توفير تعليم عالي الجودة للأجيال القادمة. وتبيّن من خلال محادثاتنا مع المدارس في الشرق الأوسط وأفريقيا أن النجاح في إصلاح التعليم يتطلب قيادة تعاونية قائمة على البيانات. وعلى الرغم من أن العديد من مدارس المنطقة لا تزال تعمل بالأنظمة التقليدية، إلا أن هناك تحولاً نحو التعلّم القائم على الكفاءة واعتماد التقنيات الحديثة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من هذا التحول".

وقامت مدرستان مرموقتان في دولة الإمارات مؤخراً باعتماد حلول باور سكول المخصصة لتحسين التجربة التعليمية وتطوير عملية تحديث البيانات في أقسامها، حيث اعتمدت مدرسة جيمس الخليج الدولية في دبي نظام معلومات الطلاب من باور سكول لتسهيل سير الأعمال الإدارية. وأصبحت مدرسة ميبل وود الكندية الدولية في أبوظبي أول مدرسة تعتمد مساعد باور بادي من باور سكول في دولة الإمارات، وهو مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم رؤى مخصصة ويعزز التفاعل ويوفر بيئة داعمة لجميع الطلاب خلال جميع مراحل رحلتهم التعليمية. كما تعتمد المدرسة نظام سكولوجي للفصول الدراسية، نظام إدارة التعلّم من باور سكول، وتطبيق ماي باور هاب الذي يوفر منصة مركزية لأولياء الأمور للحصول على معلومات شاملة حول تقدم الطالب ونموه. وبمجرد الانتهاء من تطبيق الحلول، ستحظى المدارس بأدوات إضافية لإدارة البيانات في أنظمتها بشكل رقمي، مع إمكانية إنجاز العمليات بدون ورق، وإجراء عمليات إدارية أخرى من خلال التقنيات المرتبطة.

وأصبحت مدرسة البيان أول مدرسة تعتمد نظام معلومات الطلاب من باور سكول، حيث تسعى إلى أتمتة العمليات اليدوية والحد من تكرار الجهود، كما ستقوم المدرسة بدمج مساعد باور بادي وحلول باور سكول الأخرى في نظامها.

ومن جانبه قال حسين عبد الساتر، نائب المدير العام لمدراس البيان في لبنان: "بدأت مدرستنا بالبحث عن شريك يلبي جميع متطلباتنا للاستجابة للتحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19 والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعليم. ووقع اختيارنا على باور سكول كمزود مثالي للحلول التي تتماشى مع رؤيتنا التعليمية بعد عملية تقييم صارمة. ونحن متحمسون للمزايا التي يمكن أن تقدمها تلك الحلول، حيث نتوقع أن تساهم بتحسين عملياتنا الإدارية وتسهيل التواصل ودعم التزامنا بتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة للطلاب والمدرسين والأهالي. كما يساهم اختيارنا لباور سكول بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في الابتكار التعليمي".

وكانت مدرسة صلاح الدين الدولية في مصر تسعى إلى تحديث أنظمتها القديمة التي تفتقر للتحليلات والرؤى المدمجة ولوحات التحكم بالبيانات، ليقع اختيارها أيضاً على باور سكول لمساعدتها في حل هذه التحديات واعتماد الحلول الرقمية في منظومتها التعليمية. وأصبحت المدرسة الآن تمتلك نظام إدارة تعليم موحد وسهل مع إمكانات تخصيص كبيرة، وذلك بفضل تطبيق الحلول المبتكرة التي تشمل نظام معلومات الطلاب ونظام تحليل البيانات والتحليلات ومساعد باور بادي.

وأسست باور سكول مقراً في دبي عام 2023 انطلاقاً من إدراكها لإمكانات النمو الهائلة والزيادة الكبيرة في الطلب على حلول تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وأطلقت الشركة هذا العام منصة باور سكول باللغة العربية المخصصة للمنطقة، وهي النسخة المترجمة بالكامل من المنصة مع مزايا توطين عديدة، بما في ذلك واجهة مستخدم من اليمين إلى اليسار وتقويم هجري.

وتمكّن باور سكول أكثر من 60 مليون طالب في أكثر من 90 دولة مختلفة من خلال حلول سهلة ترتقي بمستويات الأمان وتركز على الوصول إلى البيانات الشاملة وتحسن أداء الطلاب عن طريق التعليم المخصص القائم على الذكاء الاصطناعي.

لمحة حول باور سكول:

تعد باور سكول المزود الرائد للبرمجيات التعليمية القائمة على السحابة التي تستهدف الصفوف من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (PWSC). وتتمثل رسالتها في تمكين المعلمين والمسؤولين والأسر بما يضمن توفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب طيلة فترة دراسته. وتقدم باور سكول مجموعة متكاملة من الحلول السحابية التي تربط المكتب المركزي بالصفوف الدراسية والمنزل من خلال عدة منتجات حائزة على جوائز، بما فيها نظام سكولوجي للفصول الدراسية ونافيانس سي سي إل آر، مما يضمن لمناطق المدارس مستوى أمان عالي فيما يخص إدارة بيانات الطلاب، والتسجيل، والحضور، ووضع الدرجات، والتعليم، والتقييمات، والموارد البشرية، والمواهب، والتطوير المهني، والتعليم الخاص، وتحليل البيانات والتحليلات، والاتصالات، والجاهزية للجامعة والمسار المهني. وتدعم باور سكول أكثر من 60 مليون طالب في أكثر من 90 دولة وتقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 18 ألف عميل، بما يشمل أكثر من 90 عميل ضمن قائمة أفضل 100 منطقة تعليمية من حيث معدلات إقبال الطلاب في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.powerschool.com/global/middle-east-africa/.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة باور سكول. إنّ باور سكول وعلامات باور سكول الأخرى هي علامات تجارية خاصة بشركة باور سكول هولدينجز المحدودة أو الشركات التابعة لها.* إنّ علامات باور سكول هي علامات تجارية مسجلة في العديد من الدول. الأسماء والعلامات التجارية الأخرى قد تكون مملوكة لجهات أخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا